Dnevni horoskop za četvrtak 8. listopada: Bikove očekuje strast i romantika, Lav je borben

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Raščistite ljubavne dvojbe, odlučite se za odnose i partnere koji pružaju sigurnost i izbjegavajte veze zasnovane samo na tjelesnoj privlačnosti. Dan je dobar za ugovaranje liječničkih pregleda ili odlazak zubaru, a oni koji su u potrazi za poslom, mogli bi ga i dobiti. Imate li nesređene rodbinske odnose, vrijeme je da pružite ruku pomirenja.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji bit će od pomoći svima onima koji dugo čekaju na svoju priliku ili razrješenje nejasnih i problematičnih odnosa. Predstoje vam romantični susreti, strastveni dodiri, a možda i nova ljubav. Na radnom mjestu ćete se istaknuti i dobiti potvrdu svojih kvaliteta. Odlično ćete poslovati čak i ako vladaju stresni uvjeti.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogući su propusti u komunikaciji. Pazite da ne pošaljete poruku na krivi broj ili da nečije privatne detalje ne ispričate osobi koja će ih prenijeti dalje. Radite li na povjerljivom financijskom projektu, bit ćete pod velikim pritiskom, ali ćete donositi dobre odluke. Obiteljska situacija bit će napeta zbog nečije nepopustljivosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Znat ćete se nametnuti, istaknuti najbolje na sebi, a ljudi će vam se obraćati s pitanjima, ponudama i prijedlozima. Prihvaćat ćete pozive na izlazak kojih će biti više negoli očekujete. Studenti će briljirati u znanju i polagati ispite. Zateknete li se u većem društvu, zablistat ćete humorom i dosjetkama, a možda nekoga i osvojiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Promijenit će se vaš način doživljavanja stvarnosti. Postat ćete borbeniji, a natjecateljski duh biti istaknut. Nove ljubavne simpatije su na pomolu. Noviteti će biti vezani uz osobu koja radi s vama ili se bavi sličnim poslovima. Studenti i školarci će se isticati znanjem. Nećete imati teškoća s učenjem i polaganjem ispita.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Radit ćete prekovremeno ili pripremati važan projekt u kojem će sudjelovati velik broj ljudi. Vaša uspješnost ovisit će o tuđim uslugama, znanju i sposobnostima. Godit će vam česti susreti i još češće poruke koje će vam slati simpatija. Imat ćete osjećaj da vaš odnos napreduje i da situaciju držite pod kontrolom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nesigurni ste i razdražljivi, pa će osobama koje s vama surađuju ili žive biti teško komunicirati. Morat ćete prihvatiti da sve što ne možete promijeniti, jednostavno pustite da se dogodi samo po sebi. Učinite si život ugodnijim, ne zaboravite na njegove lijepe strane. Posvetite se hobijima, sportu i svemu što može oplemeniti tijelo i duh.

Foto: HighwayStarz

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planetarne energije činit će vas privlačnima i društvenima. Znat ćete se pravilno postaviti u različitim situacijama, neugodne preokrenuti na humor, a u onima dobrima maksimalno uživati. Bit ćete lukavi i diplomatični, što će se povoljno odraziti na poslovni život. U ljubavi ćete biti vrckavi, željni novih izazova i iskustava.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjećat ćete umor, no znat ćete da je bolje da sami završite posao nego da se oslanjate na ljude u čiju sposobnost sumnjate. Jedna će vas vijest uznemiriti, ali ne gubite živce, ionako će se sve okrenuti u vašu korist. U braku će nedostajati dobre komunikacije. Partner vas ne razumije i ne pomaže onoliko koliko očekujete.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša kreativnost mnoge će ugodno iznenaditi, a poslovna učinkovitost oduševiti nadređene. Znat ćete se zabavljati i biti ozbiljni kada to zatreba. Ako vam posao podrazumijeva nastup i rječitost – zablistat ćete. Bilo da ste u braku ili sami, ljubavni će život procvjetati. Planeti podržavaju zbližavanje s osobom koja vam se sviđa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Neki suradnici vam neće biti naklonjeni, ali ćete zato uživati potporu utjecajnih ljudi. Činit će vam se da se uzalud trudite, no vrijeme će pokazati drukčije. Mogli biste riješiti ključna pitanja poput kupoprodaje nekretnina, stjecanja stanarskog prava ili dobivanje zajma. Na poslovne izazove odgovorite povećanim naporima - isplatit će vam se.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Ispunjavajte obećanja, poštujte rokove i ne govorite ono iza čega ne stojite. U protivnom biste mogli navući na sebe nečiju ljutnju ili dovesti u pitanje ugled koji uživate. Moguće su sudske parnice, odnosno aktivnosti vezanih uz sud, pravo i zakone. Pazite kako vozite u prometu i čuvajte se prometnih prekršaja.