'Napio se na našem vjenčanju i uništio nam prvu bračnu noć'

Anonimna žena iz Velike Britanije na Mumsnetu je otkrila koliko ju je pogodilo ponašanje njezinog muža na vjenčanju te da se još uvijek muči s tim da mu oprosti.

Napisala je da je vjenčanje bilo prije šest tjedana i da ju muči to koliko se njezin muž napio na vjenčanju.

- To je nešto o čemu smo već razgovarali i iako to ne čini često, ima naviku da ga alkohol ponese i da napravi nešto što će me uzrujati pa smo se dogovorili da se ne napije i on je bio okej s time. Zna da me povrijedi kad je pijan i više puta mi se radi toga ispričavao, ali mislim da me ne razumije jer se nikad ne može sjetiti što je napravio - napisala je u objavi.

Foto: Dreamstime

Tijekom vjenčanja, nekoliko puta mu je napomenula da više ne bi trebao piti, ali s obzirom da vrijeme većinom nisu provodili zajedno, ona je tek onda shvatila da je očito nastavio 'potezati'. Taksi ih je skoro odbio povesti radi njega i cijelo vrijeme je morao glavu držati kroz prozor. Kad su došli u hotel, on se nije mogao sjetiti kako da dođu do sobe.

- Morala sam se mučiti s otkopčavanjem milijun gumbiju na haljini dok je on onesviješten ležao na krevetu. Što je još gore je način na koji me pogledao kad sam ga pitala za pomoć, u realnosti znam da je to bilo radi svih gumbiju na haljini, ali njegov pogled gađenja jednostavno mi ne izlazi iz glave - požalila se.

Dodala je da zna da su svi većinom preumorni da bi išta radili nakon vjenčanja, ali da se radovala tome da će zajedno popiti piće u sobi i razgovarati o danu, pogotovo s obzirom na to da se nisu baš ni vidjeli osim za fotografiranje.

- Pokušala sam ga odvojiti od prijatelja kako bi razgovarao i s drugim ljudima, ali se on stalno vraćao i bilo je teško natjerati ga da se s ikim pozdravi. Također je nestao na neko vrijeme s prijateljima i propustio puno ljudi koji su otišli - objasnila je.

Razgovarala je s njim o tome, ali se muči oprostiti mu. Brine se da ako se ne može držati nečega što joj je obećao i što joj je bilo važno na vjenčanju, koliko je vjerojatno da će isto ponoviti neki drugi put.

Foto: Dreamstime

- Tome nije pomogla ni činjenica da mi nije odgovarao na poruke dok je bio na momačkoj, što je potaknulo moju anksioznost koja se normalizirala tek nekoliko dana prije vjenčanja. Bračnu noć sam provela roneći suze na kauču hotelske sobe. Znam da ništa ne može promijeniti, ali me muči što su to 'zaključne uspomene' našeg vjenčanja - dodala je.

Drugi korisnici suosjećaju s nevjestom, a neki su ga čak nazvali 'sebičnim' i sugerirali mladoženji da joj se ispriča.

- Ništa nije manje privlačno od muškarca koji ne zna svoju granicu. Nikad mu više nemoj dopustiti takvo ponašanje. Ako je toliko pijan da se trebaš brinuti o njemu kao o malom djetetu, otiđi. Postavi si granicu prihvatljivosti i drži se toga radi svog zdravog razuma - napisao je jedan korisnik.

Drugi je napisao da suosjeća s njom i da se po njegovom mišljenju on ponio sebično. Dodao je da zvuči nezrelo i da može razumjeti da je htio uživat u danu i popiti nekoliko pića, ali zvuči kao da je stvarno pretjerao te se nada da će se nevjesta s vremenom prisjećati lijepih trenutaka s vjenčanja.

- Jadna. Ne čudi me da te to muči, zvuči strašno. Jeste li dugo zajedno, jer zvuči da te uzima zdravo za gotovo i da gleda na vjenčanje kao na zabavu sa svojim prijateljima, a ne slavlje za vas dvoje - komentirao je treći.

Četvrti je napisao kako stvarno suosjeća s njom i da je tužno kako se uopće nisu vidjeli taj osim osim prilikom fotografiranja. Jedan joj je napisao i poruku utjehe u kojoj je napisao da zna brojne sretne brakove koji su započeli s vrlo pijanim mladoženjom, ali da se mora ispričati i biti svjestan u čemu je pogriješio, piše Daily Mail.