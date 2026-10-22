Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 22. listopada: Bikovi su mudri, a Vage moraju paziti na zdravlje

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za četvrtak 22. listopada: Bikovi su mudri, a Vage moraju paziti na zdravlje
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 22. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Izostane li potpora kolega i šefova, nemojte dramatizirati. U dobrom ste razdoblju, stoga što god se dogodilo nije nešto što vam može dugoročno naštetiti. Sami sebi ćete biti kočnica u uspostavljanju dobrih međuljudskih odnosa, a vaša tvrdoglavost jedan od krivaca. No sve će to biti samo odraz vašeg prolaznog lošeg raspoloženja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Namještaju horoskopske znakove djeci 00:57
Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete mudri i promišljeni te se pravodobno osigurajte od nepredviđenih okolnosti koje bi mogle poslove usmjeriti na neželjeni kolosijek. Ostvarit ćete uspjeh u školi ili na studiju te položiti ispit. Slobodne će obuzeti pozitivan ljubavni predosjećaj, a vezani će otkriti nove mogućnosti za uživanje udvoje.

JEDNOSTAVNO ZRAČE Dva u jedan: Tko su najmoćniji i najutjecajniji znakovi Zodijaka?
Dva u jedan: Tko su najmoćniji i najutjecajniji znakovi Zodijaka?

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaše će reakcije biti proturječne i drugima teško shvatljive. Sitnice će vas izbaciti iz takta. Doživjet ćete razočaranja u neke ljude, ali nećete dugo biti ljuti. Rješavanje financijskih pitanja neće ići glatko, stoga ne forsirajte razgovor o povišici. Mogli biste raditi prekovremeno, što će vam pokvariti planove za večer.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

U vama će procvasti zanimanje za umjetničkim izražavanjem. Bez obzira na posao koji obavljate, otkrivat ćete svoje talente. Komunikativni ste i lako sklapate poznanstva, a korisni kontakti koje sada sklopite uskoro će vam pomoći napredovati u karijeri. Mogli biste bez problema zavesti osobu za koju ste zainteresirani.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Vrijeme ćete najradije provoditi u druženjima. Nova poznanstva mogu vam osvijetliti put do poslovnog uspjeha, pa ćete zainteresirati potencijalne partnere za svoje ideje. Pozitivni pomaci u ljubavnom životu ispunit će vas samopouzdanjem, ali nemojte se od kraja opustiti. Osoba koja vam se sviđa prilično je prevrtljiva.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

U vašem životu sve je više promjena. Morat ćete više raditi, prilagođavati se ili donijeti nove odluke. Bilo da su posrijedi posao ili privatni život, moguć je prekid jednog odnosa i početak novog. Bit ćete odlučni u namjeri da slijedite svoje potrebe. Intuicija će biti vaše oružje u poslovnim pregovorima, ali i onda kad budete htjeli zavesti nekoga.

JESTE LI MEĐU NJIMA? Sve vide kroz novac: Evo tko su najveći materijalisti Zodijaka
Sve vide kroz novac: Evo tko su najveći materijalisti Zodijaka

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Budući da ste u stresnom razdoblju, briga za zdravlje mnoge će potaknuti da poboljšaju kvalitetu života. Ako ste primijetili da se umarate brže nego inače, dobro bi bilo provjeriti krvnu sliku i zdravije se hraniti. Na radnom mjestu dobro pazite što govorite, jer bi netko vaše riječi mogao izokrenuti i prenijeti ih nadređenoj osobi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Bit ćete izvrsno raspoloženi, što će primijetiti svi oko vas. Riješit ćete se pritisaka koji su bili usmjereni prema vama. Lakše ćete komunicirati s okolinom, od čega će najviše koristi imati vaši prijateljski i ljubavni odnosi. Nečije udvaranje podiže vam raspoloženje, ali i navodi na preispitivanje svega što vam se događalo na osjećajnom planu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Odnos s partnerom trpjet će negativan utjecaj okoline, primjerice prisutnost nekih osoba ili financijskih problema. Najviše problema zadavat će vam ukućani. Čak i ako vam ne polazi za rukom shvatiti što muči vaše roditelje, pravite se da ih razumijete. Tako ćete izbjeći većinu neugodnih situacija.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Otklonit ćete zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu međuljudskih odnosa. Razmišljat ćete o uzbudljivoj večeri i ljubavnom susretu, pa ćete cijeli dan provesti ispred ormara birajući što ćete odjenuti. Ako ste vozač, ne pretjerujte u brzoj vožnji.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4

Iako vam se iza svih poslovnih napora smiješi uspjeh, put do ostvarenja zamisli bit će mukotrpan i trnovit. Morat ćete pribjeći dobro isprobanim, ali i posve novim metodama, ovladati novim vještinama, nedvojbeno pristajati na ustupke i biti otvoreni za promjene. Netko će vas ugodno iznenaditi pohvalom ili komplimentom.

IZAZIVA IM 'ICK' Koja vas osobina ličnosti kod drugih iritira prema vašem znaku Zodijaka?
Koja vas osobina ličnosti kod drugih iritira prema vašem znaku Zodijaka?

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Postat ćete obzirniji i tolerantniji prema drugima te iskazati svoje vrline i kvalitete, osobito u međuljudskim odnosima. Zaprekama i zavrzlamama pristupat ćete na mudriji način, a napetost usmjeriti na fizički rad ili razne rekreativne sadržaje. Bitan susret nakon kojeg će se sve ubrzati, mogao bi proteći u znaku zaljubljivanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu
SRODNE DUŠE

Suđeno im je biti skupa: Najjači ljubavni parovi po horoskopu

Bik i Rak u potpunosti razumiju jedan drugog. Ova dva horoskopska znaka su snažno povezani, kako na fizičkoj tako i na emocionalnoj razini, a ta povezanost s vremenom samo raste
Kako se ponašati u restoranu: Pristojni ljudi ovo nikad ne rade
NISU PO BONTONU

Kako se ponašati u restoranu: Pristojni ljudi ovo nikad ne rade

Tijekom odlaska u restoran ne možemo se baš ponašati kao kad doma jedemo na kauču. Donosimo vam 12 stvari koje su nepristojne za napraviti u restoranu
Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju
RADITE LI I VI ISTO?

Tihe ubojice ljubavi: 30 ženskih ponašanja zbog kojih se muževi emocionalno distanciraju

Emocionalna udaljenost u braku ne događa se preko noći. To je često kumulativni učinak ponavljajućih ponašanja ili neriješenih problema koji postepeno grade zid između partnera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026