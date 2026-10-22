Dnevni horoskop za četvrtak 22. listopada: Bikovi su mudri, a Vage moraju paziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Izostane li potpora kolega i šefova, nemojte dramatizirati. U dobrom ste razdoblju, stoga što god se dogodilo nije nešto što vam može dugoročno naštetiti. Sami sebi ćete biti kočnica u uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa, a vaša tvrdoglavost jedan od krivaca. No sve će to biti samo odraz vašeg prolaznog lošeg raspoloženja.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Bit ćete mudri i promišljeni te se pravodobno osigurajte od nepredviđenih okolnosti koje bi mogle poslove usmjeriti na neželjeni kolosijek. Ostvarit ćete uspjeh u školi ili na studiju te položiti ispit. Slobodne će obuzeti pozitivan ljubavni predosjećaj, a vezani će otkriti nove mogućnosti za uživanje udvoje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vaše će reakcije biti proturječne i drugima teško shvatljive. Sitnice će vas izbaciti iz takta. Doživjet ćete razočaranja u neke ljude, ali nećete dugo biti ljuti. Rješavanje financijskih pitanja neće ići glatko, stoga ne forsirajte razgovor o povišici. Mogli biste raditi prekovremeno, što će vam pokvariti planove za večer.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U vama će procvasti zanimanje za umjetničkim izražavanjem. Bez obzira na posao koji obavljate, otkrivat ćete svoje talente. Komunikativni ste i lako sklapate poznanstva, a korisni kontakti koje sada sklopite uskoro će vam pomoći napredovati u karijeri. Mogli biste bez problema zavesti osobu za koju ste zainteresirani.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vrijeme ćete najradije provoditi u druženjima. Nova poznanstva mogu vam osvijetliti put do poslovnog uspjeha, pa ćete zainteresirati potencijalne partnere za svoje ideje. Pozitivni pomaci u ljubavnom životu ispunit će vas samopouzdanjem, ali nemojte se od kraja opustiti. Osoba koja vam se sviđa prilično je prevrtljiva.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U vašem životu sve je više promjena. Morat ćete više raditi, prilagođavati se ili donijeti nove odluke. Bilo da su posrijedi posao ili privatni život, moguć je prekid jednog odnosa i početak novog. Bit ćete odlučni u namjeri da slijedite svoje potrebe. Intuicija će biti vaše oružje u poslovnim pregovorima, ali i onda kad budete htjeli zavesti nekoga.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Budući da ste u stresnom razdoblju, briga za zdravlje mnoge će potaknuti da poboljšaju kvalitetu života. Ako ste primijetili da se umarate brže nego inače, dobro bi bilo provjeriti krvnu sliku i zdravije se hraniti. Na radnom mjestu dobro pazite što govorite, jer bi netko vaše riječi mogao izokrenuti i prenijeti ih nadređenoj osobi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Bit ćete izvrsno raspoloženi, što će primijetiti svi oko vas. Riješit ćete se pritisaka koji su bili usmjereni prema vama. Lakše ćete komunicirati s okolinom, od čega će najviše koristi imati vaši prijateljski i ljubavni odnosi. Nečije udvaranje podiže vam raspoloženje, ali i navodi na preispitivanje svega što vam se događalo na osjećajnom planu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Odnos s partnerom trpjet će negativan utjecaj okoline, primjerice prisutnost nekih osoba ili financijskih problema. Najviše problema zadavat će vam ukućani. Čak i ako vam ne polazi za rukom shvatiti što muči vaše roditelje, pravite se da ih razumijete. Tako ćete izbjeći većinu neugodnih situacija.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Otklonit ćete zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu međuljudskih odnosa. Razmišljat ćete o uzbudljivoj večeri i ljubavnom susretu, pa ćete cijeli dan provesti ispred ormara birajući što ćete odjenuti. Ako ste vozač, ne pretjerujte u brzoj vožnji.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Iako vam se iza svih poslovnih napora smiješi uspjeh, put do ostvarenja zamisli bit će mukotrpan i trnovit. Morat ćete pribjeći dobro isprobanim, ali i posve novim metodama, ovladati novim vještinama, nedvojbeno pristajati na ustupke i biti otvoreni za promjene. Netko će vas ugodno iznenaditi pohvalom ili komplimentom.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postat ćete obzirniji i tolerantniji prema drugima te iskazati svoje vrline i kvalitete, osobito u međuljudskim odnosima. Zaprekama i zavrzlamama pristupat ćete na mudriji način, a napetost usmjeriti na fizički rad ili razne rekreativne sadržaje. Bitan susret nakon kojeg će se sve ubrzati, mogao bi proteći u znaku zaljubljivanja.