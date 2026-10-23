Dnevni horoskop za petak 23. listopada: Raku ide s ljudima, a Lav se ne smije bojati promjena

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Koliko god se trudili držati odstojanje, pojedinci će vas uvlačiti u krug svojih problema. Neće vam preostati ništa drugo nego se pred takvim ljudima povući. Osluškujte svoju intuiciju, ona će vam pomoći da izbjegnete problematične situacije i naporne osobe. U ljubavnom susretu ništa ne prepuštajte slučaju.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Lako ćete osvajati tuđu naklonost. Planeti vas pozivaju na druženja sa suprotnim spolom, izlaske u vesela društva ili putovanja. Ljubavni život bit će prepun strasnih zagrljaja, a veselje oko zajedničkih planova bit će uzajaman. Obratite pozornost na jednu osobu iz kruga prijatelja koja vam radi spletke iza leđa.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Često ćete mijenjati raspoloženja pa će vam trebati odmak od gužve i ljudi. Privlačit će vas samoća kako biste sredili misli i osjećaje te vratili izgubljenu osjećajnu ravnotežu. Mogli biste ući u raspravu s osobama za koje smatrate da su dvolične. Smetat će vas nečija dogmatičnost i tvrdokornost u stavovima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Postizat ćete zavidne rezultate u područjima koja podrazumijevaju rad s ljudima. Dobro ćete se snalaziti u razgovorima, prepoznajući namjere druge strane. Planirate li položiti ispite na fakultetu ili potražiti drugi posao, okolnosti će vam ići naruku. Bit ćete duhovni, razmišljati o smislu života, sudbini i sličnim temama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Ne plašite se promjena. Profitirat ćete čak i ako se tako ne bude činilo u prvom trenutku. Bit ćete zadovoljni učincima svoga rada, ali i financijskim postignućima. No s promjenama raspoloženja nećete moći na kraj - ujutro ćete biti mrzovoljni i trebat će vam mnogo crne kave da se razbudite. No navečer ste opet u svom elementu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Koncentracija vam neće biti najbolja. Mogli biste izgubiti bitno iz vida u moru detalja te se previše iscrpljivati radom. Najviše muke zadavat će vam sklonost savršenstvu, iako i sami znate da je to rijetko kada moguće postići. Partner će vam dati dobar savjet, na što ćete samo odmahnuti rukom.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izbjegavajte sudjelovanje u raspravama, osobito ako je riječ o tuđim svađama. Koliko god htjeli pomoći, na kraju će se sve prevaliti na vaša leđa. Poslovna zbivanja mogla bi se ispreplesti s ljubavnima, pa biste se mogli dovesti na sklizak teren i postati metom tračeva znatiželjnih kolega. No znat ćete se ispravno postaviti.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kada je ljubav posrijedi, shvatit ćete na čemu ste. Neke ćete dvojbe napokon riješiti. Uživat ćete u ljubavnom zagrljaju, a moguće je i planiranje zajedničkog života. Izići ćete iz sjene i u poslovnom okruženju, no napredak može biti usporen zbog zavidnih pojedinaca. Ne obazirite se na takve, slijedite svoj put.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Previše ćete se baviti tuđim životima i problemima koje vas se ne tiču. Nemojte okolo širiti neprovjerene informacije, jer bi vam neke osobe to mogle zamjeriti. Teško ćete hvatati korak s vremenom. Opasnost od prekoračenja rokova dovest će vas u prilično neugodnu situaciju. Što prije se organizirajte.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Osjećajna ravnoteža i zadovoljstvo sobom odlično utječu na vaše odnose s okolinom. Poslove ćete obavljati u ugodnom ozračju i uživati potporu kolega. Mogući su dobici i uspjeh na području obrazovanja, trgovine ili medija. Planirate li kupiti dar za nečije vjenčanje ili rođendan, neka vam društvo pravi osoba visokih estetskih kriterija.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Samoinicijativno ćete preuzeti na sebe zaduženja kolege ili partnera i time potaknuti njihovu zahvalnost. Usmjerite pozornost na područje novca i zarada. Platite račune, podmirite dugovanja i napravite financijsku konstrukciju, osobito ako planirate renovirati stan. Ljubavni odnosi odisat će mirom i skladom, a konstruktivni razgovor riješiti problem.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan je pogodan za planiranje, kupnju, putovanja i susret s osobom koju želite nazvati, ali se neprestano od toga suzdržavate. Okrenite njezin telefonski broj, nećete požaliti. Mogli biste doživjeti nepravdu na poslu, što će vas potaknuti da izgovorite sve ono što vam ne odgovara. No nitko se neće naći uvrijeđen, znajući da ste u pravu.