Djevojčicu bez nogu pozvali da nosi revije na Fashion Weeku

Zbog rijetke bolesti Daisy - May (9) amputirali su obje noge sa samo 18 mjeseci. Ovih dana su je odabrali kako bi na New York Fashion Weeku predstavila modnu kuću Lulu et Gigi nakon što su je zamijetili kao model u Londonu.

Njezin otac Alex (36) kazao je kako je ona odlučna u tome da pokaže mogućnosti i drugoj amputiranoj djeci te da će obilježiti povijest.

Djevojčica nosi proteze na obje noge, a modelingom se počela baviti u veljači prošle godine. Na londonski Fashion Week pozvali su je predstavnici dječjeg brenda.

Rodila se s fibularnom hemimelijom, rijetkim poremećajem koji se pojavljuje kod jednog na 40.000 djece. Rađaju se bez fibularne kosti ili ona ostaje prekratka.

Obično poremećaj zahvaća samo jednu nogu, a u iznimno rijetkim situacijama kao kod Daisy - May pogađa obje noge. U njezinom slučaju u lijevoj nozi uopće nije imala fibulu, a u drugoj je bila jako mala. Njezino su stanje otkrili još tijekom trudnoće. Majka Claire Reid (36) i otac Alex bili su šokirani.

Kad je imala 18 mjeseci u dječjoj bolnici u Birminghamu su joj amputirali obje noge. Operacija je trajala osam sati. Sad se koristi protezama.

Naučila je hodati, trčati i voziti bicikl uz svu samouvjerenost djece njezine dobi, a zaljubila se i u gimnastiku. Zadnjih godinu dana pak posebna strast joj je modeling.

U New Yorku će 8. rujna prošetati modnom pistom nakon što je isti brend predstavljala na londonskom Kid's Fashion Weeku. Organizatori ističu kako je djevojčica predivna i savršena te da je riječ o prvom djetetu s obje amputacije koje će prošetati pistom u službenom dijelu programa.

Njezina sestra Ella (11) također će sudjelovati u showu. Tata Alex objasnio je da misli kako bi sva djeca s amputacijama takva trebala biti cijelo vrijeme.

- To vas ne smije zaustaviti, a definitivno nije zaustavilo Daisy. Ona je u boljoj formi nego mnogi odrasli. No modeling je ne definira, to je samo dio onoga čime se ona bavi. Ona je, jednostavno - Daisy. Ona kroz život prolazi s osmijehom - zaključio je, piše Daily Mail.