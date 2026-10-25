Veliki tjedni horoskop: Bik treba pripaziti na stres, Djevice čeka zanimljivo poznanstvo

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Bit ćete puni energije, a eventualne zapreke s lakoćom ćete svladavati. Informirat ćete se o životnom osiguranju, investicijskim fondovima i stambenoj štednji te prednostima oročavanja novca. Neki će potraživati kredit.

Ljubav - Ako ste u braku, prijeti vam rasprava oko upravljanja zajedničkim sredstvima, što se može odnositi i na način trošenja novčanog iznosa ostavljenog za kućanstvo. Tvrdoglavost i nepromišljenost mogli bi potresati vašu obiteljsku zajednicu.

Zdravlje - Iscrpljeni ste, previše radite i nimalo se ne štedite. Nemojte se čuditi ako vas češće počne boljeti kralježnica ili se aktiviraju neke druge boljke. Žene bi trebale obaviti preventivni ginekološki pregled.

Najbolji dan: 25. listopada

Najlošiji dan: 31. listopada

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Radite li u medijima ili novinarski posao, izbjegnite stres pojačanom organizacijom. Mogli biste doživjeti nepravdu na poslu, dobiti premještaj ili ćete biti pozvani na neugodan razgovor kod šefa.

Ljubav - Obuzetost poslom bit će kamen spoticanja za postizanje bračnog sklada. No većih prepirki neće biti. Malo ćete se viđati s partnerom i svatko će biti okupiran svojim poslovnim brigama, pa nećete biti pri volji za neku romantiku. Potkraj tjedna nastupa poboljšanje!

Zdravlje - U napetom ste razdoblju u kojem trebate pojačano voditi brigu o sebi. Stres će vam oduzimati dragocjenu energiju pa će vas mučiti iscrpljenost ili tegobe s tlakom, grlom, a moguća je viroza.

Najbolji dan: 27. listopada

Najlošiji dan: 25. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Praktičnost i odgovornost uklopljeni u kreativni zamah polučit će zavidne poslovne, ali i financijske rezultate. Pružit će vam se prilika da poboljšate svoj ugled i reputaciju u profesionalnom okruženju.

Ljubav - Onima koji su nezadovoljni svojim slobodnjačkim statusom, Venera će od 26.10. omogućiti da napravite korak više na tom području. U jednoj naizgled običnoj situaciji mogli biste upoznati osobu koja će vas ozbiljnije zainteresirati.

Zdravlje - Naklonjeni Mars će ojačati vašu koncentraciju i oštroumnost pa ćete bez teškoća obavljati i najzahtjevnije obaveze. Tjedan je odličan za operativne zahvate, kao i za nove oblike liječenja ili terapija.

Najbolji dan: 29. listopada

Najlošiji dan: 26. listopada

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Bavite li se umjetnošću, modom, dizajnom, unutarnjim uređenjem, odnosno poslovima usmjerenima na ljepotu i populaciju ženskog spola, tjedan pred vama bit će razdoblje iskoraka i uspjeha.

Ljubav - Vaše promjene raspoloženja bit će nedokučivi i vama samima. Na mahove ćete biti preplavljeni silinom osjećaja, da biste gotovo preko noći počeli osjećati emocionalnu prazninu. Razgovarajte s partnerom o tome, kako ne bi pomislio da ga više ne volite.

Zdravlje - Imat ćete mnogo volje i energije da svoje tijelo dovedete u željenu formu, pa ćete lako prionuti na vježbanje i bez problema postići lijepu liniju. Bit ćete veseli, samopouzdani i puni energije.

Najbolji dan: 31. listopada

Najlošiji dan: 30. listopada

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Svaki vaš potez bit će na udaru znatiželje javnosti, bilo da su posrijedi mediji, konkurencija ili netko treći. Dobivat ćete mnogo upita na koje ćete trebati odgovoriti, a ni kritike ni javno prozivanje nisu isključeni.

Ljubav - Od ovog tjedna izvjesno je naglo buđenje osjećaja i strasti. Ne gubeći vrijeme na kalkulacije i razmišljanja, uletjet ćete u zagrljaj osobe koja će vas tjelesno privući. Kod oženjenih će poneka svađa s partnerom završavati slatkim pomirenjima i obećanjima da se to neće ponoviti.

Zdravlje - Mnogo ćete se kretati, no malo kad ćete se osjećati umorno. Bit ćete u izvrsnoj formi, pripravni na izazove i nagle promjene. Veliko zadovoljstvo pričinjavat će vam ukusne slastice pa se pazite debljanja.

Najbolji dan: 25. listopada

Najlošiji dan: 28. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Bit će dana kad ćete pod pritiskom dovršavati započete poslove ili pokretati nove projekte. Ponekad će vam polaziti za rukom da spontano i gotovo intuitivno dolazite do rješenja problema, što će biti vaša prednost.

Ljubav - Uz izravnu ili posrednu pomoć voljene osobe, ostvarit ćete financijske ciljeve. Ovo je osobito izraženo ako ste u vezi s osobom starijom od vas, odnosno ako je riječ o osobi na položaju. Pred samcima je poznanstvo s tajnovitom, markantnom osobom.

Zdravlje - Bit ćete prilično otporni. Većini će se zdravlje stabilizirati, a od velike pomoći bit će vam redovita tjelovježba i kretanje na svježem zraku. Manje tegobe mogu biti povezane uz probavu i rad crijeva.

