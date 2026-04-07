Najtraženiji na tržištu ljubavi: Ovo su horoskopski znakovi s kojima baš svi žele biti

Iako svaki horoskopski znak ima razloga da bude voljen i da mu se dive, neki su poznati po svojim zavodljivim sposobnostima upoznavanja. Nemojte se osjećati izgubljeno ako je vaš horoskopski znak rangiran niže nego što ste očekivali, jer postoji cijela natalna karta za razmatranje. Osim toga, privlačnost je subjektivna
Postoje horoskopski znakovi poznati po svojoj popularnosti. S druge strane, neki su poznati po svojim atraktivnim crtama lica, inteligenciji, psihičkim sposobnostima itd. Astrolozi su rangirali najpopularnije znakove s kojima svi žele izlaziti.
12. VODENJAK Poznati po svojoj ekscentričnoj prirodi, često preferiraju veze koje su u skladu s njihovim jedinstvenim pogledima na život i ljubav. Voljeti Vodenjaka znači otkrivati različite aspekte sebe koji su možda dugo bili previđeni ili ignorirani. Iako se lako emocionalno distanciraju i ponekad se mogu činiti nedostupnima, ispod površine im je istinski stalo. Cijene veze koje poštuju jedinstveno putovanje svake osobe i trebaju partnera koji može podržati njihovu želju za neovisnošću.
11. STRIJELAC Ne krivite glasnika, ali često se uz njih veže stereotip fobije od obveza. Iako to nije istina za svakog Strijelca, uobičajeno je da ovaj vatreni znak daje prioritet svojoj osobnoj slobodi iznad svega. U vezama traže partnera koji im se može pridružiti u avanturama, poštujući njihovu potrebu za neovisnošću. Međutim, kada pronađu nekoga posebnog, paze da poštuju vlastiti moral, uvjerenja i filozofije, čak i kada se razlikuju od partnerovih.
10. BLIZANCI Znatiželjni ljubavnici koji traže nekoga tko ih može pratiti. I iskreno, mnogi ne mogu! Dualistički su i u sebi kriju višestruke strane. Ako želite biti s njima, morate ostati otvorenog uma i razigrani te prihvatiti novi način života. Kada su zaljubljeni, osigurat će vam da se osjećate voljeno, stimulirajući vaš mozak i izlažući vas istinama koje nikada prije niste iskusili.
9. DJEVICA Poznate su po svojoj usmjerenosti na djela služenja. Idu najdalje kako bi se pobrinule za vaše praktične potrebe i pomogle vam s vašim popisima obaveza, čineći vam život lakšim. Iako ponekad mogu djelovati napeto ili pretjerano kritično, ove osobine dolaze s prednostima. Njihova usmjerenost na detalje omogućuje im da se sjete partnerovih omiljenih stvari i kvaliteta koje bi drugi mogli previdjeti.
8. OVAN Individualist koji preferira živjeti život pod vlastitim uvjetima. Iako im kompromis može biti izazovan, vole svim srcem. Njihova živahna osobnost uljepšava svaku prostoriju i čine dodatni napor kako bi se njihov partner osjećao željenim, poželjnim i zaista posebnim. Pod vlašću ratničkog planeta Marsa, njihovi instinkti ih potiču da štite, brinu se i uzdižu ambiciozne nade svojih voljenih.
7. ŠKORPION Često djeluju intenzivno, a njihova tajanstvenost doprinosi njihovoj privlačnosti. Poznati kao najsenzualniji horoskopski znak, imaju sposobnost ispuniti vaše najdublje želje. Škorpion ima žalac i ne boji se ga upotrijebiti. Njihova strast ne poznaje granice, što znači da njihovi romantični osjećaji mogu dovesti do mnogih uspona i padova. Ako ste spremni za emocionalni vrtuljak, pronašli ste odanog partnera koji će biti uz vas u dobru i zlu.
6. LAV U astrologiji, Lav vlada srcem. Ovaj ljubavnik obožava javno iskazivanje naklonosti i postavit će vas na pijedestal kraljevskog tretmana. Kada su zaljubljeni, vi ste njihov ponos i radost. Vaš osobni navijač, ovaj strastveni vatreni znak pobrinut će se da se osjećate sigurno, samouvjereno i zbrinuto.
5. RIBE Optimistični romantičari koji obožavaju svoje voljene iznad svega. Ponekad mogu staviti ružičaste naočale, videći ono što žele vidjeti. Međutim, s duševnim osobnostima, one samo žele zadržati mir i vidjeti najbolje u drugima. Kada su zaljubljene, učinit će sve što je potrebno da ispune vaše emocionalne potrebe i fantazije. Žele da se osjećate kao da su vaš ostvareni san i učinit će sve što je potrebno.
4. JARAC Možda ne pokazuju uvijek svoje osjećaje kroz nježnost i toplinu, ali ih dosljedno pokazuju. Daju sve od sebe za ono što žele, poznati kao karijerno orijentirani, uspješni horoskopski znak. Međutim, oni također ulažu najbolje od sebe kada su zaljubljeni. Njihov mjerač odanosti je vrlo visok i zaljubljuju se samo u one koji pokazuju pravi potencijal za sretan kraj života.
3. RAK Stvorenje je udobnosti, žudi stvoriti sigurna utočišta za svoje voljene. Želi spustiti nebo na zemlju i zaštititi vas od svega što bi moglo povrijediti vaše srce. Ovaj osjetljivi ljubavnik želi svojim voljenima dati cijeli svijet, gradeći zajednicu ili obitelj u kojoj će se svi osjećati obožavano. Način na koji vole je jedinstven i nećete ga često naći.
2. BIK Također vladan planetom ljubavi, Bik je Venerinog porijekla. Čuvaju se za svoje voljene, poznati su kao odani i nepokolebljivi u svom divljenju. Romantični su i slatki, u kombinaciji s pouzdanim i dosljednim. Tko ne bi želio ovaj senzualni zemljani znak uz sebe?
1. VAGA Njima vlada Venera, planet oklopa. Što se tu ima ne voljeti? Šarmantni su, simpatični, ljubazni i imaju vedru narav. Skloni su pronaći način da se povežu s gotovo svima, čineći da se ljudi osjećaju cijenjenima, posebnima i viđenima.
