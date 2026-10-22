Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 22. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za četvrtak 22. listopada: Bikovi su mudri, a Vage moraju paziti na zdravlje
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Izostane li potpora kolega i šefova, nemojte dramatizirati. U dobrom ste razdoblju, stoga što god se dogodilo nije nešto što vam može dugoročno naštetiti. Sami sebi ćete biti kočnica u uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa, a vaša tvrdoglavost jedan od krivaca. No sve će to biti samo odraz vašeg prolaznog lošeg raspoloženja.
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Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Bit ćete mudri i promišljeni te se pravodobno osigurajte od nepredviđenih okolnosti koje bi mogle poslove usmjeriti na neželjeni kolosijek. Ostvarit ćete uspjeh u školi ili na studiju te položiti ispit. Slobodne će obuzeti pozitivan ljubavni predosjećaj, a vezani će otkriti nove mogućnosti za uživanje udvoje.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Vaše će reakcije biti proturječne i drugima teško shvatljive. Sitnice će vas izbaciti iz takta. Doživjet ćete razočaranja u neke ljude, ali nećete dugo biti ljuti. Rješavanje financijskih pitanja neće ići glatko, stoga ne forsirajte razgovor o povišici. Mogli biste raditi prekovremeno, što će vam pokvariti planove za večer.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
U vama će procvasti zanimanje za umjetničkim izražavanjem. Bez obzira na posao koji obavljate, otkrivat ćete svoje talente. Komunikativni ste i lako sklapate poznanstva, a korisni kontakti koje sada sklopite uskoro će vam pomoći napredovati u karijeri. Mogli biste bez problema zavesti osobu za koju ste zainteresirani.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3
Vrijeme ćete najradije provoditi u druženjima. Nova poznanstva mogu vam osvijetliti put do poslovnog uspjeha, pa ćete zainteresirati potencijalne partnere za svoje ideje. Pozitivni pomaci u ljubavnom životu ispunit će vas samopouzdanjem, ali nemojte se od kraja opustiti. Osoba koja vam se sviđa prilično je prevrtljiva.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
U vašem životu sve je više promjena. Morat ćete više raditi, prilagođavati se ili donijeti nove odluke. Bilo da su posrijedi posao ili privatni život, moguć je prekid jednog odnosa i početak novog. Bit ćete odlučni u namjeri da slijedite svoje potrebe. Intuicija će biti vaše oružje u poslovnim pregovorima, ali i onda kad budete htjeli zavesti nekoga.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3
Budući da ste u stresnom razdoblju, briga za zdravlje mnoge će potaknuti da poboljšaju kvalitetu života. Ako ste primijetili da se umarate brže nego inače, dobro bi bilo provjeriti krvnu sliku i zdravije se hraniti. Na radnom mjestu dobro pazite što govorite, jer bi netko vaše riječi mogao izokrenuti i prenijeti ih nadređenoj osobi.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4
Bit ćete izvrsno raspoloženi, što će primijetiti svi oko vas. Riješit ćete se pritisaka koji su bili usmjereni prema vama. Lakše ćete komunicirati s okolinom, od čega će najviše koristi imati vaši prijateljski i ljubavni odnosi. Nečije udvaranje podiže vam raspoloženje, ali i navodi na preispitivanje svega što vam se događalo na osjećajnom planu.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Odnos s partnerom trpjet će negativan utjecaj okoline, primjerice prisutnost nekih osoba ili financijskih problema. Najviše problema zadavat će vam ukućani. Čak i ako vam ne polazi za rukom shvatiti što muči vaše roditelje, pravite se da ih razumijete. Tako ćete izbjeći većinu neugodnih situacija.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Otklonit ćete zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu međuljudskih odnosa. Razmišljat ćete o uzbudljivoj večeri i ljubavnom susretu, pa ćete cijeli dan provesti ispred ormara birajući što ćete odjenuti. Ako ste vozač, ne pretjerujte u brzoj vožnji.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Iako vam se iza svih poslovnih napora smiješi uspjeh, put do ostvarenja zamisli bit će mukotrpan i trnovit. Morat ćete pribjeći dobro isprobanim, ali i posve novim metodama, ovladati novim vještinama, nedvojbeno pristajati na ustupke i biti otvoreni za promjene. Netko će vas ugodno iznenaditi pohvalom ili komplimentom.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Postat ćete obzirniji i tolerantniji prema drugima te iskazati svoje vrline i kvalitete, osobito u međuljudskim odnosima. Zaprekama i zavrzlamama pristupat ćete na mudriji način, a napetost usmjeriti na fizički rad ili razne rekreativne sadržaje. Bitan susret nakon kojeg će se sve ubrzati, mogao bi proteći u znaku zaljubljivanja.
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