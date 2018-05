Djevicu zaprosite u prirodi, a Lavicu na koncertu ili večeri

Ovan

Foto: Dreamstime

Žena Ovan je entuzijastična, optimistična i jako strastvena. To znači da im sam proces prosidbe nije jako bitan, iskrenost je ono što će žena Ovan beskrajno cijeniti u svakoj situaciji, pa tako i u prosidbi. Ako osjete da je prosidba iz srca, iskrena i puna ljubavi, gdje, kada i kako se dogodila - je potpuno nebitno. Oduševit će ih jednostavnost.

Bik

Foto: 123RF

Bik uživa u svakodnevnim stvarima poput vrtlarenja i kuhanja. Ako namjeravate zaprositi ženu Bika, neka sve bude jednostavno. Na primjer, dogovorite se zajedno pripremiti njezino omiljeno jelo za večeru, otiđite zajedno u kupovinu namirnica, kuhajte zajedno i za vrijeme jela ju zaprosite. Ili nakon večere ju odvedite u šetnju i postavite "pitanje".

Blizanci

Foto: Dreamstime

Žene Blizanci jako vole izlete pa bi bila dobra ideja isplanirati jednodnevni izlet ili odlazak na koncert (ako neki od glazbenika koje voli u blizini nastupa) i zaprositi je tamo. Samo malo upozorenje, Blizanci znaju biti jako neodlučni pa se pripremite na trenutak, ili više njih, razmišljanja o prosidbi.

Rak

Foto: Dreamstime

Rakovi obožavaju plažu i more pa je jednostavno za zaključit da je idealna prosidba za Rakove na plaži gledajući zalazak sunca. Također, razmislite unajmiti nekoga tko bi snimio prosidbu - Račice bi sigurno voljele prosidbu još mnogo puta pogledati i proživjeti.

Lav

Foto: Dreamstime

Lavice uživaju u kazalištu, operi i putovanju. One vole skupe i elegantne stvari pa se pobrinite da prsten kojim prosite ženu Lava bude poseban. Idealna prilika za zaprositi Lavicu je prilikom izlaska na koncert ili na skupu večeru.

Djevica

Foto: Dreamstime

Djevice ne vole biti u centru pažnje pa će najbolje mjesto za prosidbu biti neko privatno mjesto, kao što je vaš dom ili osamljena plaža. Djevice jako vole prirodu, neotkrivene šumske proplanke ili plaže skrivene u kamenjaru pa s tim na pameti odaberite mjesto na kojem ćete ju zaprositi.

Vaga

Foto: themoviedb.org

Žene Vage su jako društvene i vole biti u širokom krugu obitelji i prijatelja, što je istovremeno i idealno mjesto za prosidbu. Ali, nemojte to napraviti na nečijem vjenčanju. Radije napravite tulum iznenađenja na koji bi pozvali sve njezine bliske osobe i pred njima ju zaprosili.

Škorpion

Foto: Unsplash

Škorpionima je jako bitna istina, iskrenost i činjenice. Najbolja prosidba za žene Škorpione je direktna, jasna i glasna - recite joj da želite s njom provesti ostatak svog života.

Strijelac

Foto: Dreamstime

Ženu Strijelaca je najbolje odvesti na izlet ili pripremiti joj neku avanturu i tijekom putovanja ju zaprositi. Neka to bude na otvorenom, negdje u prirodi gdje ćete biti okruženi cvrkutom ptica i šuškanjem lišća na vjetru.

Jarac

Foto: Dreamstime

Žena Jarac je jako orijentirana na obitelj, stoga razmislite o tome da ju zaprosite ispred njezine obitelji. Jako su tradicionalne pa nemojte zaboraviti kleknuti i napraviti sve po "proceduri".

Vodenjak

Foto: Dreamstime

Žene Vodenjaci su najčešće one koje će odbiti prosidbu, i to iz više razloga. Vole svoju slobodu, vole provoditi vrijeme same, temperamentne su i bježe od svih vrsta izljeva osjećaja. Vodenjaka je najbolje zaprositi dok joj pomažete da napravi nešto što joj je jako važno jer ćete joj tako dokazati da ste "kvalificirani" postati njezin životni partner.

Ribe

Foto: Dreamstime

Ribe jako vole romantiku i glazbu. Pripremite večeru sa svijećama, pustite neku romantičnu glazbu u pozadini i tijekom ispijanja omiljenog vina pitajte ju bi li željela biti vaša supruga.

