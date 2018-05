'Djevojku s čeličnim guzovima' zezali su jer je bila jako mršava

Opsjednuta fitnesom, poznata na društvenim mrežama kao "Djevojka s čeličnim guzovima", kaže da je sretna što je uspjela "okrupniti" jer nikad nije bila zadovoljna svojim mršavim tijelom.

Bakhar Nabieva (24) iz ukrajinskog grada Dnipropetrovska, svoje dane provodi u teretani vježbajući mišiće na stražnjici i bedrima, što joj je donijelo i neuobičajeni nadimak.

U nedavnim objavama na društvenim mrežama Bakhar je pokazala da nije uvijek bila tako mišićava objavivši fotografije sebe prije i nakon početka vježbanja.

- Bila sam jako mršavo dijete, imala sam tanke noge i sva djeca u školi su me ismijavala. Odlučila sam poraditi na svemu što me smeta. Bila sam umorna od toga kako me drugi gledaju - napisala je uz objavljenu fotografiju.

- Počela sam odlaziti u teretanu, nemajući pojma kako napraviti rutinu za vježbanje pa sam počela raditi na fizičkom dijelu. Jednog dana sam se probudila, pogledala u ogledala i ugledala lijepe mišiće - napisala je uz fotografiju.

- Jednom kad sam vidjela rezultate vježbanja, više ništa me nije moglo zaustaviti - objasnila je.

Njezina nedavna objava o svojim nesigurnostima je potaknula puno interesa među njezinom vojskom pratitelja na Instagramu, koju su mnogi pozitivno komentirali, napisavši joj da je prelijepa i da ima predivno tijelo.

- Moji ciljevi ne nestaju zbog nikoga. Ili me poduprite ili ću ostvariti svoje snove sama, u oba slučaja to je samo pitanje vremena - napisala je na Instragramu.