ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za nedjelju 15. veljače: Vage prenose stres, Djevica zrači samopouzdanjem..

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 15. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Neka su iznenađenja na pomolu. Čak i ako niste uključeni u njihov tijek, odrazit će se na nekom dijelu vašeg života. Uzmite dovoljno vremena za razmišljanje i ignorirajte one koji nestrpljivo očekuju vašu odluku. Ne uplićite se u bračnu razmiricu svojih prijatelja. U najboljoj namjeri mogli biste dati pogrešan savjet.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Planetarni utjecaji uvode vas u razdoblje prilagođavanja i promjena u mišljenju, radu i drugim navikama. Možete pod pritiskom okolnosti biti više organizirani i disciplinirani ili tek svjesniji o tome što drugi misle o vama. Pozivi na zabavu i druženje bit će učestali, pa ćete vrijeme koje ste namijenili odmoru prekinuti zbog izlazaka.

People enjoying drinks and conversation at a party
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Ni u jednom trenutku neće vam biti dosadno. Podjednako ćete uživati u samoći, kao i u druženjima. Iz vas će zračiti unutarnji mir i osjećaj zadovoljstva. Dan će vam biti ispunjen društvenim obvezama i susretima s prijateljima. Samcima će za oko zapeti netko iz njihova društva, no inicijativu prepustite drugoj strani.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Veći dio obiteljskih poslova past će na vaša leđa, što vam neće biti pravo. Morat ćete ukućanima dati do znanja da tako ne može i da se obaveze moraju ravnopravno podijeliti. Ako ste željni provoda i dobre zabave, večer provedite izvan kuće. Ne odlažite planirani posjet roditeljima ili rodbini, osobito ako ste im obećali.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Bližnji će trebati vaše usluge i pomoć, pa ćete prekidati svoje poslove kako biste im izišli ususret. Predstoji vam porast financijskih troškova prema članovima obitelji, možda zbog nečijeg lošijeg zdravlja. Rasprava s prijateljem ili partnerom završit će pomirbom . Oni koji putuju, neka se dobro koncentriraju na vožnju.

Ilustracija vožnje u automobilu
Foto: Alex Presa/Unsplash

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Očekuje vas mnogo zadovoljstva kroz druženje s prijateljima, rodbinom i djecom. Zračite samopouzdanjem i sigurni ste u svoje izbore. Moguće je putovanje ili ćete više vremena provoditi u šetnji ili vožnji. Informacije koje će vas razveseliti stići će putem mobitela ili e-maila. Prijatelj će vam se u nečemu otvoriti i povjeriti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Stres prenosite u privatni život pa će partner teško izaći na kraj s vašim promjenama raspoloženja. Naići ćete na njegovo razumijevanje. U prijateljskim odnosima skloni ste provokaciji pa ćete se posvađati s nekim tko ima suprotno mišljenje od vašega. Teško će vam biti priznati da u nečemu griješite.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Nešto će vas potaknuti da promijenite navike i prionete zdravijem načinu života. Drugi će dan iskoristiti za radne akcije u dvorištu, vrtu ili u kući. Slobodni će sresti nekoga tko će im se jako svidjeti, ali će naići na ograničenja koja će usporiti ostvarivanje veze. No nije sve izgubljeno.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Neće vam nedostajati prigoda za dobru zabavu. Posjeti prijateljima ili poznanicima činit će dan kratkim, ali i ispunjenim. Morat ćete uložiti više energije u bračnu komunikaciju. Jedino tako ćete otkloniti sumnje koje rade protiv vas. Novac ne posuđujte, ali isto tako ne biste sami trebali posuđivati od drugih.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zaboravite na posao, neplaćene račune i ostale brige koje čine život. Opustite se i usredotočite se na ono što vas veseli i čini sretnima. Ako ste u braku, vjernost će vam biti na velikoj kušnji. Ako ste slobodni, nećete odoljeti strasnoj pustolovini s osobom koja osobinama odudara od svih vaših prijašnjih partnera.

Lymphatic drainage massage of the hips
Foto: Marina_Eno

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Naizgled ste pasivni, a većina uobičajenih poslova neće vas ozbiljnije zanimati. Povući ćete se u osamu i više uživati baveći se drugim interesima, umjetnošću, pisanjem pjesama, uređenjem kuće. Imat ćete intuitivnog dara i želju za pomaganjem, pa će ljudi s problemima nepogrješivo osjećati da od vas mogu dobiti pravi savjet.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Iako će vas osjećaj nezadovoljstva udaljavati od obitelji, odnosi s partnerom bit će kvalitetni i bliski. Osamljenima Venera donosi pozitivna rješenja njihovih dvojbi. Doznat ćete da imate šansi kod simpatije, ali nemojte još napraviti prvi korak u njenom smjeru. Podgrijte uzbuđenje svojim odmjerenim držanjem.

