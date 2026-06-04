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Dnevni horoskop za četvrtak 4. lipnja: Vodenjak je ljubomoran, Bik će biti aktivan u prirodi

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Dnevni horoskop za četvrtak 4. lipnja: Vodenjak je ljubomoran, Bik će biti aktivan u prirodi
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 4. lipnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Obiteljska druženja postat će učestala pa ni danas nećete proći bez posjeta i gostiju na vratima. Ljubavni život sve je samo ne dosadan. Za nekog ćete biti neuhvatljivi. Zabavljat će vas upornost kojom vas druga strana želi osvojiti. Ako ste zainteresirani da se sve pretvori u nešto više, vrijeme je da i vi pokažete inicijativu.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Ako ste negdje u prirodi ili na moru, provedite dan aktivno. Plivajte, šećite, ali sa sunčanjem budite umjereni. Ostajete li kod kuće, ne osamljujte se; pozovite k sebi prijatelje pa će se ubrzo sve pretvoriti u dobru zabavu, a možda se i dogovorite oko zajedničkog ljetovanja. Simpatija ili prijatelj iz inozemstva najavit će vam svoj posjet.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Ako ste negdje na proputovanju, uživat ćete u razgledavanju kulturnih i povijesnih znamenitosti. Priuštite si ono što vam odgovara, odmorite se, opustite i prepustite svojim mislima. Radite ono što će vam omogućiti da napunite svoje baterije, a izbjegavajte sve naporne aktivnosti i osobe čije vas društvo iscrpljuje.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Preosjetljivo ćete reagirati na partnerovu kritiku. Nećete razumjeti da vas samo želi uputiti na nedostatke u vašem razmišljanju. Uložite dodatan napor i pronađite dobre strane u situacijama koje vas muče. Za vaš unutarnji mir najbitnije je da dio dana posvetite sebi. Knjiga, glazba i hobi, bit će dobri načini za opuštanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Bit ćete otvoreni za sklapanje novih poznanstva. Mogli biste planirati putovanje s partnerom, ali se nećete moći dogovoriti oko odredišta. Dok će druga strana htjeti neko mirnije mjesto, vama će odgovarati protočna mjesta gdje možete uživati u noćnom životu. Pronađite neko srednje rješenje koje će odgovarati i jednom i drugom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Živjet ćete dinamično i aktivno, a neočekivana poznanstva i zanimljiva putovanja obilježit će dan. Nećete moći biti mirni, pa ćete nazvati prijatelje i začas se spakirati i otići na izlet ili bazen. U ljubavi ste sve zadovoljniji jer se situacija razvija u željenom smjeru. Sve više ste svjesni koliko vam znači voljena osoba.

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Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Teško ćete vladati osjećajima, iako ćete se pred drugima ponašati staloženo. Ići će vam na živce površne osobe, kao i oni koji vam žele pametovati. Godišnji odmor, promjena klime i okoline dobro će djelovati na vaše raspoloženje i pomoći da vratite izgubljenu energiju. No ne izlazite na sunce bez kvalitetne zaštite.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Intenzivnije ćete se baviti kvalitetom odnosa s osobama koje vas okružuju, ali i ostvarenjem obiteljskih i ljubavnih planova. S više samouvjerenosti ostvarivat ćete društvene kontakte. Dan je odličan za putovanja, izlete, planinarenje i istraživanje nepoznatog. Probudite u sebi avanturistički duh jer će vam svaka promjena goditi.

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Foto: AMNON TAJAI

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 4
Zdravlje: 3

Nemojte dopustiti da vas obuzme malodušnost. Usmjerite se na ono što može poboljšati vašu budućnost. U obiteljskim odnosima vlada sloga, a najviše će vas razveseliti susret s rodbinom, braćom ili sestrama. Zaposlit ćete se rutinskim aktivnostima. Pospremit ćete ormare ili iz računala odstraniti nepotrebne podatke.

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Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 4

Idete li na put, sve će proteći u najboljem redu, čak i ako vas dočekaju gužve na prometnicama. Nekima će gosti iz inozemstva najaviti svoj dolazak. Najugodnije ćete se osjećati okruženi prijateljima s kojima ćete moći voditi intimne razgovore. Dan bi mogao završiti u veselom društvu i pokojoj čašici više, ali i u nečijem toplom zagrljaju.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Nepovjerljivi ste prema partneru, a ljubomora raste na svako njegovo izbivanje iz kuće. Ne donosite brze zaključke. Ne slušajte samo osjećaje i ne podliježite trenutačnom neraspoloženju. Ako su u tijeku aktivnosti vezane uz kupnju ili prodaju nekretnine, odluku ne donosite prije negoli se dogovorite s ukućanima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Trenutke opuštanja radije ćete provoditi izvan svog doma. Oni koji su se odlučili ostati kod kuće, mogu očekivati dolazak gostiju. Nekima predstoji dugi razgovor koji će vas uvjeriti da je pred vama osoba s kojom želite ostvariti dublji odnos. Potkraj dana sjećat ćete umor, no s većinom zbivanja i svojim reakcijama bit ćete zadovoljni.

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