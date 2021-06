Povremeni post je nekim ljudima učinkovita metoda mršavljenja, ali samo zato što post osigurava manji unos kalorija u tijelo, kažu stručnjaci.

Kako povremeni post postaje sve više popularan, sve više ljudi pokušava maksimizirati potencijalne koristi poput gubitka kilograma. No, neki tvrde da bi žene trebale drugačije postiti kako bi što bolje iskoristile potencijalne koristi.

Neki teoretičari tvrde da bi duža razdoblja posta mogla narušiti rad ženskih hormona te da bi se zato one trebale odlučiti za kraće i rjeđe postove. Među njima je i Dave Asprey, izvršni direktor Bulletproofa i autor nove knjige o povremenom postu pod nazivom 'Fast This Way'.

U svojoj knjizi Asprey preporučuje ženama da krenu s 'manje agresivnim' rasporedom posta od 12 ili 14 sati umjesto 16 ili da poste svaki drugi dan umjesto sedam dana u tjednu.

Dodaju da još nemaju dokaze koji podupiru ove tvrdnje. Ističu da je povremeni post siguran, ali da ga treba prekinuti ako osjetite umor, vrtoglavicu, mučninu ili ako narušava menstrualni ciklus. Isto tako, treba ga izbjegavati ako ste trudni (ili pokušavate biti), dojite, imate narušen imunološki sustav ili ako imate neke poremećaje u prehrani.

Uz gubitak kilograma, povremeni post povezan je sa zdravstvenim blagodatima poput snižavanja krvnog tlaka i smanjenja rizika od dijabetesa.

Ali ova vrsta posta ne uspijeva svima. Za neke ljude to može dovesti do nezdrave opsjednutosti hranom, osjećaja nesvjestice i potrebe za prejedanjem za vrijeme dozvoljenog vremena jedenja, otkrili su ljudi koji su isprobali tu dijetu.

- Iako muškarci također mogu imati nuspojave posta, žene su obično osjetljivije na promjene u svom tijelu. To znači da bi mogle snažnije reagirati na promjene hormona i na fizički stres - rekao je Asprey.

Postoji jedno malo istraživanje koje tvrdi da duži postovi mogu dovesti do lošije kontrole šećera u krvi za žene. Međutim, puno dostupnih podataka o spolnim hormonima i postu dolazi iz istraživanja na glodavcima, a studije pokazuju da post može poremetiti reproduktivni ciklus ženki štakora.

Asprey je priznao da se preporuke temelje na preliminarnim podacima i da je potrebno više istraživanja.

Stručnjaci kažu da nema dovoljno dokaza za određene preporuke

Unatoč dokazima da post može imati različite učinke na muške i ženske hormone kod glodavaca, ta nam istraživanja ne govore puno o tome kako će ljudi reagirati, kaže dr. Krista Varady, koja je napravila opsežna istraživanja o povremenom postu.

Do sada je bilo vrlo malo istraživanja o hormonskim učincima povremenog posta, a postojeći dokazi sugeriraju da on ne utječe značajno na ženske hormone, rekla je Varady.

- Ne postoje informacije o tome djeluje li post drugačije za muškarce i žene. Nadamo se da ćemo za nekoliko godina dobiti neke odgovore na ovakva pitanja - dodala je.

Ako niste sigurni je li post siguran za vas, prije početka konzultirajte se s kvalificiranim medicinskim stručnjakom, piše Insider.