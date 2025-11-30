Obavijesti

ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za nedjelju 30. studenoga: Lav je simpatičan, Škorpion dan provodi radno

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 30. studenoga i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan je stvoren za ozbiljne razgovore s rodbinom, roditeljima ili djecom. Raspravite o onome što muči vas ili nekog od njih. Samci, imat ćete sreće u osvajanju – krenite u akciju i ohrabrite drugu stranu jasnim ljubavnim znakovima. Ako ste u braku, veselit će vas zajednički poslovi i nova ulaganja, posebno uređenje životnog prostora.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Neke rasprave nepotrebno ćete izazvati i bilo bi dobro da se suzdržite. Morate što više čuvati živce. Analizirat ćete dosadašnja zbivanja i sve doživljavati previše osjećajno. Ako nešto morate promijeniti kako biste se bolje osjećali, učinite to što prije. Moguć je susret s osobom koja će vam fizički biti privlačna ili susret s bivšom ljubavi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Zabave i ugodnih trenutaka neće vam nedostajati. Vješto ćete otkloniti zapreke u komunikaciji s bližnjima ili poboljšati kvalitetu odnosa. Ukućani će uživati vašu potporu, ali će je i uzvraćati. Mladi će zaglaviti u dobru društvu pa ćete kući doći tek u jutarnjim satima. Od nekoga biste mogli dobiti dar ili novac.

Foto: 123RF

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2

Bit ćete skloni radikalnim rješenjima. Smirite strasti i ne donosite odluke koje bi mogle povrijediti voljenu osobu, a vas izložiti dodatnom stresu. Osoba koja je u vašoj obitelji autoritet i o kojoj na neki način ovisite, bit će izvor vašeg nezadovoljstva. Ako drukčije ne ide, možda je krajnje vrijeme da se pokušate osamostaliti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Najviše uspjeha imat ćete u aktivnostima intelektualnog tipa. Stoga posvetite dio dana učenju ili pripremama za predstojeće ispite. Bit ćete jako simpatični ljudima, ponajviše zbog svog spontanog nastupa. Mogući su kontakti s inozemstvom, osobito ako se radi o rodbini ili partneru koji je na putovanju i čiji povratak željno iščekujete.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 3

Vodit ćete razgovore o novcu. Morat ćete uskladiti svoje financijske stavove s partnerovima i dogovoriti se oko zajedničkih troškova. Pazite samo da se ne posvađate! Postat će vam jasnije što želite od ljubavi, veze i osobe koja je u centru vaših interesa. Osjećajne nade i planovi mogli bi biti vezani uz osobu s kojom radite.

Foto: 123RF

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vaša pristupačnost i spontanost privlačit će nametljive ljude koji će vam oduzimati slobodno vrijeme. Nekima ćete otvoreno reći da vam idu na živce. Bit ćete rastreseni i zaboravni pa pazite gdje odlažete stvari. Mobitel će vam zvoniti u najnezgodnije vrijeme, pa čak i kada ste za upravljačem.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 3

Dan ćete provesti radno. Bilo da ste na radnom mjestu ili kod kuće, uvijek ćete naći posla za sebe. Potrebu za ugodnim i lijepim okruženjem potaknut će vas na temeljito čišćenje stana ili premještanje namještaja kako biste unijeli promjenu. Mlađi će biti skloni eksperimentiranjima sa šminkom i odjećom, i u tome uživati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dan će biti osobito lijep onima koji su zaljubljeni. Radovat ćete se večernjem izlasku s partnerom, a slobodni će se nastojati približiti simpatiji. Neki bi baš danas mogli ući u vezu. Ostali Strijelci neće biti raspoloženi za kućne poslove, pa ćete rado ugošćavati prijatelje prepričavati najnovija zbivanja iz vaših života.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3

Planeti vas potiču na osvetoljubivo ponašanje prema ljudima koji vas u nečemu zakidaju. Bilo da je to šef, vaš partner ili roditelj, nećete štedjeti na kritikama. Nećete moći izbjeći kućne, roditeljske i rodbinske obaveze. Iako ćete tražiti svoj kutak u kojem biste se mogli prepustiti omiljenim aktivnostima, to vam neće poći za rukom.

Frustrated business man at a desk yelling
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Druženje i izlazak s prijateljima, pružaju vam priliku bolje upoznati osobu prema kojoj gajite simpatije. Predložite joj izlazak, teško da će vas odbiti. Ako ste u braku voljena osoba će biti usmjerena na dom i obitelj. Razveselite je pozivom u kino ili na večeru, pokrenite je s mjesta jer joj zasigurno treba promjene.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4

Sadržajno ćete provesti dan, uz mnogo uzbuđenja i s različitim iskustvima. Od ranog jutra bit ćete u posebnom raspoloženju; kovat ćete planove za druženje s prijateljima i večernji izlazak. Vaša iskrenost bit će zaslužna za povoljan obrat situacija koje su krenule nizbrdo - netko vama blizak shvatit će da ste u jednoj stvari bili u pravu.

