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Dnevni horoskop za četvrtak 24. rujna: Vagama treba odmora, a Jarcu je vrijeme za ulaganje

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za četvrtak 24. rujna: Vagama treba odmora, a Jarcu je vrijeme za ulaganje
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
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Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 24. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Dogovoreni ljubavni sastanci odgađat će se u posljednjem trenutku, a sličnu sudbinu imat će i planirana putovanja. Moglo bi vam se dogoditi i da, usprkos obostranim simpatijama, ljubavna priča ne krene dalje od početka. No to je samo kratkotrajna kriza jer ulazite u pozitivno razdoblje koje će vas osloboditi raznih zapreka.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Potrudite se uljepšati svakodnevicu duhom vedrine i dobrog raspoloženja. Okružite se veselim ljudima koji će vam poboljšati raspoloženje, odstraniti osjećaj rutine i unijeti osvježenje u obavljanje zamornih svakodnevnih obaveza. Mlađe će privlačiti zabavna mjesta, druženja i zajednička okupljanja s prijateljima.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mogli biste se mučiti s nekim sumnjama i strahovima. Previše ćete razmišljati i biti zakočeni u djelovanju. Bit ćete subjektivni i skloni pogrešnom tumačenju nekih situacija i tuđih riječi. Klonite se krajnosti i ne dopustite osjećajima da izađu van kontrole. Morat ćete utrošiti mnogo riječi i živaca kako bi vas shvatile osobe do kojih vam je stalo.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planeti će usmjeravati vašu radnu energiju prema ostvarenju dobiti od poslova koje ste obavili u drugom gradu, kao i poslovnog zbližavanja s inozemnim partnerima. Privlačit će vas sve što je pomalo nepoznato ili neobično. U potrazi za nekim odgovorima, čitat ćete knjige iz područja duhovnosti ili upoznati ljude koji se time bave.

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2

Spretno ćete se snalaziti među različitim stavovima, osobama koje se međusobno ne podnose i u situacijama u kojima se ne osjećate najugodnije. Promjene u domu i financijska situacija podsjećaju vas da morate nešto poduzeti, želite li se osigurati za budućnost. Moguća je dobit od rukovanja s tuđom imovinom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Od partnera nećete dobivati željeno razumijevanje, što će biti povod svađama. Ne prepuštajte se tmurnim mislima, objasnite partneru kako se osjećate. U kućni ćete život nastojati uvesti red i nećete tolerirati izbjegavanje obaveza. No vaša pretjerana pedanterija i zahtjevi, bit će razlogom obiteljskih razmirica.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Susretat ćete se s gomilom podataka koje ćete morati obraditi te brojnim telefonskim pozivima. Više pozornosti posvetite komunikaciji i organizaciji rada. Vodite računa o potrebama organizma i priuštite mu dovoljno odmora. Osjetljive točke su vam bubrezi, mjehur i glava. Jedite više voća i povrća, a nemojte zanemariti ni tjelovježbu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Osjetit ćete snažnu potrebu da uradite ono o čemu često razmišljate. Bilo da je riječ o ljubavi ili poslu, pokrenite željena zbivanja. Nastupit ćete mudro u svim situacijama pa je uspjeh neupitan. Nećete biti raspoloženi za trzavice ili zategnute odnose, pa ćete se svojski truditi da i sami budete ugodan partner ili sugovornik.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ljutit će vas tuđe pogreške i neozbiljnost, no čuvajte se površnog shvaćanja stvari. Iako ćete nešto poželjeti učiniti na brzinu, ipak malo usporite, osobito ako se radi o ljubavi. Mlađi bi mogli neodgovornim ponašanjem ili kasnim dolascima kući popustiti u školi i izazvati roditeljsku ljutnju. Odgovarat će vam kampanjsko učenje.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Mnoge će privlačiti vaša velikodušnost i srdačnost. Realno ćete pristupati problemima. Pravi je trenutak za uhodavanje novih poslovnih projekata, ulaganje kapitala, dizanje zajma. Budite često među ljudima, osluškujte i doznat ćete korisne podatke. Ljubavni počeci bit će povezani s izlascima i spontanim uspostavljanjem komunikacije.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Ne razmišljajte o onome što ste trebali ili mogli učiniti - skloni ste pretjerivanju u svemu što radite. Ovo se odnosi i na financije, odnosno na troškove. Nečiji kompliment će vam goditi, ali nećete spremno prihvatiti udvaranje dotične osobe. Ne upuštajte se u nove ljubavne priče, niste li razriješili situaciju s bivšim partnerom.

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Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Iako će poslovi biti zahtjevni i iziskivati pojačani psihofizički napor, bit ćete učinkoviti i dorasli svakom zadatku. Zbog Mjeseca u vašem znaku mnogi među vama bit će vrlo osjetljivi, pa bi mogli brzopleto reagirati u ključnim situacijama. Ne povlačite se u sebe, ali se otvarajte samo odabranim ljudima za koje znate da vas razumiju.

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