FOTO Zgodna stjuardesa hitno traži muža: Sama sam već 3 godine, želim da bude stariji...

Seksi stjuardesa Noelle otkrila je da je u potrazi za suprugom i nada se da bi jedan od njezinih putnika mogao biti onaj pravi. Ova ljepotica, koja putuje svijetom, sada je spremna zamijeniti status slobodne djevojke za nešto trajnije i vjeruje da bi njezin muškarac iz snova mogao sjediti u avionu.
Noelle (25), koja radi kao članica kabinskog osoblja, dane provodi leteći diljem svijeta, poslužujući šampanjac u poslovnoj klasi i uživajući u životu na 10.000 metara. Uz to je i uspješan model s gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu, no priznaje da joj u životu nedostaje ljubav.
"Sama sam već tri godine", izjavila je. "Moj san je upoznati srodnu dušu na letu. Možda sjedi u sjedalu 2A, možda nam se pogledi sretnu na aerodromu... Sve je moguće."
Iako susreće mnogo zanimljivih muškaraca, izazov je pronaći onog pravog koji će joj "staviti prsten". Noelle ima i specifičan tip muškarca koji je privlači – priznaje da ima slabost na starije muškarce.
"Posebno sam slaba na obiteljske tipove, naravno, samohrane očeve. Netko s kime se mogu zabavljati, tko prihvaća moju avanturističku stranu i spreman je putovati svijetom sa mnom", objašnjava. "Volim starije muškarce, one iznad 35 godina. Privlači me njihovo tiho samopouzdanje i iskustvo. Treba mi duhovit i romantičan muškarac. Ako me uspije nasmijati, već je na pola puta do mog srca."
Noelle kaže da joj posao pruža mnogo prilika za upoznavanje, no nije sve tako jednostavno. Iako dobiva mnogo komplimenata i ponuda za izlazak, rijetko što je istinski dirne. Ipak, jedna gesta joj se posebno urezala u pamćenje.
"Jednom je gospodin u poslovnoj klasi prolio kavu. Kad mu je salveta pala, sagnula sam se da je podignem i vidjela da je na njoj napisao svoj broj i slatku poruku. Bio je jednostavan, staromodan gospodin. To je bilo tako slatko i zaista mi je otopilo srce", prisjeća se.
