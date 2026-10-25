Dnevni horoskop za nedjelju 25. listopada: Strijelac je uspješan u zavođenju, Biku treba mir

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete skloni pretjeranoj aktivnosti, što će pojačati osjećaj umora i potaknuti vas da usporite ritam. Omogućite si kvalitetan odmor, makar to značilo i otkazivanje nekih susreta i druženja. Slobodni će imati priliku za nova poznanstva i zbližavanje, a ostali će uspostaviti sklad u poremećenim osjećajnim odnosima.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Želite li se bolje osjećati i izbjeći izloženost stresu, povucite se u svoj mir. Dopuštaju li vam mogućnosti, otputujte nekuda, posjetite rodbinu u drugom gradu i češće ugađajte sebi stvarima koje vas vesele. Partneru ćete biti teško shvatljivi pa će i sam izgubiti volju da s vama započne bilo kakav razgovor.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Osjećat ćete se energično i poletno. Telefonskim razgovorima sa simpatijom održavat ćete ljubav na daljinu, a kave s prijateljima pridonijet će opuštenosti. Večer je stvorena za druženja pa nemojte boraviti u kući. Svakojaka iznenađenja su moguća, čak i nagli ljubavni preokret – zamijetit će vas netko za koga ste mislili da je to nemoguće.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne kvarite nedjelju poslovima koji mogu pričekati, nego se posvetite obitelji i opuštajućim aktivnostima. Trošit ćete energiju na ionako nerješive situacije. Udaljit ćete se od stvarnosti i pronalaziti neobjektivne razloge kako biste protumačili teškoće. Neki mogu očekivati da im se javi bivši partner koji će poželjeti čuti vaš glas.

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolini ćete slati znakove koje će suprotni spol očitavati kao otvorenost prema novim iskustvima. Stoga nije isključeno da se nađete na meti nekog tko vam se ne sviđa. Održavate li vezu na daljinu, na pomolu je veselo iznenađenje. Druga strana ima velike i ozbiljne planove s vama, vezano uz budući zajednički život.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Ljubavni sklad mogle bi poljuljati otežavajuće okolnosti. Možda je partner u novčanim dugovima koji ga frustriraju. Nećete pomoći ako ćete samo prigovarati – zajednički sagledajte problem, možda pronađete kakvo rješenje. Rješavanje stambenog pitanja, selidba ili preseljenje u drugi grad ciljevi su koji će se početi ostvarivati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Nećete se lako prilagođivati kućnom ritmu pa ćete biti skloni prigovaranju. Oženjene neće zaobići bračni nemiri. - partner bi se mogao usprotiviti vašim odlukama. Prigovarat će vam zbog pretjeranog idealizma ili sklonosti izbjegavanju obaveza. Nemojte ignorirati problem, jer ćete se zaplesti u labirint teško rješivih ljubavnih teškoća.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neiscrpan optimizam bez opterećujućih misli uljepšat će vam dan. Neki među odlično će se provesti izvan grada, dok će roditelji iskoristiti svaki trenutak da budu što više s djecom. Nemojte se ustručavati reći nekome što mislite o njemu. Makar se radilo i o osobi do koje vam je osobito stalo, istinom ćete postići željene rezultate.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša rječitost i smisao za šalu neće proći nezamijećeno, posebno ako je riječ o osobama suprotnog spola. Imat ćete uspjeha u zavođenju, osvajanju i pri sklapanju novih poznanstava. Opušteni trenuci u društvu voljene osobe uvjerit će vas u veliku privrženost koju osjećate jedno prema drugom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Dobro bi vam došlo da malo odmorite i obnovite istrošenu energiju. Psihička ravnoteža bit će vam malo uzdrmana slijedom prošlih zbivanja i iskušenja, a i nervoza će vam kvariti raspoloženje. Povećana je briga i skrb za članove obitelji, što će vam dodatno trošiti energiju. Imate li partnera, neka s vama podijeli kućne poslove.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Razveselit će vas telefonski poziv, ljubavna ponuda ili izlet izvan grada. Simpatija će vam SMS-om dati do znanja koliko joj značite, no odluka će biti samo na vama. Bračne veze bit će ispunjene ljubavlju i razumijevanjem. Blizina drage osobe odagnat će i posljednje tragove napetosti i nesigurnosti.

Foto: Ivanko Brnjakovic

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogla bi vas osvojiti bivša ljubav i u vama probuditi potisnute osjećaje, pa ćete ponovno izgarati u strastima. Oni koji namjeravaju večer provesti u društvu dobro će se zabaviti, ali ne pretjerujte s alkoholom. Ako ste u braku, s partnerom ćete voditi razgovore o novcu. No ideja o dizanju kredita ipak će vam se činiti prevelikim zalogajom.