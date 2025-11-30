Obavijesti

USAMLJENA JE...

FOTO Zgodna stjuardesa hitno traži muža: Sama sam već 3 godine, želim da bude stariji...

Iako susreće mnogo zanimljivih muškaraca, Noelle je najveći izazov pronaći onog pravog. Tvrdi da ima i specifičan tip muškarca koji je privlači -priznaje da je slabost na starije muškarce
Seksi stjuardesa Noelle otkrila je da je u potrazi za suprugom i nada se da bi jedan od njezinih putnika mogao biti onaj pravi. Ova ljepotica, koja putuje svijetom, sada je spremna zamijeniti status slobodne djevojke za nešto trajnije i vjeruje da bi njezin muškarac iz snova mogao sjediti u avionu. | Foto: Instagram/flyingnoelle
