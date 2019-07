Djevojke koje 'ne valja' ženiti - ako ima male oči, vlažna usta...

Reinhold Gerling autor je knjiga iz 1923. godine 'Muškarci za koje se ne treba udavati - savjeti i opomene' i 'Djevojke koje ne treba ženiti - savjeti i opomene', a evo kako ćete prepoznati dobre od loših žena.

'Djevojke koje ne treba ženiti'

- Za čovjeka nek je zakon da ne ženi iz obitelji: 1. gdje nema muških nasljednika, 2. u kojih je gusta dlaka po tijelu, 3. koje naginju hemoroidima, hrđavom varenju, otečenih nogu itd. Ali čovjek se može i oženiti djevojkom koja ima par sestara. Ali ako je 'jedina kći' - tu su slabi roditelji i to je izumiruća obitelj - upozorava.

Pretjerano malene oči ukazuju na površnost i skučenost. Mesnate i vlažne usne pokazuju lakomost, žudnju za uživanjem, a oštro ograničene usne požudu za novcem, a 'uske, skoro kao konac', znače ljubav prema redu, čistoći i točnosti.

Autor tvrdi da se debele usne imaju one žene koje imaju smisla za gruba seksualna uživanja. Njima obično nedostaje finoća i nezasitne su u nadraživanju te muškarca ni najmanje ne štede.

Sadističke žene koje se 'raduju bolovima onoga s kim se pare' prepoznaju se po visećim ušima i ispupčenjima sa strane na lubanji.

Nezasitne žene također nisu dobre za ženidbu, a prepoznaju se po istaknutoj lubanji i mesnatoj donjoj usni. One imaju razvijene dojke već u 18. ili 20. godini, ali one su ' meke i vise, rupe na tijelu su razmjerno velike, noge duge i tanke, dlake guste i velike', objašnjava autor.

- Rođenu prostitutku lako je prepoznati po širokoj lubanji, malim visećim ušima istaknutim sljepoočnim kostima, ispupčenim zadnjim dijelom lubanje, tankom vratu. Ona može biti dražesna i privlačna, ali baš ispod mirisnog lišća krije se guja, i neka svaki čovjek slavi onaj sat kad je dobio košaricu od ovakve žene. Između ovakve žene i gomile onih žena koje su sposobne da stupe i usreće jedan brak postoji bitna razlika, ali se i to sve da snažnom rukom izgladiti. Ima raznih načina za to i ja to neću ovdje pričati jer meni je zadatak da Vam kažem koje djevojke ne trebate ženiti - objašnjava.

Plavuše su, prema autoru, plodnije od brineta, ali lakše dobiju tuberkulozu od crnki, a riđokose su većinom reumatične, ali rijetko dospijevaju u bolnicu.

'Žena idealna za brak treba izgledati ovako'

Evo kako izgleda žena koja je odličan materijal za ženidbu i koja će rađati zdravu i sposobnu djecu.

- Okrugla lubanja. Malo lice. Velike očne duplje. Visoke i tanke obrve. Niska i uska donja vilica. Nježan prijelaz obraza na vrat. Okrugao vrat. Obla ramena. Nježna građa kostiju. Zaokrugljena pleća i grudi. Široki kukovi. Duga i gusta kosa. Tijelo bez dlake. Nježna koža. Vitak zglob ruke. Mala ruka s dugim putokazom. Prava, mala ključna kost. Uzak i dug grudni koš. Vitak stas. Visoka krsta. Ispupčeni i zaokrugljeni guzovi. Sakralne doljice (dolje na krstima). Niski i tupi lukovi pubisa (prednji dio zdjelične kosti). Duboke i uske granice čupe na istim. Slabo čupave duplje ispod ruke. Meke konture koljena. Obli listovi. Istaknuti članci. Mali prsti na nozi. Dug drugi i kratak peti prst noge. Široki prednji sjekutići - nabraja autor.