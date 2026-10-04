Kako se svaki znak Zodijaka ponaša na Instagramu: Tko se hvali, tko flerta, a tko se skriva?

OVAN: Živi na Instagramu kao da je u ludom akcijskom filmu. Objavljuju brzo, glasno i bez imalo oklijevanja. Svaka fotka prikazuje pokret, sport, izazove ili nešto što su napravili bez razmišljanja. Natpisi su kratki, vatreni i bez isprike. Njihov DM je spontan, izravan, a odvažni emojiji vam ubrzavaju srce. Vole reakcije više od rezultata i uživaju u naletu lajkova koji osvjetljavaju njihov ekran. | Foto: Fotolia