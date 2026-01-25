Dnevni horoskop za nedjelju 25. siječnja: Lav se odlično provodi, Bik je osamljen u društvu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Zanimat će vas mnogo toga. Sport, moda i putovanja bit će na vašoj listi prioriteta pa ćete voditi zanimljive razgovore s poznanicima i prijateljima. Doživjet ćete romantične trenutke uz partnera, a neki se zateći u središtu naizgled bezazlenog flerta. Idući dani bit će uvertira za razvoj nove ljubavne priče.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Osjećat ćete se osamljeno unatoč dragim prijateljima koji vas okružuju. Razgovarat ćete s njima, ali vaše će misli i osjećaji biti negdje drugdje. Mogli biste previše očekivati, a premalo dobivati ili se osjećati neshvaćeno. Ne morate se zbog toga zabrinjavati. Posrijedi je prolazna kriza koja će brzo nestati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Putovanja, kao i kratki izleti osvježit će vam dan, a kontakti s bliskim rođakom pružiti mnogo veselja. Prijateljstva će povoljno utjecati na vaš osjećajni život, pa večeras svakako izađite u društvo. Želite li razgovarati s partnerom o problemima, ne započinjite previše izravno i netaktično jer će izgubiti volju za nastavak razgovora.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne osuđujte sami sebe za promašaje i propuste jer ste radili s najboljim namjerama. Prošlost ne možete popraviti, ali zato možete mnogo toga naučiti iz pogrešaka i krivih odluka. Neka vas ne obeshrabre manja razočaranja na ljubavnom planu. Osoba koja vam se sviđa vrlo je oprezna i teško osvojiva.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mogli biste se odlično provesti na zanimljivom koncertu, kino predstavi ili večeri provedenoj u krugu zanimljivih sugovornika. Samci bi mogli ostvariti ljubav na daljinu ili se zbližiti s osobom koja ih intelektualno nadahnjuje. Očekujete li poziv iz drugog grada ili inozemstva, mogli biste ga dobiti u večernjim satima.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Shvatit ćete da morate djelovati, ne želite li dovesti u pitanje budućnost odnosa. Otvoreni razgovor riješit će mnoge dvojbe. Ako nešto ostane neizgovoreno, dajte partneru vremena za razmišljanje. Vodite računa o tome da se vaši mališani dovoljno kreću i borave na zraku, a razmislite i o upisu na neku sportsku aktivnost.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 1

Psihofizičku napetost nećete odagnati dugim jutarnjim spavanjem – mogli biste dobiti glavobolju. Dan je najbolje provesti na zraku, u pokretu i razgovoru s prijateljima. Odnos s partnerom bit će prožet sumnjom. Moglo bi se dogoditi da neke njegove postupke pogrešno protumačite. Izbjegnite bilo kakav oblik brzopletosti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Netko bi vas mogao pozvati u goste pa nećete pogriješiti ako danas otputujete. Uspostavit ćete odličnu komunikaciju s prijateljima i rodbinom od kojih biste mogli imati i financijske koristi. Provodite li dan izvan kuće, klonite se bučnih i zadimljenih prostorija te nezadovoljstvu sklonih ljudi.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Neznanci će vam prilaziti i započinjati razgovore s vama. Prihvatite poziv za izlazak, čak i ako ne očekujete više od dobre zabave. Rasplamsat će se osjećaji prema osobi koju često viđate. Ako ste odbijali mogućnost veze, nešto će se dogoditi zbog čega ćete promijeniti mišljenje. Blizu ste toga da se zaljubite.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Usklađivanje različitih obaveza i termina potrošit će dobar dio vašega vremena. Držat ćete se odgovornima za poremećene odnose između nekih članova obitelji, pa ćete se truditi popraviti situaciju. Pazite da vaša komunikacija s njima ne bude previše nametljiva, jer ćete se prije posvađati nego normalno razgovarati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Iz svih situacija, pa čak i iz problematičnih znat ćete izvući ono najbolje. Možda će se kroz vaše postupke i odluke provlačiti sjećanja na bivša loša ljubavna iskustva, no uspjet ćete oprostiti i pronaći najsretnije rješenje za svoju vezu ili brak. Odnos s osobom koja živi u drugom gradu, ima izgleda da preraste u ljubavnu vezu.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Dobit ćete priliku ispraviti propust u prijateljskom ili ljubavnom odnosu. Pritom ne budite tvrdoglavi i ponosni. Otvorite svoje srce i budite iskreni. Vaši su kriteriji visoki, ali nedostaje vam smisla za ustupke. Moguće je poznanstvo s osobom koja će vas privući izgledom, ali će vas odbiti način na koji komunicira.