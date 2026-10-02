Dnevni horoskop za petak 2. listopada: Bik treba štedjeti, a Vage otkrivaju zdravu prehranu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Partnerova blizina vam godi, pa se sve više prepuštate sanjarenju i romantičnim izlascima. Samci će uspješno razriješiti dvojbe, osobito ako se radi o kompliciranom odnosu u kojem je bilo mnogo svađa. Zaposlenima nije isključeno da će obavljati posao koji iziskuje više kretanja ili putovanja. To će unijeti više uzbuđenja u vaš život.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Budite štedljiviji s novcem, ma koliko god vas mamili šareni izlozi. Vodit ćete više računa o drugima nego li o sebi. Priuštite sebi masažu ili posjet salonu ljepote, ili kupite partneru kakav mali dar, osobito ako to već dugo niste učinili. Ako ste u fazi udvaranja, stavite težište na humor i neobavezan odnos – tako ćete prije do ljubavnog cilja.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Krivo usmjerenu energiju regenerirat ćete novim idejama i pronicljivim odlukama. Zauzimanjem pravilnog stava prema drugima, unijet ćete reda u vlastite osjećaje. Ne dopustite da vas uznemiruju tuđa očekivanja. Ako ste u vezi, vaš odnos postaje sve dublji i čvršći, pa nije isključeno da ubrzo počnete zajedno živjeti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Morat ćete istodobno obavljati ili rješavati nekoliko radnih zadataka i problema. Bit ćete u škripcu s vremenom pa se nastojte pridržavati plana rada i rokova. Očekuje vas posjet zdravstvenoj ustanovi, liječniku i povećana briga i odricanje prema vama bliskim osobama. Morat ćete nekome pružiti ruku pomoći i psihološke potpore.

Foto: DREAMSTIME

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Više pažnje posvetit ćete svojem izgledu i tjelesnoj formi. Zračit ćete pozitivnije, na što će suprotni spol povoljno reagirati. Stanje duha će vam se popraviti pa ćete biti puni optimizma prema ljudima, ali i problemima. Bit ćete spremni nekome progledati kroz prste, a i sami ćete dobiti oprost ako u nečemu pogriješite.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budete li previše radili i kasno dolazili kući, postoji opasnost da zapostavite privatni život, što neće biti dobro. Osjećate li se previše pod stresom, a vaši nadređeni nemaju milosti prema vama, porazgovarajte s njima o tome i požalite se. Održavajte dobru formu, nađite vremena za rekreaciju i počinak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti povećavaju potrebu za druženjem i raznovrsnijim načinom života. Istaknuti su kontakti s prijateljima i rodbinom, kao i ambiciozni ljubavni planovi. Bližnji će vam se obraćati za pomoć, a mailom i SMS–om stizati zanimljive poruke. Pojačat će se vaš interes prema duhovnoj nadogradnji, alternativnoj medicini i zdravoj prehrani.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Susretat ćete se s zaprekama koje neće biti odmah vidljive. Neki planovi ili događaji zbivat će vam se iza leđa i bit će rezultat samozatajnosti ili zavisti nekih ljudi. Zbivanja na financijskom planu nagnat će vas da se zaštitite od štete, gubitka ili pohlepnih pojedinaca. Pojačat će se nemir, a smanjiti potreba za snom i odmorom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ugled i status u društvu, na poslu i unutar obitelji bit će područja koja će vas frustrirati, ali vas istodobno poticati da date ono najbolje od sebe. Previše ćete žuriti, zalijetati se i forsirati zbivanja, što će vam donijeti više štete nego koristi. Promjene raspoloženja i neujednačeno ponašanje nastajat će zbog izloženosti stresu.

Foto: Shutterstock

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Financije će biti u središtu vaše pozornosti. Mogli biste primiti plaću ili honorar, a veći dio morat ćete odvojiti za podmirenje troškova. Planetarni utjecaji povećat će vaš interes za dotjerivanje, lijepo odijevanje, kupnju kozmetike, odjeće i predmeta estetske namjene. Moguć je posjet pedikeru, kozmetičaru ili frizeru.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Nečija pojava ispunit će vas dodatnim elanom. I obrnuto; uspjeh u poslu ili pohvala vašim sposobnostima ohrabrit će vas da učinite nešto važno na ljubavnom planu. Bit ćete zaljubljeni ili naprosto zadovoljni trenutačnim osjećajnim statusom. Više ćete se baviti sportom, raditi po kući ili pješačiti do posla ili dućana.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nešto bi vas moglo navesti da naglo odustanete od jedne odluke. Razmislite o tome koji su vaši ciljevi. Pribjegavat ćete liniji manjeg otpora, izvlačiti se od obaveza i ono što možete učiniti odmah odgađati za sutra. Moguće su prepirke s partnerom oko raspodjele kućnih poslova ili različitom pristupu odgoju djece.