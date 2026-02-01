Dnevni horoskop za nedjelju 1. veljače: Lavovi budite prirodni, Bikovi čuvajte se ozljeda...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete teret promjena u obitelji. Zahtjevi i očekivanja bližnjih činit će vam se nerazumnima. Stavite im jasno do znanja da ne pristajete na sve. U ljubavnom životu sve kreće nabolje. Osoba koju volite uzvratit će vam osjećaje, a ako ste u braku, mnogo nježnosti pokazat će da je vaša ljubav još jaka.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bavite li se rekreativnim sportom, pazite se ozljeda. Ne pretjerujte i ne bavite se onim što vam ne leži. Lako ćete gubiti kontrolu nad svojim postupcima i često mijenjati raspoloženja. Bit ćete nešto nervozniji, skloni raspravama, osobito s ukućanima i partnerom. Odgovarat će vam da vas svi puste na miru.



Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Neće vam predstavljati nikakav problem ispričati se ili nekome staviti do znanja da ste pogriješili i da ste spremni za novi početak. U razgovoru s rodbinom dotaknut ćete se teme nasljedstva i podjele imovine. Pazite da tu nešto ne krene nizbrdo. Imate li brata ili sestru, o nećem važnom ćete razgovarati ili se, ako ste posvađani, pomiriti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Pred vama je dan ispunjen zabavom. Moguć je razgovor s rođakom iz inozemstva. Namjeravate li posjetiti prijatelje, neka vam vrijeme protekne u što većoj zabavi s njima. Što se ljubavi tiče, očekujte proturječne ljubavne znakove od partnera ili simpatije. Nećete znati na čemu ste, no uskoro će se i to pojasniti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mnogi će trebati vaše usluge i znanje pa se nemojte izgovarati umorom, nego idite u korak sa zbivanjima. Mjesec u vašem znaku poticat će vas na ljubav i romantiku. Bit će vam teško razaznati što zapravo želite i što osjećate prema partneru. Možda je još prerano za to. Budite prirodni i ne zamarajte se analizama.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zasićenje ili umor nagnat će vas da izbjegnete većinu poslova. Započete aktivnosti ostavljat ćete nedovršenima. Ponašat ćete se protivno svojim osjećajima i željama, što bi se moglo odraziti na brak. Ako ste započeli novu vezu, oslobodite se nepovjerenja i ukočenosti jer su vam veliki izgledi za uspjeh.



Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Partner bi se mogao osjećati zanemaren i opterećen obavezama. Pomognite mu, ali ne samo riječima nego konkretnom akcijom. Posvetite dan poslovima koje ne stignete obaviti tijekom tjedna. No nađite malo vremena za sport i boravak u prirodi. Razveselite ukućane i djecu njihovim omiljenim jelom ili kolačem.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne prihvaćajte poziv za izlazak upućen od strane osoba koje vam se ne sviđaju. U protivnom vam predstoji večer u kojoj ćete se dosađivati. Izbjegavajte društvo mrzovoljnih osoba. Sklonost predbacivanju i kritiziranju negativno će se odraziti na ljubavni život - vodite računa o samokontroli i ne dopustite da vama ovlada ljutnja.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za kontakte s inozemstvom, učenje, pisanje stručnih radova i prikupljanje informacija. Imat ćete odličnu koncentraciju pa ćete bez teškoća pamtiti, a snalažljivost vam omoguće da na internetu pronađete sve potrebne materijale. Vraćate li se s putovanja, dobro se koncentrirajte na vožnju!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 3

Mnogo ćete komunicirati, ali i opažati što drugi govore. Bit će vas teško nasamariti, čak i ako to netko čini u šali. Dok ćete u stvarima koje zahtijevaju logiku ili vještinu briljirati, slabije ćete se snalaziti na ljubavnom planu pa biste biste mogli povući nesmotrene poteze. Bivši partner mogao bi vam raditi probleme.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nezadovoljstvo u bračnoj vezi bit će kratkotrajno i izazvano partnerovim riječima. Ne reagirajte brzopleto, kako ne bi došlo do burne rasprave. Predstoji li vam dulje putovanje, krenite na put što ranije. Dvaput provjerite jeste li ponijeli sve što vam treba, a tijekom vožnje izbjegavajte sve situacije koje loše utječu na vašu koncentraciju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Svemu ćete pristupati ležernije i manje intenzivno ćete doživljavati tuđe postupke ili riječi. Odnos s partnerom bit će skladan. Samci, ponudit će vam se prilike za dobru zabavu, a simpatije nekih osoba itekako će vam goditi. Zapne li vam netko za oko, ne ispuštajte ga iz vida dok niste razmijenili brojeve mobitela.