Dnevni horoskop za petak 21. studenoga: Lav će se zaljubiti, Bikovi pazite na novce...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osjećat ćete se snažno i intelektualno nadmoćno. Intuicijom ćete izbjegavati zapreke, pravodobno povlačeći ispravne poteze. Od okoline ćete neprimjetno uzimati ono što vam najviše odgovara. Bit ćete privlačni i osvajat ćete s lakoćom, a možda se i zateći u simpatijinoj blizini. Znat ćete kako pridobiti njezinu pozornost.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pazite na novce i dokumente - nešto biste mogli zaboraviti ili zametnuti. Zateknete li se u društvu potrošit ćete puno novca na čašćenje, a ako kupujete namirnice u trgovini, mogli biste kupiti i previše toga. Morat ćete uložiti više energije u komunikaciju s članom obitelji koji će biti sklon kritiziranju. Lako ćete gubiti živce.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Poslovne napetosti će se nastaviti i nećete ih moći ukloniti na brzinu. Osjećate li se frustrirano u sadašnjem položaju, izdržite, budući da vas objektivnost danas neće služiti najbolje. Uočite li da nekome ne možete udovoljiti ili ste nesretni u partnerstvu, nemojte na brzinu raskidati odnose jer ćete poslije teško popraviti učinjeno.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Odnosi s ukućanima zadavat će vam brige. Izbjegavajte ulaganje u dom ili donošenje bitnih odluka. Moguće su rasprave sa starijim članovima obitelji, osobito ako je riječ o podjeli imovine i nasljedstva. No što se ljubavi tiče, tu se naslućuju ugodne promjene. Ako ste u koga zaljubljeni, shvatit ćete da imate šansi.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pozitivne promjene na privatnom planu posebno će zahvatiti pitanja djece, roditeljstva i ljubavi. Neki će se fatalno zaljubiti, drugi iznenada započeti burnu vezu, treći se odlučiti na veliki korak u zajedničkom životu. Što god bilo, nemojte se predomišljati, jer ste u razdoblju koje podržava bitne ljubavne ili poslovne odluke.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Novčani problemi sve više će se pogoršavati, ne preuzmu li i vaši ukućani svoj dio odgovornosti na sebe. Odvojite vremena i dogovorite zajednički što su čije dužnosti i obveze. Mogli biste razmišljati o pozajmici, a nije isključeno da vam netko vrati dug. Raspoloženje će vam danas biti promjenljivo, a najviše će prednjačiti nervoza.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično ćete se snaći na poslovnim sastancima, pregovorima i putovanjima, a briljirat će i oni koji imaju javni nastup. Imponirat će vam osobe koje vam se dive, hvale vaše sposobnosti ili su i same uspješne u svom poslu. Na pomolu je rješavanje složene ljubavne situacije, osobito ako ste već neko vrijeme u ljubavnom trokutu.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Strpljenje bi vam se moglo naći na kušnji. Morat ćete se nositi s kompliciranim pojedincima i zahtjevnim obavezama. I kad osjećate da vam je strpljenje na izmaku, ne djelujte prenagljeno. Dajte si dovoljno vremena da razmislite o smjeru kojim se vaši ljubavni i poslovni životi kreću. Pripazite na grlo i vratnu kralježnicu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Drugi ljudi bit će privučeni vašim karakteristikama, koje vas čine posebnima i izdvajaju iz prosjeka. Zato ako želite koga zavesti ili pridobiti za svoje poslovne planove, učinite to danas. Mnogima ćete biti na usluzi. Imate li djece više ćete se baviti njima, a one najmlađe kroz igru učiti da svladaju vještine kretanja ili govora.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Poslovni projekti koji uključuju tuđu suradnju, mogli bi se oživotvoriti. No opasnost se krije u vašoj pričljivosti i iznošenju planova nepozvanima. Držite se bitnog i šutnjom se ogradite od znatiželjnika. Niste li zadovoljni ljubavnim životom, taj će se osjećaj još više pojačati. Uzrok se krije u vašim prevelikim očekivanjima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Održite dobre odnose s kolegama jer će se brzo ispostaviti da vam u nečemu baš oni mogu pomoći. Granajte mrežu poznanstva i nemojte površno doživljavati neke ljude, jer biste se mogli prevariti u vlastitim procjenama. Dan iskoristite za obavljanje poslova po gradu – službenici na šalterima bit će vam iznimno skloni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Imat ćete osjećaj da neke kolege posao shvaćaju kao igru, pa će vas njihovo ponašanje iritirati. Mogli biste ispravljati tuđe pogreške, preuzeti dio posla bez prikladne naknade ili se na drugi način oneraspoložiti poslovnim zbivanjima. Trebat će vam više mira i vremena koje ćete moći posvetiti samo sebi. Omogućite si to!