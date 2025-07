Dnevni horoskop za četvrtak 24. srpnja: Ovan je sretan u društvu simpatije, Jarac će dobiti novac

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Istaknite se, predložite svoje ideje šefu jer ćete to izvesti na pravi način. Bavite li se javnim poslom, steći ćete istomišljenike i ojačati svoj položaj. Društvo osobe do koje vam je stalo blagotvorno će djelovati na vaše raspoloženje i elan. Prepustit ćete se ugođaju trenutka, bez razmišljanja o onome što će biti sutra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Horoskop | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Pazite kome i što obećavate, a u poslovnim i ljubavnim procjenama prvenstveno se oslanjajte na razum. Vaša vas intuicija neće najbolje služiti pa joj ne pridajte prevelik značaj. Posljedice koje povlače vaši postupci utječu i na vaše najbliže, pa ćete se boriti između potrebe da tjerate svoju volju ili pristanete na ustupke.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Dobro ćete se snalaziti u poslovnim zavrzlamama i originalnim idejama nadomjestiti manjak znanja. U ljubavnoj vezi prednost ćete dati intelektualnom skladu i komunikaciji. Nije li partner takva osoba, mogli biste se s nekim drugim upustiti u igru riječima i nadmudrivanjima. No moglo bi vam se dogoditi da se zaljubite.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ne opterećujte se stvarima koje drugima promiču i ne preuzimajte na sebe tuđe obaveze. Kratki predah i odmor od posla višestruko će vam koristiti. Posvetite se aktivnostima u kojima uživate bez grižnje savjesti. Mogli biste pobijediti na kakvom sportskom natjecanju, ostvariti uvjete za zajam ili će vam netko vratiti novac.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imate dovoljno energije za uspješno nadilaženje zapreka. Djelovat ćete s više samopouzdanja i s manje napora dovršavati zadatke. Situacije i projekti koji su zapinjali mogli bi se pokrenuti, a moći ćete računati i na potporu šefova. Tražite li novu ljubav, budite spremni na ustupke. Simpatiji ne pristupajte previše otvoreno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Komunikacija s kolegama bit će loša, a primanje poruka i informacija ometeni zastojima. Planirate li odlazak na ljetovanje ili ste češće za upravljačem, dobro se odmorite prije vožnje. Ako ste u potrazi za novom ljubavi, nećete se moći lako opustiti u društvu nekog tko vam se sviđa. Mučit će vas nesigurnost.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pred vama je odličan dan za intelektualni rad i sve oblike umnih napora. Imat ćete dobru koncentraciju pa ćete se isticati lucidnim razmišljanjima. Pronalazit ćete rješenja za mnoge zapetljane situacije. Odnos s partnerom se poboljšao - uspijevate ugoditi onda kada to drugoj strani najviše treba, što će vam biti uzvraćeno.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Predstoje li vam zahtjevnije intelektualne aktivnosti, slaba koncentracija ometat će vas u njihovom obavljanju. Bit će vam potrebno više strpljenja i upornosti. Naći ćete se u utrci za rokovima, u potrazi za nedostupnim ljudima i bitnim informacijama, što će vas stajati živaca. Mlađi će imati velikih neslaganja s roditeljima.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je odličan za poslovne pregovore i iznošenje ideja. Vaši će prijedlozi biti prihvaćeni, osobito ako je riječ o kakvoj inovaciji ili poslovnom putovanju u inozemstvo. Promjene u obitelji mogle bi biti povezane s vašom odlukom o preseljenju ili odvajanju od roditelja. Što god odlučili, ne žalite truda jer ste na pravom putu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pokušajte riješiti probleme u poslovanju s bankama, porezima, računima ili dugovima. Mogli biste dobiti isplatu odštete ili će vam netko vratiti novčani dug. Još neko vrijeme neće doći do konkretnih financijskih pomaka, no to nije razlog da gubite živce. Samo vas hladna glava i diplomatski pristup mogu dovesti do zacrtanih ciljeva.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Da biste očuvali ljubavni sklad, morat ćete se naoružati strpljenjem i priječi preko mnogih stvari. I oni koji su tek ušli u novu vezu mogli bi pretjerati s reakcijama. Budete li partnera previše pritiskali zahtjevima ili ograničavali njegovu slobodu kretanja, počet će se udaljavati od vas. Pripazite na zdravlje, tankih ste živaca.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dokazat ćete partneru svoju zrelost i sposobnost uspješnog prevladavanja problema. Samci, uradite ono što će privući pozornost simpatije i potaknuti je da vam priđe. Obiteljske prilike tražit će da se više posvetite starijim osobama. Malo ćete se iživcirati kad uvidite da je većina obaveza na vašim leđima, no postupit ćete odgovorno.