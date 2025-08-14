Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati
Foto: 123RF

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Odlično ćete se snalaziti u roditeljskoj ulozi, a nekima će njihovi mališani prohodati, progovoriti prve riječi ili nešto naučiti. U domu će vladati sklad, koji nakratko može biti narušen zbog novčanih problema. No izvjesno je da ćete se riješiti jednog drugog tereta koji vas je mučio te se s više optimizma okrenuti svakodnevici.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete brzi i spretni u svemu čega se primite. Lakše ćete rješavati razne obaveze i uspostaviti skladan odnos s drugima. Razdoblje je pogodno za potragu za radnim mjestom, unaprjeđenje, ali i za ljubavna osvajanje i romantiku. Shvatit ćete da jedna ljubavna prilika nije prokockana do kraja i da nade još uvijek ima.

Top view of young modern people in smart casual wear communicating and using modern technologies while working in the office
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Ma koliko se trudili povući u osamu, nećete moći izbjeći ljude i razgovore o bitnim temama. Djeca, roditelji ili kućni radovi zahtijevat će odricanja i strpljenje. Odnos s partnerom bit će potisnut u drugi plan i na trenutke ćete se osjećati sami. Nećete imati previše slobodnog vremena, no morat ćete poraditi na bračnoj komunikaciji.

ASTRO NAPORI Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog
Rang lista znakova Zodijaka: Od najmanje do najviše iritantnog

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Velikodušno ćete pomoći bliskoj osobi, što će ona znati cijeniti i uzvratiti. Druženje s prijateljima koje dugo niste vidjeli neće proteći kako ste očekivali. Osjećat ćete da su postali drukčiji, no možda ste se i vi u međuvremenu promijenili. Naći ćete se u središtu nečijeg zanimanja ili će vam netko uputiti kompliment zbog izgleda.

stylish friends
Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Odluke ćete donositi pod pritiskom pa nećete biti sigurni u njihovu ispravnost. Bit ćete dekoncentrirani i teško se usredotočiti na detalje. Možda nećete razumjeti što se od vas traži kada je posrijedi obavljanje poslovnih zadataka. Ne ustručavajte se zatražiti dodatna objašnjena od šefova, kako biste izbjegli pogreške.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Putovanja, učenje i komunikacija ići će vam od ruke. Prilagodite se situacijama i izvucite najbolje iz onoga što vam se nudi. Zamolite za razgovor osobu koja bi vam mogla pomoći u poslu. Pozove li vas društvo na kavu, svakako prihvatite jer biste se mogli iznenaditi poznanstvom od kojeg ćete u budućnosti imati koristi.

ŠTO VOLE KOD PARTNERA Kakvu suprugu traže? Vodenjak stariju, Rak lijepu, Ribe hrabru
Kakvu suprugu traže? Vodenjak stariju, Rak lijepu, Ribe hrabru

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Vaše je zanimanje usmjereno na poslovna zbivanja i karijeru, pa je ljubav potisnuta u drugi plan. Ako ste u vezi stavite do znanja partneru koliko vam znači, jer će u protivnom početi sumnjati u vas. Ako se selite u novi ured, stan ili ste u gostima, trebat će vam neko vrijeme da se priviknete. Neke će mučiti izraženija nesanica.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Neskloni ljudi i situacije prisilit će vas da shvatite prednost taktiziranja i promišljenosti. Suprotnosti vaše poslovne i privatne situacije čine vas nesigurnima. Teško pronalazite ravnotežu, no možda previše očekujete od sebe, a premalo se oslanjate na partnera. Ne oklijevajte postupiti onako kako vam savjest i srce nalažu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3

Zaboravite na loša iskustva. Okrenite se ostvarenju novih planova ili na nov način pristupite određenim osobama i problemima. Možda će vam neplanirani poslovi pokvariti planove, na razočarenje vašeg partnera ili djece. Kako god bilo, prihvatite se posla jer će vas iznenaditi lakoća s kojom ćete ga obavljati.

VRLO VRUĆ HOROSKOP Kako podnosite vrućinu? Ovan se samo žali, Lav cvrči na plaži
Kako podnosite vrućinu? Ovan se samo žali, Lav cvrči na plaži

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ljubav dobiva na važnosti, osobito među mlađima i slobodnima. Imat ćete više uspjeha u ostvarenju ljubavnih želja, a možda ste već i zaljubljeni. Ne oklijevajte se prezentirati nekomu u najboljem svjetlu jer ćete tako ostvariti stratešku prednost. Odlučnost će polučiti rezultate pa ustrajte u onom što želite.

Portrait of young loving couple in bedroom
Foto: ANDOR BUJDOSO

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Rasterećenje od problema i onoga što vas tišti, potražit ćete u društvu prijatelja. No shvatit ćete da time niste riješili uzrok problemima. U osjećajnom životu bit će istaknuta vaša neodlučnost. Ponašat ćete se proturječno pa ćete partnera zbuniti. Tijekom večernjih sati moguć je otvoren razgovor u kojem ćete istresti svoje probleme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 5

Očekuje li vas mnogo poslova, dan započnite sa zdravim doručkom. Razveselit će vas posjet rođacima u drugom gradu ili će oni posjetiti vas. Nekima je moguć susret s osobom koju dugo nisu vidjeli, a nekada im je mnogo značila. Putujete li danas na more, lukavo ćete izbjeći gužve i služiti se prečacima.

A young woman is walking on a rocky wild beach with an inflatable circle in her hands. Concept of rest by the sea and travel. Close up
Foto: 123RF

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tepaju joj da je najseksi znanstvenica svijeta: 'Borim se golim rukama protiv krokodila'
NEOBIČNA KOMBINACIJA

FOTO Tepaju joj da je najseksi znanstvenica svijeta: 'Borim se golim rukama protiv krokodila'

Rosie Moore iz Floride osvojila je društvene mreže kombinacijom znanstvene strasti i glamura. Dok radni dan provodi označavajući aligatore i uklanjajući invazivne pitone iz močvara, slobodno vrijeme koristi za modeling
Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €
ZA ONE S OGRANIČENIM BUDŽETOM

Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €

Iako mnogi misle da je ljetovanje u Hrvatskoj skupo, postoje mjesta gdje se može povoljno smjestiti. Hosteli i kampovi nude razne opcije, od noćenja s doručkom do punog pansiona po pristupačnim cijenama
Preživjeti pakao: Hrvatska se prži na 40°C! Evo kako se zaštiti od toplinskog udara i rashladiti
OPASNE VRUĆINE

Preživjeti pakao: Hrvatska se prži na 40°C! Evo kako se zaštiti od toplinskog udara i rashladiti

DHMZ ovih dana upozorava na mogućnost velikih vrućina, donosimo podsjetnik sa stručnim savjetima kako se zaštititi od rizika po zdravlje te toplinskog udara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025