Najbolji dan: 27. listopada

Najlošiji dan: 30. listopada

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - Željet ćete ostvariti što bolje rezultate. Bit ćete dobrog raspoloženja i šefove oduševiti lucidnim dosjetkama. Posao ćete obavljati s lakoćom, a otvaraju vam se i nove mogućnosti - nastojte ih iskoristiti

Ljubav - Mnogi od vas će se zainteresirati za jednu osobu, a vjerojatno i zaljubiti. Romantičnih i toplih osjećaja neće biti pošteđeni ni oni u braku ili dugoj vezi. Bit ćete strastveni i u svakom trenutku spremni za razgovor s partnerom. To će ojačati vaš odnos.

Zdravlje - U sjajnoj ste formi pa nećete imati nikakvih ozbiljnijih zdravstvenih tegoba. Bit ćete komunikativniji i skloni zabavnoj strani života pa ćete često izlaziti i zabavljati se do kasnih sati. Ipak, nemojte pretjerati.

Najbolji dan: 29. listopada

Najlošiji dan: 25. listopada

Foto: 123RF

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Bit ćete u prilici pokrenuti nove projekte i intenzivirati postojeće. Ostvarit ćete nešto što već neko vrijeme planirate, no nedostajalo vam je dovoljno sredstava ili dobrih prilika kako biste to konačno proveli u djelo.

Ljubav - Mogli biste se upustiti u flert sa zauzetom osobom ili s nekim tko još uvijek za sobom vuče teret ljubavne prošlosti. Takav će odnos biti težak i neizvjestan, iako će vam na osjećajnom planu mnogo dati. Ako ste u braku, previše vas muče ljubomora i nepovjerenje.

Zdravlje - Brzo ćete gubiti snagu i biti neotporni na tjelesne napore. Mogla bi vas mučiti glavobolja, sinusi i kralježnica, a i krvni tlak će oscilirati. No bit ćete odličnog raspoloženja i brzo se oporavljati od većine tegoba.

Najbolji dan: 31. listopada

Najlošiji dan: 26. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Još uvijek ste u napetom razdoblju pa pripazite i dobro otvorite oči. Neki ljudi nisu vam skloni i mogli bi vam raditi iza leđa ili vas okriviti za nešto što uopće niste napravili. U nekim situacijama oslonite se na intuiciju.

Ljubav - Bit ćete omiljeni u društvu i češće izlaziti. Slobodni će imati udvarača, a nove veze započet će burno i iznenadno. Vezani će imati skladan odnos s partnerom, osobito ako nećete čeprkati po partnerovoj prošlosti i nekim njegovim starim grijesima.

Zdravlje - Vedri ste i optimistični, što će se ujedno pokazati i odličnom zaštitom protiv raznih bolesti. Bit ćete stalno u pokretu, a najbolje ćete se zabavljati u veselom društvu. No pripazite na grlo i pluća.

Najbolji dan: 25. listopada

Najlošiji dan: 30. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Njegujte dobre međuljudske odnose. Moguće su situacije u kojima će netko htjeti iskoristiti vaše znanje ili ideje te predstaviti vaš doprinos kao svoj. Jasno i odvažno se suprotstavite takvim pokušajima.

Ljubav - Vašem partneru bit će potrebno više slobode i prostora za individualne aktivnosti. Nemojte ga sputavati ljubomorom. Čuvajte se prevelikih očekivanja, kao i situacija u kojima ćete radije zažmiriti na problem, nego se s njime pozabaviti.

Zdravlje - Višak energije potrošite kretanjem i radom - u protivnom ćete biti nervozni. Moguće su prolazne probavne tegobe. Previše se živcirate oko sitnica, pri čemu se nepotrebno iscrpljujete. Neki oblik meditacije pridonio bi opuštanju.

Najbolji dan: 28. listopada

Najlošiji dan: 31. listopada

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Puni ste motivacije i radnog elana, no nepovoljni Merkur izložit će vas odgodama, neočekivanim obratima situacija i otporima autoriteta i birokracije. Nemojte sada započinjati važnije poslovne projekte.

Ljubav - Rođenima u trećoj dekadi znaka moguće je vjenčanje, proslava zaruka ili prinova u obitelji. Samci će upoznati osobu koja će ih očarati inteligencijom pa ćete poželjeti ponovni susret. Vezani brakom uživat će u povećanoj pažnji voljene osobe.

Zdravlje - Riješite se opterećujućih misli i sumnjičavosti, tako što ćete se više baviti stvarima koje vas vesele. Zdravlje vam je dobro, ali vam je psiha slaba točka. Više mislite na sebe, koliko god vam netko prigovarao.

Najbolji dan: 29. listopada

Najlošiji dan: 26. listopada

Foto: PROFIMEDIA

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Uključit ćete se u zbivanja u okolini, više izlaziti i razgovarati s ljudima. Imat ćete uvid u poslovnu situaciju, potražnju i ponudu. Moguće je putovanje ili postizanje dogovora s partnerima iz drugog grada.

Ljubav - Vaše srce mogla bi osvojiti osoba koju poznajte godinama ili pak netko potpuno nov. Bez obzira na vaš izbor, činit će vam se da ste sa sebe zbacili veliki teret i počeli ponovno živjeti. Naglašena je mogućnost veza sa strancima ili duhovnim osobama.

Zdravlje - Bit ćete dobrog zdravlja. Putovanja će vas posebno nadahnjivati, a mnogi će se okrenuti duhovnom životu te uspješno svladati tehnike meditacije i joge. Manje tegobe moguće su s osjetljivom kožom lica ili tijela.

Najbolji dan: 31. listopada

Najlošiji dan: 30. listopada