Dnevni horoskop za četvrtak 30. travnja: Vaga je koncentrirana, Lav razmišlja o smislu života

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bit ćete nestrpljivi i umorni, pa će vam i sitnica biti dovoljna da se nekim posvađate. Nemojte zamjeriti drugima zbog malih propusta i ljudskih slabosti. Nerazumijevanju između vas i partnera pridonijet će uplitanje starijih članova obitelji i različit pogled na odgoj djece. Zdravstvene tegobe bit će prolazne, no ipak će vas zabrinuti.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Suzdržite se od novih ulaganja ili posudbi novca jer time zasad nećete ništa riješiti. Iskoristite dan za obaveze koje podrazumijevaju vađenje ili potvrđivanje dokumenata te za potraživanje svojih prava. Očekuje vas prilično poslova u obiteljskom krugu. Bavit ćete se starijim članovima obitelji kojima će biti nužna vaša pomoć.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ovaj dan nipošto nemojte provesti u četiri zida jer su na pomolu ugodna poznanstva i zanimljivi obrati situacija. S partnerom ćete se odlično slagati i u intelektualnom i seksualnom smislu. Dobro su vam aspektirana putovanja u inozemstvo i kontakti sa strancima, pa ako vam se pruži prilika da barem nakratko otputujete, iskoristite je.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Moguća su previranja s ukućanima, roditeljima ili stanodavcem. Obiteljski život će vas deprimirati pa ćete zadovoljstvo potražiti u izlascima i druženjima. Suočit ćete se s manjim teškoćama u komunikaciji s partnerom. Svatko će pričati svoje i stalno ćete pokušavati jedno na drugog svaliti krivicu.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Poslovi će vas zamarati jer su se nakupili vaši raniji propusti. No svaka će teškoća nositi i nešto pozitivno. Nemojte se sada skrivati. Pokažite li se pred okolinom, ona će vidjeti vaše najbolje osobine. Mnogo ćete razmišljati o smislu života, a nove spoznaje bit će korisne za vašu budućnost.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pred vama ugodan dan u kojemu ćete na svakom životnom polju povlačiti prave poteze. Mjesečev prelazak vašim poljem novca omogućit će vam dobro poslovanje s bankama, zajmovima, osiguranjima i sl. No ako ste spojili praznik s vikendom, mogli biste i previše novca potrošiti. Napravite popis najprioritetnijih stvari.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odlična koncentracija bit će zaslužna za vaš uspjeh u poslovima koji podrazumijevaju komunikacijske sposobnosti i spretnost u nalaženju informacija. U ljubavi nećete priznavati zapreke. Ne oklijevajte simpatiji ili voljenoj osobi poslati romantičnu SMS poruku jer će je to jako veseliti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete željni svoga mira, ali ga danas nećete imati. Nenajavljeni gosti mogli bi vam pokucati na vrata, pa će vam neki planovi pasti u vodu. Nekima je moguć ugodan susret s osobom koju nisu dugo vidjeli, a nekada im je mnogo značila. Ako ste zaljubljeni u zauzetu osobu, pazite kome se povjeravate da se ne dozna.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Bit ćete pozitivno raspoloženi i spremni na akciju, čime ćete oduševljavati druge. Zaintrigirat će vas ponuda za poslovnu suradnju koja će doći od prijatelja. Razmislite o tome da je prihvatite. Dan je pogodan za zahtjevnije psihofizičke aktivnosti, npr. bavljenjem sportom, uvođenjem zdrave prehrane ili uljepšavanjem.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Partnerovu kritiku primit ćete vrlo teško, ali to nije razlog da izgubite samopouzdanje. Teško ćete se nositi sa stresom. Okružite se optimističnim osobama – možda vam pomogne njihovo dobro raspoloženje. Iako ste nestrpljivi da raščistite stvari, razgovore o nerazjašnjenim pitanjima iz prošlosti ne pokrećite.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete osjećaj za vrijeme pa ćete poštivati rokove i sve stizati. Ako negdje i nastane zastoj, znat ćete kako izaći nakraj s njime. Osoba koju viđate bit će prilično zahtjevna. Morat ćete pomno balansirati između svog ponosa i želje da zadržite skladan odnos. Možda će vam zatrebati nečiji prijateljski savjet.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Nemojte sumnjati u partnerovu naklonost, ali i u osobne kvalitete budući da će se to nepovoljno odraziti na vaše raspoloženje. Pružat ćete mnogo ljubavi i zbog toga se osjećati ranjivima. Vodite više računa o svom izgledu, ponašanju, ali i znakovima koje vam odašilje organizam. Iznimno bi vam godio vikend na moru.