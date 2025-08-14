Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odlično ćete se snalaziti u roditeljskoj ulozi, a nekima će njihovi mališani prohodati, progovoriti prve riječi ili nešto naučiti. U domu će vladati sklad, koji nakratko može biti narušen zbog novčanih problema. No izvjesno je da ćete se riješiti jednog drugog tereta koji vas je mučio te se s više optimizma okrenuti svakodnevici.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete brzi i spretni u svemu čega se primite. Lakše ćete rješavati razne obaveze i uspostaviti skladan odnos s drugima. Razdoblje je pogodno za potragu za radnim mjestom, unaprjeđenje, ali i za ljubavna osvajanje i romantiku. Shvatit ćete da jedna ljubavna prilika nije prokockana do kraja i da nade još uvijek ima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ma koliko se trudili povući u osamu, nećete moći izbjeći ljude i razgovore o bitnim temama. Djeca, roditelji ili kućni radovi zahtijevat će odricanja i strpljenje. Odnos s partnerom bit će potisnut u drugi plan i na trenutke ćete se osjećati sami. Nećete imati previše slobodnog vremena, no morat ćete poraditi na bračnoj komunikaciji.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Velikodušno ćete pomoći bliskoj osobi, što će ona znati cijeniti i uzvratiti. Druženje s prijateljima koje dugo niste vidjeli neće proteći kako ste očekivali. Osjećat ćete da su postali drukčiji, no možda ste se i vi u međuvremenu promijenili. Naći ćete se u središtu nečijeg zanimanja ili će vam netko uputiti kompliment zbog izgleda.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Odluke ćete donositi pod pritiskom pa nećete biti sigurni u njihovu ispravnost. Bit ćete dekoncentrirani i teško se usredotočiti na detalje. Možda nećete razumjeti što se od vas traži kada je posrijedi obavljanje poslovnih zadataka. Ne ustručavajte se zatražiti dodatna objašnjena od šefova, kako biste izbjegli pogreške.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Putovanja, učenje i komunikacija ići će vam od ruke. Prilagodite se situacijama i izvucite najbolje iz onoga što vam se nudi. Zamolite za razgovor osobu koja bi vam mogla pomoći u poslu. Pozove li vas društvo na kavu, svakako prihvatite jer biste se mogli iznenaditi poznanstvom od kojeg ćete u budućnosti imati koristi.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Vaše je zanimanje usmjereno na poslovna zbivanja i karijeru, pa je ljubav potisnuta u drugi plan. Ako ste u vezi stavite do znanja partneru koliko vam znači, jer će u protivnom početi sumnjati u vas. Ako se selite u novi ured, stan ili ste u gostima, trebat će vam neko vrijeme da se priviknete. Neke će mučiti izraženija nesanica.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neskloni ljudi i situacije prisilit će vas da shvatite prednost taktiziranja i promišljenosti. Suprotnosti vaše poslovne i privatne situacije čine vas nesigurnima. Teško pronalazite ravnotežu, no možda previše očekujete od sebe, a premalo se oslanjate na partnera. Ne oklijevajte postupiti onako kako vam savjest i srce nalažu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Zaboravite na loša iskustva. Okrenite se ostvarenju novih planova ili na nov način pristupite određenim osobama i problemima. Možda će vam neplanirani poslovi pokvariti planove, na razočarenje vašeg partnera ili djece. Kako god bilo, prihvatite se posla jer će vas iznenaditi lakoća s kojom ćete ga obavljati.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubav dobiva na važnosti, osobito među mlađima i slobodnima. Imat ćete više uspjeha u ostvarenju ljubavnih želja, a možda ste već i zaljubljeni. Ne oklijevajte se prezentirati nekomu u najboljem svjetlu jer ćete tako ostvariti stratešku prednost. Odlučnost će polučiti rezultate pa ustrajte u onom što želite.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Rasterećenje od problema i onoga što vas tišti, potražit ćete u društvu prijatelja. No shvatit ćete da time niste riješili uzrok problemima. U osjećajnom životu bit će istaknuta vaša neodlučnost. Ponašat ćete se proturječno pa ćete partnera zbuniti. Tijekom večernjih sati moguć je otvoren razgovor u kojem ćete istresti svoje probleme.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Očekuje li vas mnogo poslova, dan započnite sa zdravim doručkom. Razveselit će vas posjet rođacima u drugom gradu ili će oni posjetiti vas. Nekima je moguć susret s osobom koju dugo nisu vidjeli, a nekada im je mnogo značila. Putujete li danas na more, lukavo ćete izbjeći gužve i služiti se prečacima.

