Obavijesti

Lifestyle

Komentari 9
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za nedjelju 25. siječnja: Lav se odlično provodi, Bik je osamljen u društvu...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za nedjelju 25. siječnja: Lav se odlično provodi, Bik je osamljen u društvu...
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 25. siječnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zanimat će vas mnogo toga. Sport, moda i putovanja bit će na vašoj listi prioriteta pa ćete voditi zanimljive razgovore s poznanicima i prijateljima. Doživjet ćete romantične trenutke uz partnera, a neki se zateći u središtu naizgled bezazlenog flerta. Idući dani bit će uvertira za razvoj nove ljubavne priče.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Osjećat ćete se osamljeno unatoč dragim prijateljima koji vas okružuju. Razgovarat ćete s njima, ali vaše će misli i osjećaji biti negdje drugdje. Mogli biste previše očekivati, a premalo dobivati ili se osjećati neshvaćeno. Ne morate se zbog toga zabrinjavati. Posrijedi je prolazna kriza koja će brzo nestati.

Beautiful young woman is sitting. Group of people is spending time together on the backyard at evening time
Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Putovanja, kao i kratki izleti osvježit će vam dan, a kontakti s bliskim rođakom pružiti mnogo veselja. Prijateljstva će povoljno utjecati na vaš osjećajni život, pa večeras svakako izađite u društvo. Želite li razgovarati s partnerom o problemima, ne započinjite previše izravno i netaktično jer će izgubiti volju za nastavak razgovora.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Ne osuđujte sami sebe za promašaje i propuste jer ste radili s najboljim namjerama. Prošlost ne možete popraviti, ali zato možete mnogo toga naučiti iz pogrešaka i krivih odluka. Neka vas ne obeshrabre manja razočaranja na ljubavnom planu. Osoba koja vam se sviđa vrlo je oprezna i teško osvojiva.

NEGATIVNE OSOBINE Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan...
Mane horoskopskih znakova: Ribe su povodljive, Vage tašte, Jarci komplicirani, Lav sebičan...

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mogli biste se odlično provesti na zanimljivom koncertu, kino predstavi ili večeri provedenoj u krugu zanimljivih sugovornika. Samci bi mogli ostvariti ljubav na daljinu ili se zbližiti s osobom koja ih intelektualno nadahnjuje. Očekujete li poziv iz drugog grada ili inozemstva, mogli biste ga dobiti u večernjim satima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Shvatit ćete da morate djelovati, ne želite li dovesti u pitanje budućnost odnosa. Otvoreni razgovor riješit će mnoge dvojbe. Ako nešto ostane neizgovoreno, dajte partneru vremena za razmišljanje. Vodite računa o tome da se vaši mališani dovoljno kreću i borave na zraku, a razmislite i o upisu na neku sportsku aktivnost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 1

Psihofizičku napetost nećete odagnati dugim jutarnjim spavanjem – mogli biste dobiti glavobolju. Dan je najbolje provesti na zraku, u pokretu i razgovoru s prijateljima. Odnos s partnerom bit će prožet sumnjom. Moglo bi se dogoditi da neke njegove postupke pogrešno protumačite. Izbjegnite bilo kakav oblik brzopletosti.

POZITIVNO DJELOVANJE Ovo su zdravstvene dobrobiti čitanja horoskopa svaki dan
Ovo su zdravstvene dobrobiti čitanja horoskopa svaki dan

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Netko bi vas mogao pozvati u goste pa nećete pogriješiti ako danas otputujete. Uspostavit ćete odličnu komunikaciju s prijateljima i rodbinom od kojih biste mogli imati i financijske koristi. Provodite li dan izvan kuće, klonite se bučnih i zadimljenih prostorija te nezadovoljstvu sklonih ljudi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Neznanci će vam prilaziti i započinjati razgovore s vama. Prihvatite poziv za izlazak, čak i ako ne očekujete više od dobre zabave. Rasplamsat će se osjećaji prema osobi koju često viđate. Ako ste odbijali mogućnost veze, nešto će se dogoditi zbog čega ćete promijeniti mišljenje. Blizu ste toga da se zaljubite.

Silhouette of couple in love on the pier, sunset time, water bac
Foto: PROFIMEDIA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Usklađivanje različitih obaveza i termina potrošit će dobar dio vašega vremena. Držat ćete se odgovornima za poremećene odnose između nekih članova obitelji, pa ćete se truditi popraviti situaciju. Pazite da vaša komunikacija s njima ne bude previše nametljiva, jer ćete se prije posvađati nego normalno razgovarati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Iz svih situacija, pa čak i iz problematičnih znat ćete izvući ono najbolje. Možda će se kroz vaše postupke i odluke provlačiti sjećanja na bivša loša ljubavna iskustva, no uspjet ćete oprostiti i pronaći najsretnije rješenje za svoju vezu ili brak. Odnos s osobom koja živi u drugom gradu, ima izgleda da preraste u ljubavnu vezu.

TKO STARI KAO VINO? Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život
Veseljak u mladosti, a gunđalo u starosti? Evo kako se znakovi Zodijaka mijenjaju kroz život

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 4

Dobit ćete priliku ispraviti propust u prijateljskom ili ljubavnom odnosu. Pritom ne budite tvrdoglavi i ponosni. Otvorite svoje srce i budite iskreni. Vaši su kriteriji visoki, ali nedostaje vam smisla za ustupke. Moguće je poznanstvo s osobom koja će vas privući izgledom, ali će vas odbiti način na koji komunicira.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
10 ženskih rečenica od kojih se muškarcima 'diže kosa na glavi'
ČAK I KOD ŽENE KOJU VOLE

10 ženskih rečenica od kojih se muškarcima 'diže kosa na glavi'

Neke rečenice koje će žena izgovoriti svom muškarcu kod njega automatski podižu razinu stresa, a neke su i znak za uzbunu jer će se on odmah osjetiti prozvanim
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Četiri vrste povrća koje biste trebali posaditi ovaj mjesec
SADA JE IDEALAN TRENUTAK

Četiri vrste povrća koje biste trebali posaditi ovaj mjesec

Iako zima obično znači mirovanje za mnoge biljke, ovo je savršen trenutak za pripremu vrta za proljeće, a vrtlar Monty Don donosi četiri povrća koja trebate sada posaditi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026