Dnevni horoskop za nedjelju 2. studenoga: Bik je nezadovoljan, Lav prima mnogo poruka...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Problemi, brige i poslovi vama dragih ljudi, bit će razlog zbog kojeg ćete potiskivati svoje potrebe. Ništa vam neće biti teško uraditi za one koje volite, jer je njihova sreća i vaša sreća. Mlađi bi se mogli odlično zabaviti u društvu, ali pazite da ne pretjerate u konzumaciji alkohola ako ste za upravljačem.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Umor i nezadovoljstvo pojavit će se već tijekom jutra. Možda je uzrok svađa s partnerom ili čak prekid veze. Živcirat će vas zahtjevi ukućana i kućni poslovi, pa ćete se zatvarati u svoja četiri zida sobe. Najugodnije ćete se osjećati u društvu knjiga, glazbe i filmova, ali i u bavljenju sportom.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Veselit će vas kava s prijateljima i prepričavanje dogodovština iz vaših života. No obuzdajte potrebu da sudjelujete u tračevima, makar se radilo o nekom tko i vama osobno ide na živce. U obiteljskom okruženju osjećat ćete nemir. Možda je uzrok u napetim odnosima ili nečijim financijskim dugovima, koji će postati i vaš teret.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mogli biste se zateći u društvu osoba s kojima niste bliski. Nađete li se na meti nečije kritike, naoružajte se samokontrolom i ne dajte se navući na provokacije. Ako ste nedavno ušli u ljubavnu vezu, ne uzbuđujte se bude li odnos pomalo nestabilan jer će sigurnosti nedostajati i drugoj strani.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste posjetiti rodbinu koja živi u drugom gradu ili oduševljeno prihvaćati pozive na zabavu. Primit ćete mnogo poruka, telefon će vam često zvoniti, a mogući su i uzbudljivi susreti kojima se ne nadate. Mogli biste za neki svoj intimni problem tražiti savjet bliskog prijatelja koji će vam rado pomoći.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Zanimat će vas sve što se događa u vašoj blizini. Bitni su vam obiteljski i drugi bliski odnosi. Možda ćete u nekim situacijama previše osjećajno reagirati, no sami sebe ćete prizemljiti. U dnevni raspored svakako uvrstite izlazak u društvo jer ćete se dobro zabaviti. Prijatelj u nevolji mogao bi vas tražiti pozajmicu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Odgodite sve zamorne aktivnosti. Ne mislite toliko na brige, nego se usredotočite na ono što vas čini zadovoljnima. U napetim situacijama potražite kompromisno rješenje ili se povucite. Ako ste odlučili raščistiti s prošlošću, nemojte dopustiti da vas pokoleba osoba koja nema stvaran uvid u vaš život i osjećaje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Posvetite se aktivnostima koje traže fizičku energiju, snagu i brzo djelovanje. Primite li se čišćenja i pospremanja, sve ćete obaviti u kratkom roku. Priuštite si sitnice u kojima uživate. Razveselite se malim darom osobito ako ste žena. Nemojte se inatiti i suprotstavljati bližnjima nego se posvetite sebi i omiljenim aktivnostima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Želje i potrebe će se iskristalizirati, a njihovim ispunjenjem i vi postajete zadovoljniji. Nakon brojnih obaveza osjećat ćete potrebu za odmorom. No u večernjim satima energija će vam se vratiti, pa ćete biti spremni za druženje i izlaske. Slobodni će se odlično zabavljati, a pritom i sklapati poznanstva ili će vam se netko udvarati.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako vam je partner osjetljiva osoba, vaša šala na njegov račun mogla bi neslavno završiti. Bit će dovoljna sitnica pa da se posvađate. Neće vam poći za rukom napraviti sve što ste planirali. U tome će vas spriječiti zahtjevi ukućana i djece, kao i nenajavljeni posjeti rodbine. Posvetite djeci više vremena.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Postavite se odlučnije u obiteljskim odnosima, osobito ako ste se udaljili jedni od drugih. Bračne veze doživjet će osvježenje, a samci se zainteresirati za osobu koja živi u drugom gradu. Nemogućnost da se viđate, nadoknađivat ćete telefonskim razgovorima. Morat ćete uložiti više energije u komunikaciju s ukućanom koji će biti sklon kritiziranju.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Iako vas čeka gomila poslova, uz dobru organizaciju sve ćete stići napraviti. Ostat će vam dovoljno vremena za sebe. Moguć je posjet prijatelja kojeg dugo niste vidjeli. Prikupljat ćete informacije vezane uz kupnju računala, mobitela ili kamere, a oni koji su već uspjeli uštedjeti novac danas bi nešto od navedenog mogli i kupiti.