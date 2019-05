Djeveruše imaju jednake haljine zbog zaista - groznog razloga

Jeste li se ikada zapitali zašto djeveruše na vjenčanju moraju izgledati identično. Pravi razlog tome je sve samo ne romantičan, zapravo je vrlo jeziv, a seže daleko u povijest - datira iz doba starih Rimljana. Djeveruše su u to vrijeme služile kao mamac zlim duhovima, ali ne samo njima.

Bile su i mamac ako bivšim partnerima mladenke, ukoliko odluče praviti probleme. Uloga djeveruša bila je zbunjivanje tih neželjenih gostiju, a ne da lijepo izgledaju uz mladenku. Na primjer, ukoliko bi ljubomorni bivši partner odlučio napasti mladenku, mogao bi se zabuniti i zbog jednake haljine nasrnuti na djeverušu.

Cilj je bio okupiti ih što više oko mlade jer se vjerovalo da to smanjuje šansu od napada zlih duhova ili bivšeg partnera. Biti djeveruša u to doba svakako nije bilo nešto što bi bilo koja žena poželjela, prenosi Country Living.

Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

Još neka stara vjerovanja koja su aktualna i danas

Ne otvarajte kišobran u zatvorenom prostoru, kod kuće ili na poslu - ako ne želite da vam sve nesreće ovog svijeta padnu na glavu. Postoji teorija kako nije opasno u prostoriji otvoriti mokar kišobran i sušiti ga, jer je prije otvaranja bio vani. Nesreću donosi samo otvaranje suhog kišobrana koji prije toga nije bio izvan kuće.

Također, ne podižite kišobran s poda ako vam padne jer je to prizivanje nesreće - neka vam ga podigne netko drugi. Ne hodajte ispod ljestvi - položaj ljestvi stvara trokut, a ako prolazite kroz njega - izazivate sudbinu i zle duhove. Ako baš morate proći, zaštitit ćete se od zlih duhova tako da prstima ili rukama napravite križ dok prolazite.

Nikako ne rasipajte sol, ali ako vam se to dogodi - uzmite prstohvat soli i bacite je preko lijevog ramena. Tako ćete umiriti zle duhove i otjerati ih od sebe.

Izbjegavajte crnu mačku, odnosno pazite da vam ne presiječe put kojim prolazite. To bi moglo navući zlu kob na vas jer se to smatra znakom da vas promatra sam vrag i želi vam nauditi. Navodno je dobro napraviti tri koraka unazad ili tri puta pljunuti, i tek tad krenuti dalje. Uz to, ne dišite kraj groblja jer je to veliki rizik za sreću. Naime, dah bi trebalo zadržati dok se prolazi kraj groblja kako ne bi udahnuli nečiju dušu.

Foto: CARL RECINE

Izbjegavajte stavljati kapu na krevet - na kosi se mogu naći zli duhovi koje će s nje prijeći na kapu, a preko kape u obiteljski dom - a to donosi nesreću. Ne skidajte vjenčani prsten s prsta, jer jednom kad se stavi na prst, tamo mora i ostati. Nikada ne palite cigaretu na svijeći - to je prizivanje smrti, a vjeruje se kako će stradati neki mornar. Također, ne palite tri cigarete jednom šibicom.