Dnevni horoskop za nedjelju 5. svibnja: Škorpion će biti ludo zaljubljen, a Rak ići u prirodu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vješto ćete riješiti nesporazume s bližnjima ili poboljšati kvalitetu odnosa. Ukućani će uživati vašu potporu, ali će je i uzvraćati. Pozvat ćete prijatelje u dom, okupiti članove obitelji na ručku i vrijeme provoditi u igri s djecom. Kućne obaveze bit će polovično odrađene, ali se zbog toga nećete previše živcirati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Odgodit ćete dogovore i otkazati neke susrete. Uživat ćete u svom miru, čitanju i opuštanju. Morate li se s nekim družiti, izabirat ćete teme koje nisu vezane uz vašu svakodnevicu, a koje u vama bude znatiželju. Neki će biti pod dojmom nedavne svađe s partnerom – možda su pale teške riječi preko kojih ne možete prijeći.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Smirenije ćete obavljati poslove koji vam inače idu na živce. Odnos s ljubavnim partnerom postaje sve bolji, iako problema još ima. Partnerova prezaposlenost ili nemirni mališani neće vam dopuštati da svoje vrijeme provedete onako kako ste planirali. No vaša prednost bit će u odličnoj snalažljivosti u gotovo svakoj situaciji.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne provocirajte partnera pred prijateljima, jer tako vaše intimne stvari postaju javne. Ne dopustite da se nepozvani upliću u vaš ljubavni život. Pokuša li vam netko nametnuti svoj stav ili pomoć koju ne trebate, zahvalite se ljubazno, ali i odlučno. Provedite dan u prirodi ili pomognite prijatelju u radovima oko kuće.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obavite posjet rodbini, ma koliko vam se činilo naporno. Poslije ćete shvatiti da ste se u njihovoj procjeni prevarili. Tijekom večeri moguć je bitan razgovor s partnerom, koji će omogućiti da nešto zajednički spoznate. Prepustite partneru donošenje odluke vezane uz uređenje interijera, osobito ako uviđate da u tome uživa.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vaša iskrenost bit će zaslužna za povoljan obrat situacija koje su krenule nizbrdo. Neki će zaključiti da je krajnji trenutak za rješavanje nedorečenih situacija. Bilo da je riječ o simpatiji, bivšem partneru ili prijatelju, odlučit ćete se za otvoreni razgovor. Ipak, ustrajte na odgovorima na neka pitanja. Strpite se još malo i dopustite drugoj strani da razmisli.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bližnji će vas teško razumjeti, dok će se vama činiti da s njima nemate ništa zajedničkog. Bit ćete subjektivni i pretjerivati. Iako u ljubavi sve ide kako treba i dalje osjećate nezadovoljstvo. Tome će kumovati vaše loše raspoloženje, a ne objektivno stanje. Nemojte odbiti pomoć ili savjet koji vam nudi netko vama blizak.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve će se odvijati baš onako kako priželjkujete. Ako ste u vezi, shvatit ćete da ste sve zaljubljeniji. Partner će osjećati isto. Slobodni će imati uspjeha u osvajanju. Iskoristite priliku za druženje, putovanje, šetnju prirodom. Posjetite i nazovite vama drage osobe za koje tijekom tjedna nemate mnogo vremena.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete naklonost prijatelja i djece. Osjetit ćete svježu motivaciju za ljubav i vezivanje. Nešto ćete privesti kraju, a drugo započeti. Večer neće biti lišena uzbuđenja, osobito ako je provodite u dobru društvu. Muči li vas kakav problem, napravite kratak odmak od situacije - rješenje će vam sinuti sasvim spontano.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Što god da počnete raditi, odustajat ćete već na pola puta. Kućne ćete poslove ostavljati nedovršenima. Mnogo bolje će vam ići društveni kontakti pa se bez grižnje savjesti posvetite prijateljima. Upustite li se s nekim u raspravu, ne dopustite da vas isprovocira. Stavite do znanja da niste zainteresirani za daljnje umno nadmetanje.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prionut ćete na čišćenje doma i u tome uživati. Bit ćete nadahnuti pa će ukućani pohvaliti preinake koje ćete napraviti. Nećete imati strpljenja za duge analize ljubavnih zbivanja. Za razliku od partnera koji je okrenut prošlosti, vaše su misli okrenute budućnosti. Obzirno mu stavite do znanja gdje griješi, kako se ne bi uvrijedio.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Susreti s prijateljima odagnat će dosadu. Zasićenje u dugim vezama prevladat ćete zajedničkim izlascima. Poželi li partner ostati dulje vani sa svojim društvom, nemojte ga dočekati ljubomornim ispadima jer za to nema razloga. Intuicija će vam biti izoštrena. Imate li nekih dvojbi, oslonite se na prvi dojam i poslušajte svoj unutarnji glas.