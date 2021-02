Đakovčanin David Zovko (23) imao je poduzetničku ideju čim je završio srednju školu. Godinama je kreativac i hobista koji voli izrađivati elektronske pločice, čipove, integrirati ih u razne uređaje i programirati im razne funkcije. Već je tada otkrio da na tržištu nema ono što mu za taj posao nedostaje, a to su gotove i već pripremljene elektroničke pločice. Kada god bi ih zatrebao morao ih je sam sklapati, a dijelove za njih kupovati preko interneta.

POGLEDAJTE VIDEO: David o svom poslovnom pothvatu

Pomislio je kako bi vjerojatno bilo pametno proizvoditi ih. Izradio je nekoliko svojih verzija pločica, ponudio ih na prodaju i otkrio da to ide. Imao je 20 godina kada je osmislio poslovni plan i krenuo u realizaciju firme. Fakultet FERIT još nije završio ali kaže da ga to ne sputava u biznisu.

- Bilo je to 2016. godine, odmah poslije škole. Izradio sam cijeli asortiman tih proizvoda i napravio web stranicu za prodaju. Dugo sam radio sam, onda sam uposlio jednog djelatnika pa smo opet nas dvojica mjesecima radili sami. A sada se tržište proširilo, mi smo proširili ponudu proizvoda koje kreiramo i proizvodimo i sada nas je sedam uposlenih. Neki rade dizajn i razvoj, drugi proizvodnju a ostali prodaju i marketing. Početni koraci bili su teški, spori; nisam imao novca za ulaganje, imao sam par promašaja, i sve je to normalno - kaže David koji je firmu otvorio u Osijeku gdje i živi posljednjih osam godina.

Nazvao ju je Tavu d.o.o. ali njihov brand nosi ime 'e-radionica' i po tome ih se prepoznaje na tržištu. -

- Mi smo jedini u Hrvatskoj koji sami dizajniramo, sami proizvodimo i prodajemo vlastite elektroničke pločice. One služe za edukaciju, a koriste se u osnovnim i srednjim školama, fakultetima, raznim udrugama koje imaju računalne radionice u kojima se djeca i stariji uče programiranju i elektronici. Naši kupci su i hobisti i kreativci koji doma rade svakakve projekte, igraju se time i slično. Inače, u Hrvatskoj postoje tri firme koje se bave prodajom elektronskih pločica strane proizvodnje, ali jedino ih mi sami proizvodimo - kaže David dodajući kako oni izrađuju jednu vrlo usku i specijaliziranu nišu proizvoda koju najviše koriste 'makeri', kako ih oni zovu.

Osim proizvoda kupcima pružaju i podršku tako što uz proizvode šalju i edukacijske materijale, ali i daju tehničku podršku ako netko ima problem sa instaliranjem i programiranjem. Dečki iz 'e-radionice' kažu da svatko tko uzme neki od njihovih proizvoda ima zagarantiran uspjeh da će nešto od njega napraviti.

- Sve više šaljemo van Hrvatske, čak u Ameriku gdje su nam kupci hobisti i kreativci. Najviše poslujemo preko web shopa ali i preko naših distributera. Radimo i razvoj pločica prema narudžbi ali to su već profesionalne inženjerske usluge za drugačiju vrstu klijenata, odnosno tvrtke kojima su to naša specijalizirana rješenja - dodaje David kojemu ponekad klijenti šalju svoje uratke koje su izradili od njihovih elektroničkih pločica.

- Bude tu svašta, od robota, igračaka, aparata za svakodnevnu upotrebu do programa koji im digne roletu ujutro kada se probude i slično - dodaje.

Iako je Osijek poznat po tome da ima razvijen IT sektor, Zovko kaže kako ima problema sa pronalaskom kadra.

- Problem mi je naći djelatnike, posebice inženjere. Za izradu tih malih čipova ne postoji formalna edukacija. Na FER-u ima neki mali podsmjer ali to je neznatno. U cijeloj Hrvatskoj godišnje izađe 20 ljudi sa tim znanjem. Zato više ni ne tražim one koji znaju sklapati pločice nego one koji to rade doma rekreativno, koje to zanima. Treba im samo volja za rad, a mi ih educiramo za ono što nama treba - ističe David koji sada već treći puta objavljuje oglas za posao za programera pa mu se nitko ne javlja. Kaže kako nije problem ni plaća ni uvjeti rada nego jednostavno nema onih koji su voljni učiti.

Inače, u njegovoj firmi prosjek godina je 24-25. Sve su dečki.

- Dobro bi nam došla bar jedna cura da razbije monotoniju - kaže.

Uredi su im u CRAS Poslovnom centru u Osijeku i tu imaju proizvodnu halu sa strojevima koji izrađuju pločice.

- Nemamo trgovinu u smislu prodajnog mjesta jer nam ne treba. Imamo 3 milijuna kuna prihoda samo od prodaje preko weba. Dosta radimo sa Amerikom jer imamo dva proizvoda koji su inovacije na tržištu. Oba su bazirana na elektronskom papiru, odnosno ekranu koji je kao već postojeći kindle, samo smo mi od njega napravili da se koristi u širem obliku. Na neki način smo reciklirali stari kindle uređaj koristeći njegov panel. Dodavanjem novih funkcija omogućili smo svakome da na njemu, s par jednostavnih programskih koraka, isprogramira ono što želi da mu se prikazuje; fotografije, planer, zadnji mailovi koje ste primili, vremenska prognoza, što god. Njega zato vole software developeri - kaže David koji je jedan od takvih developera pa zna njihove potrebe.

Prvi kreirani uređaj nazvali su 'Inkplate 6' i prodali oko 2000 komada, od toga u Hrvatskoj samo 20-tak. Naišao je na dobar odaziv jer u takvoj jednostavnoj formi to do sada nije postojalo. Taj su Inkplate potom doradili pa kreirali nasljednika 'Inkplate 10'.

- On je veći, bolji, ima nove funkcije. U tijeku je crowdfunding kampanja za njega i trenutno smo na 63 tisuće sakupljenih dolara za početak proizvodnje. Kampanja traje još 20-tak dana tako da smo dosta dobro krenuli i očekujemo da će proizvodnja početi čim kampanja završi. Prva serija ide u 1000 komada. Već sada imamo kupce iz 50-tak država koji su uzeli naš proizvod - kaže David koji je, razvijajući Inkplate, naišao na dosta problema no, uz devetomjesečni trud uspjeli su ih savladati.

- Htio sam da napravimo takav uređaj jer sam otkrio da sličnog nema na tržištu. Na sve što radim gledam kao kupac, ima li toga ili nema, želim li to, da li mi treba. Ove godine planiramo još bar četiri vrste Inkplatea izbaciti na tržište. Svaki od njih će biti poseban po nečemu. Jedan će imati papir u boji, drugi touch screen, a treći će biti jako brz. Koštaju između 100 i 150 dolara. Cilj mi je da postanemo poznati ili poznatiji po našim proizvodima u Europi kao proizvođač elektronike za hobiste jer u ovo trenu ne postoji firma koja radi to što i mi. Ink-Plate je samo put do toga - samouvjeren je mladi slavonski IT poduzetnik David koji je u poslovni svijet zakoračio koristeći sredstva za samozapošljavanje, a sada može slobodno reći da je 'zaradio svoj prvi milijun'.