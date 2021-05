Snimka nekoliko djeveruša s jednog vjenčanja postala je hit na društvenim mrežama zbog toga kako su 'doskočile' mladenkinim pravilima o propisanoj obući. Video je objavljen na Tik Toku, pod nadimkom @gabyrojas992, a šest djeveruša koje su se na snimci pojavila u ljubičastim haljinama i crocsicama iste boje, pogledalo je više od 8,5 milijuna korisnika.

Djeveruše su u prvom dijelu videa prikazane u haljinama, kako skidaju cipele dok se spremaju na foto session s mladencima, nakon čega se video na trenutak prekida, a onda gledamo razočarano i iznenađeno lice mladenke. Ona je, naime, u pravilima za odijevanje na njenom vjenčanju strogo naglasila da gosti ne mogu doći u popularnim plastičnim klompama, odnosno kroksicama, čemu su se djevojke odlučile suprotstaviti, pa su se pojavile upravo u takvom ljubičastom primjerku.

Većina onih koji su pogledali video stali su na stranu mladenke i kritizirali ih.

- To nije vaše vjenčanje da radite što vas je volja - stoji u jednome od komentara. Ima onih koji kažu kako to nije nimalo smiješno, te kako bi na svom vjenčanju plakali od muke da se to dogodi.

- Poludjela bih i djeveruše bi se morale preobuti - piše još jedna komentatorica, nakon što su mnogi naglasili kako djeveruše u takvoj obući ne bi bile na njihovim fotografijama s vjenčanja.

Korisnica koja je objavila video prilog ubrzo je dodala novi video s pojašnjenjem koje je sve umirilo. Naravno, djevojke su ponijele i odgovarajuće cipele, naglasivši kako su za ceremoniju bile u potpeticama. Ideja je bila samo da malo zezaju mladenku, prenosi Fox News.