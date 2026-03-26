Dnevni horoskop za četvrtak 26. ožujka: Blizanci žele bolji život, a Lavovi neka paze na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imate li neriješene ljubavne odnose s bivšim partnerom, vrijeme je da tome stanete na kraj. Ne osjećate li više ništa prema njemu, nemojte mu davati lažne nade. Osvijestite svoje vrijednosti jer ste u razdoblju koje vam otvara mnoga vrata. Pokažite da ste spremni za iskorake i ne dajte da vas u tome drugi ometu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Odvažite se na odlučne poslovne poteze i rješavanje novčanih problema. Neke će se okolnosti dobro poklopiti i olakšati vam izlaz iz problema. Samostalniji ste i imate potrebu sami upravljati svojim životom. Nećete dopuštati nikom da odlučuje umjesto vas. Znat ćete se izboriti za ljubavnu vezu kojoj se protive vaši najbliži.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Moguće su promjene radnog mjesta zbog preseljenja ili napredovanja. Razmišljat ćete o načinima kako poboljšati svoj životni standard. Razmišljat ćete o honorarnom poslu, biti spremni raditi i poslove koji nisu u vašoj struci. Nećete biti imuni na ljubavna događanja. Tražit ćete dokaze ljubavi i unijeti više nježnosti u vezu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Prihvatite izazov u poslovnom okruženju, čak i ako niste sigurni kako će se dalje odvijati. Zamijenite uhodanost i predvidljivost s nečim što donosi i rizik – treba vam malo adrenalina i uzbuđenja. Ljubav će se naći u centru zbivanja. Uspavana strast probudit će se u dugim vezama, a slobodni će uživati u životu punim plućima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zbog raznolikosti i intenziteta zbivanja, bit će vam teško zadržati koncentraciju na bitnim stvarima. Morat ćete uz to voditi i više računa o zdravlju, riješiti se poroka ili štetnih životnih navika. Budete li svaki problem pretjerano analizirali i shvaćali osobno, možete se naći u začaranom krugu koji će vam otežati njihovo rješavanje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaši se planovi približavaju ostvarenju, unatoč pojačanoj izloženosti stresu i nepravdama. Ljubavni partner je pod pritiskom isto kao i vi. Pronađite načina za novo zbližavanje – zatvaranjem u sebe nećete ništa postići. Ako ste osjetljivog zdravlja, neka vam uredan način života bude prioritet. Jedite puno voća i pijte dovoljno tekućine.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Brzo ćete se umarati pa izbjegnite zahtjevnije obaveze. Bit ćete nezainteresirani za okolna zbivanja, no mnogi vas neće ostavljati na miru, bilo da su to prijatelji, partner ili kolege. Svatko od njih trebat će vaše usluge, pomoć ili savjet. Imat ćete jaku želju za promjenom, ali nećete znati od kuda početi. Pričekajte da vam neke odluke dozru.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ljubavni problemi koji su se nakupili prilično će vas uznemiriti, ali u pozitivnom smislu. Nešto što je bilo uzrokom neslaganja bit će uspješno otklonjeno. Primit ćete dobru vijest koja upotpunjuje vaše ranije poslovne planove. Vrlo ste kreativni pa u nekima sve više jača poriv da se bave umjetnošću, glazbom ili pisanjem pjesama.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Brige bi vam mogla zadavati primanja koja će biti neredovita. Moglo bi vam se dogoditi da preuzmete dužnost odsutnog kolege, što će vas dodatno opteretiti. Uznemirit će vas blizina osobe koja vas snažno privlači. Neće vam polaziti za rukom procijeniti kako se trebate postaviti i što učiniti. Možda je bolje prvi korak prepustiti drugoj strani.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog nakupljenog stresa bit ćete preosjetljivi, pa vas nečiji mrki pogled može nagnati da pomislite kako ta osoba ima nešto protiv vas. No drugu stranu muče problemi koji joj se na taj način odražavaju na licu. Partner će se pokušati izboriti za veći utjecaj u donošenju odluka. Pogriješit ćete ne budete li mu pustili da izrazi svoj stav ili mišljenje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 3

Dan je stvoren za razgovore o zajedničkoj budućnosti, čak i u vezama koje prolaze krizu. Zajednički planovi pridonijet će osjećaju bliskosti i ukloniti napetost u odnosu. Dobre vijesti smiješe vam se na planu kupoprodaje nekretnina, renoviranja stana, ali i konkretnih koraka s ciljem rješavanja pravnih i zakonskih pitanja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Optimizam vas neće napuštati ni u trenucima u kojima bi netko drugi posustao. Ostavljat ćete izvrstan dojam na druge i mnogi će se u vašem društvu osjećati opuštenima. Komunikacija s partnerom te razmjena misli i iskustava s njim omogućit će vam nove spoznaje. Spoznat ćete koliko ga zapravo malo poznajete.