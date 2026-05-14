Dnevni horoskop za četvrtak 14. svibnja: Rak je pun energije, a Vage neka se klone stresa...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Isticat ćete se komunikacijskim vještinama i spretnošću. Smatrate li da ste u nečemu u pravu, ne prihvaćajte negativan odgovor i ne odustajte na prvoj zapreci. Slobodno vrijeme nastojat ćete maksimalno iskoristiti, a primarno će vam biti da se malo razgibate i tako nadoknadite sate koje ste proveli sjedeći na poslu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Povlačit ćete se u samoću i tako se ograditi od znatiželje pojedinih osoba. Izbjegavajte situacije i blizinu pojedinaca za koje niste raspoloženi. Nećete podnositi pritiske od strane drugih. Veliku važnost pridavat ćete odnosima unutar obitelji, možda i zato što će biti problema koji će zahtijevati hitno djelovanje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nećete još dugo moći izbjegavati ozbiljan razgovor s partnerom. Osoba koja vas voli sve će napraviti da vas uvjeri u snagu svojih osjećaja. Bit ćete zadovoljni ishodom razgovora sa starijim članom rodbine, osobito ako su vaši odnosi dosad bili loši. Navečer biste mogli upoznati novo društvo s kojim ćete brzo naći zajednički jezik.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete mnogo energije koju biste trebali pametno upotrijebiti. Odbacite iz svog života osjećajni ili poslovni teret koji predugo nosite i stvorite prostor za nove prilike koje su pred vama. Nemojte se zapustiti, primjerice predugo spavati ili neredovito doručkovati jer će to loše djelovati ne samo na vaš organizam, nego i na psihu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Povoljan Mjesečev utjecaj navješćuje širenje poslovnih obzora, ističe vašu maštovitost i pojačava priljev svježih ideja. Zbog prirode poslovnih obaveza mogli biste češće putovati i koristiti se znanjem stranih jezika. Više vremena provodit ćete izvan svoga doma, a sadržajan društveni život bit će razlogom vašeg zadovoljstva.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Netko će vas moliti za razgovor, savjet ili pomoć. Saslušajte dotičnu osobu, ali nećete pogriješiti stavite li joj obzirno do znanja da biste radije ostali po strani. Nestat će određena ograničenja pa ćete s većom mirnoćom razmatrati svoju financijsku situaciju. No još nije vrijeme da ulazite u nove novčane rizike.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pojačat će se izloženost poslovnim pritiscima. Osjetit ćete da nemate energije privesti kraju započeti posao. Mogli biste se posvađati s partnerom i zamjeriti mu da je usredotočen isključivo na vlastite interese. Osjetite li umor i nervozu, suzdržite se od grubih izjava jer vam dodatni stresovi nisu potrebni.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Dobit ćete zanimljivu ponudu za dodatni izvor prihoda, što bi moglo rezultirati promjenom posla u bliskoj budućnosti. U ljubavi dajte prednost razumu pred osjećajima jer ste zbrkani i nedorečeni, pa partner ne zna na čemu je s vama. Ne odgađajte dogovorene liječničke preglede!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Težit ćete skladnim odnosima, uživati u društvu prijatelja ili partnera. Opuštat će vas ležerni razgovori. Ako ste roditelj, nećete biti sigurni u ispravnost svojih odgojnih metoda. Posavjetujte se s nekim tko prolazi kroz slične situacije. Takva će vas osoba najbolje razumjeti i zajedničkim snagama možete doći do kvalitetnih rješenja.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne računajte da će kolege imati sluha za vaš manjak odgovornosti ili brzopletost. Odgodite potpisivanje ugovora i kupoprodajne pothvate, a ako baš morate, dokumente dobro pročitajte i proučite. Partneru ćete prigovarati za sitnice i na taj način izbacivati osjećaj nezadovoljstva. No druga strana nećete vam zamjerati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Posvetit ćete se njezi tijela i uljepšavanju, pa će neki obnoviti proljetnu garderobu ili se na drugi način posvetiti svom izgledu. Posvetite dio vremena djeci i obitelji, a nećete pogriješiti ni ako se pozabavite planiranjem kućnog proračuna. Slobodnima predstoje nove ljubavne prilike, ali koje zasad ne ispunjavaju sva vaša očekivanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Unatoč ograničavajućim okolnostima koje će iziskivati mnogo energije i umješnosti, najbolje od sebe dat ćete u složenim uvjetima rada i poslovanja. Izazovi će vas privlačiti. Nemojte se čuditi pođe li vam za rukom postići i ono za što su drugi tvrdili da je nemoguće. Moguća je rasprava s roditeljima ili partnerom vezana uz novac i imovinu.