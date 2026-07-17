Dnevni horoskop za petak 17. srpnja: Ovan bi mogao završiti u vezi, Vage idu u kupovinu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moći ćete se pohvaliti iznimnom intuicijom kada je riječ o vašem osjećajnom životu. Netko zanimljiv i privlačan vam je sve više u mislima. Druga strana osjeća isto što i vi pa je samo pitanje dana kada će doći do nečeg konkretnijeg, možda i veze. Bavite se tjelovježbom, tako ćete ojačati tijelo i smiriti živce.

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Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Želite li uspješno izaći na kraj sa stresnim zbivanjima, zadržite objektivni pristup. Ne doživljavajte situacije previše osobno, a za puni uspjeh u poslovanju bit će nužni trenuci odmora i opuštanja. Zaključite li da vaši sugovornici razmišljaju drukčije od vas, suzdržite se od rasprava koje ionako nikamo neće voditi.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Isplatit će vam se marljivost i pametna strategija, čime ćete se dokazati vrijednim stručnjakom. S lakoćom ćete otkrivati propuste projekata na kojima radite, kao i greške u radu suradnika. S partnerom ćete postići dogovor oko podjele obaveza, djece i financijskih troškova. Odnos s bratom ili sestrom izlazi iz kriznog razdoblja.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dobro ćete se snalaziti u poslovnim zavrzlamama i vještom improvizacijom nadomjestiti nedostatak iskustva. U ljubavnim ćete vezama osim strasti tragati za kvalitetnijom komunikacijom, pa će vas najviše privlačiti osobe koje vašu pozornost mogu dugo držati budnom. Pazite na svoje vrijedne stvari, nešto biste mogli izgubiti!

Foto: 123RF

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Međuljudski odnosi bit će zadovoljavajući, a dogovori i planovi se ostvarivati. Nečije riječi uvjerit će vas da uživate određeni ugled, ali i ojačati svijest o odgovornosti. Očekuje li se od vas kakva odluka, uzmite si dovoljno vremena za razmišljanje. Očekujte navalu ugodnih osjećaja osobito ako ste zaljubljeni ili još ste u fazi zavođenja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neiskustvo i brzopletost u donošenju odluka negativno će se odraziti na poslovni odnos. Ne prepuštajte se stjecaju okolnosti. Dobro promislite što želite jer konačan ishod ovisit će o vašoj odluci i motivaciji. Partner će vas doživljavati nedokučivima, pa će pogrešno protumačiti vaše neraspoloženje i rezervirano ponašanje.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Preuzmite inicijativu u poslovnim i privatnim stvarima. Dan je pogodan za kupnju, obnovu ljetne garderobe, ali i zahtjevnije aktivnosti u domu. S lakoćom i novim žarom prionut ćete na aktivnosti intelektualnog predznaka i obaviti ih za kratko vrijeme. U karijeri slijede povoljne promjene, no morate biti strpljivi.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte ništa riskirati ni radikalno mijenjati jer vam je procjena oslabljena, a okolina nesklona. Osim uobičajenih komplikacija mogle bi se pojaviti i neke neočekivane. Dajte prednost razumu pred osjećajima. Dopustite svom partneru da vam podigne samopouzdanje ili vas izvede na kakvu večeru i time vas razveseli.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostvarivat ćete planove s priličnim uspjehom, no oko vas će biti ljudi koji će vas namjerno usporavati, ali vam neće moći naštetiti. Pružite više povjerenja partneru. Čak i ako vas je svojim postupkom uvrijedio, stavite mu do znanja da ste spremni oprostiti. Dan je sjajan za putovanja pa ćete do odredišta stići bez problema.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nesuglasice s kolegama riješite diplomatski. Izbjegnite situacije koje bi mogle završiti raspravom, a pokažite i više sluha za tuđe prijedloge. Novčani izgledi su zadovoljavajući. Iako vam se sredstva neće zadržavati na računu, priljevi će biti učestaliji. Mogli biste rješavati pitanja poreza, nasljedstva ili odštete.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Partnerov postupak nagnat će vas da se odlučnije borite za ljubav. Moguće su prolazne nesuglasice, osobito zbog odgoja djece ili novca. Strpljenje vam je na rubu pa ćete se bez pravog razloga ljutiti na bližnje. Nagomilani stres traži prikladan ventil - pojačana tjelesna aktivnost bit će najbolji način da se rasteretite.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Slobodno vrijeme provedite po svom guštu, bilo da je riječ o odlasku frizeru, posjetu prijateljima ili kavi u gradu. Darujte si neku sitnicu, novi odjevni predmet, parfem ili nakit sigurno će vam podići raspoloženje, osobito ako ste žena. Zahvaljujući unutarnjem glasu, moći ćete procijeniti što je dobro i isplativo za vas.