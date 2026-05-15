Dnevni horoskop za petak 15. svibnja: Bik je samopouzdan, Lavovi se muče sa šefovima...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Poći će vam za rukom pronaći kvalitetne stvari po prihvatljivoj cijeni, a sreću će imati i oni koji žele povoljno unajmiti stan. Slobodnima se smiješi poznanstvo koje može biti povezano putovanjem ili putem interneta. Član obitelji ili rodbine razveselit će vas osobitim izrazom naklonosti. Netko bi vam se mogao odužiti za vašu uslugu.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjetit ćete navalu pozitivne energije, a svoje samopouzdanje i optimizam prenijet ćete i na okolinu. Šarmom i simpatičnošću rušit ćete zapreke i ići ravno ka cilju. Mjesečev utjecaj u vašem znaku povećat će vašu popularnost. Prihvatite poziv za druženje - opustit ćete se, a možda i nekog zanimljivog upoznati.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Spremni ste reći svakome što vam je na umu. Iako ćete se na taj način nekome zamjeriti, bit ćete u stanju nositi se s posljedicama. Prijatelji i kolege značajno će vam pomoći donijeti ispravne odluke i zaštititi vas od loših utjecaja. Želite li nekog osvojiti, pristupite mu bez mnogo glume i izmotavanja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Najviše vremena potrošit ćete na razgovore i kontakte s prijateljima, odlaske na kavu ili zajedničku kupnju. Bit ćete željni druženja i izlazaka, pa je izvjesno da će se neka prijateljstva obnoviti i postati intenzivnija. Poslovi vam neće odnositi previše energije ni vremena. Netko vam izlazi ususret u pitanjima privatnog karaktera.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Izvjesne su promjene u poslovnom i obiteljskom statusu. Nadređene osobe prilično će vas sputavati, pa ćete se morati prilagoditi njihovim odlukama i procjenama. Partner će vas gnjaviti svojim sumnjama. Nakon takvih zbivanja osjetit ćete jak umor pa će potreba za mirom i privatnošću biti istaknutija.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Učvrstit ćete i unaprijediti poslovni položaj. Čak i ako obnašate manje odgovorne poslove, vaš će doprinos biti velik. Razveselit će vas poziv iz inozemstva, a ugodne novosti smiješe vam se i na planu učenja i obrazovanja. Bilo da pohađate neki tečaj ili se profesionalno usavršavate, izvrsno ćete se snalaziti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Privlačit će vas odnosi i ljudi koji ne opterećuju i u čijem društvu možete zaboraviti na brige. Razmislite o mogućnostima štednje, osigurajte vrijedne stvari i pokrenite pitanje nasljedstva. Ako ste u vezi, partner bi mogao predložiti zajednički život. Slobodnima se smiješi poznanstvo koje će ih oboriti s nogu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte ni u čemu pretjerivati. Napori bilo koje vrste utjecat će na pad energije i izložiti vas stresu. Bitno je da se što manje živcirate zbog stvari koje ne možete promijeniti. Izbjegavajte donošenje odluka i zahtjevnije poslove, jer neće proći bez napora i zapetljanih situacija. Večer posvetite sebi, ma koliko god vam netko za to prigovarao.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pozornost usmjerite na zdravstvene prilike jer bi Mjesečev utjecaj mogao pojačati vaše kronične tegobe. Niste li dugo bili na liječničkom pregledu, barem napravite laboratorijske nalaze krvi. U ljubavi će vas neodoljivo privući temperamentna i otvorena osoba, ali se nemojte zaletjeti u njezin zagrljaj prije nego je bolje upoznate.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Svaka aktivnost koja će zapošljavati vaš um, punit će vas pozitivnom energijom. Pobrinite se nabaviti neku dobru literaturu i družite se s ljudima koji uvijek imaju raznovrsnih tema za razgovor. Primit ćete zanimljiv telefonski poziv, a moguće je i da sretnete osobu koja vam se sviđa. Roditelje će razveseliti lijepa ocjena njihovog školarca.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete biti oprezniji kada je posrijedi rutinsko obavljanje poslova. Veće su mogućnost da vam se potkrade pogreška koju ćete poslije teže otkloniti. Odnos s roditeljima bit će napet, ponajviše zbog nečijeg neodgovornog i nezrelog ponašanja. Prijatelji će vam pomoći da suzbijete unutarnji nemir i malodušnost.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Opuštajte duh i tijelo, krećite se na zraku i ispunite svakodnevicu nečim uzbudljivijim. Financijski problemi mogli bi baciti sjenu na inače ugodan dan. Mučit će vas dugovanja i minusi na računu pa ćete s ukućanima povesti razgovor o tome. Oni koji danas negdje putuju, neka budu oprezniji u prometu.