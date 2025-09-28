JEZIK BRŽI OD PAMETI
Ovo su znakovi Zodijaka koji najviše psuju - Tko je pristojan, a tko psuje kao kočijaš
Svi poznajemo barem jednu osobu čiji je vokabular toliko šarolik da se čini kako komunicira gotovo isključivo psovkama. Iako se sklonost psovanju često veže uz odgoj i okolinu, astrologija sugerira da su neki takvi zbog svoje prirode
U nastavku pogledajte rang listu od onih znakova koji najmanje do onih koji najviše psuju.
12. RAK Na samom dnu ljestvice nalaze se osjetljivi Rakovi. Usmjereni na emocionalne veze i obiteljsku sigurnost, Rakovi se smatraju jednim od najpristojnijih znakova. Njihova nježna priroda jednostavno se ne slaže s agresivnim verbalnim ispadima, pa će psovku izgovoriti samo ako su zaista satjerani u kut.
11. JARAC Poznati po svojoj disciplini, samokontroli i praktičnosti, Jarčevi psovanje smatraju neučinkovitim i neprofesionalnim. Cijene efikasnost i jasan govor, a psovke za njih predstavljaju nepotrebnu dramu. Ipak, nemojte ih podcijeniti – njihov no-nonsense pristup znači da će, ako je potrebno, upotrijebiti snažnu riječ kako bi presjekli besmislice i prešli na stvar.
10. RIBE Sanjive i empatične Ribe žive u svom svijetu osjećaja i intuicije. Rijetko se povezuju s agresijom, pa tako i s psovanjem. Njihova komunikacija je blaga i suosjećajna, a grub jezik im je stran. Radije će se povući iz sukoba nego se upuštati u verbalne okršaje.
9. VAGA Vage su diplomati Zodijaka. Njihov životni cilj je postizanje ravnoteže, sklada i pravde. Psovanje za njih predstavlja narušavanje te harmonije i smatraju ga neukusnim. Uvijek će pokušati pronaći ljepši i profinjeniji način da izraze svoje nezadovoljstvo.
8. DJEVICA Perfekcionisti i analitičari, Djevice su poznate po svojoj kritičnosti. Međutim, njihova kritika rijetko dolazi u obliku psovki. One preferiraju pedantno prigovaranje i detaljnu analizu vaših mana. Psovka im može izletjeti u stanju krajnje frustracije, najčešće kada stvari ne idu po njihovom savršeno isplaniranom redu.
7. BIK Tvrdoglavi i strpljivi Bikovi imaju dug fitilj, ali jednom kada 'eksplodiraju', bolje je ne biti im na putu. Njihov bijes se može manifestirati kroz tišinu i pasivnu agresiju, no kada su isprovocirani do krajnjih granica, neće se ustručavati upotrijebiti i pokoju tešku riječ kako bi dokazali da su u pravu.
6. LAV Kraljevi drame i centra pažnje, Lavovi vole koristiti riječi kako bi zapovijedali prostorijom. Njihov izričaj je grandiozan i strastven, a ponekad to uključuje i 'začinjene' riječi kako bi pojačali svoj dojam. Lavovi psovke ne koriste iz bijesa, već kao stilsku figuru koja njihovoj izvedbi daje dodatnu težinu i dramski efekt.
5. VODENJAK Intelektualni i neovisni Vodenjaci su obično smireni, no njihova sloboda im je svetinja. Kada osjete da im netko ugrožava neovisnost ili ih pokušava kontrolirati, njihova reakcija može biti iznenađujuće oštra. Psovke će najčešće koristiti u naletu bunta protiv autoriteta ili društvenih normi.
4. BLIZANCI - Vladar Blizanaca je Merkur, planet komunikacije, što ih čini pravim majstorima riječi. Posjeduju ogroman vokabular, ali obožavaju ubaciti najsočnije psovke kako bi naglasili ono što govore. Psovka im daje moć da privuku pažnju, što obožavaju. Često to rade nesvjesno – oni ne piju samo kavu, već 'jebenu kavu'. Njihova znatiželja tjera ih da uče psovke i na stranim jezicima, samo kako bi obogatili svoj repertoar.
3. STRIJELAC Avanturisti zodijaka, Strijelci su poznati po svojoj brutalnoj iskrenosti i nedostatku filtera. Njihov neinhibirani duh i ljubav prema zabavi čine ih sklonima izgovaranju "prljavih" šala i psovki bez previše razmišljanja. Za njih je to samo dio autentičnog i slobodnog izražavanja.
2. OVAN Impulzivni i vatreni Ovan, kojim vlada ratnički planet Mars, ima psovanje praktički upisano u svoj DNK. Neovisno o tome jesu li na poslovnom sastanku ili s prijateljima, psovke su neizostavan dio njihovog govora. Iako će vam u svađi reći da se 'odjebete', istu će frazu upotrijebiti i ako im se previše približite grickalicama. Za njih psovke nisu znak ljutnje, već prirodan način komunikacije, a privlače i prijatelje koji govore istim 'jezikom'.
1. ŠKORPION Na vrhu ljestvice, kao neosporni prvak, nalazi se intenzivni i strastveni Škorpion. Vladan Marsom i Plutonom, Škorpion razumije moć riječi kao nitko drugi. U žaru trenutka, bijesni Škorpion će sasuti bujicu psovki, ali njegova prava snaga leži u pomno sročenim, otrovnim porukama punim psovki koje šalje kada se osjeća izdano. Prema astrološkim tumačenjima, Škorpioni psovke koriste i kao jezik ljubavi. Znat ćete da se Škorpion osjeća ugodno s vama onog trenutka kada vas počne 'častiti' sočnim psovkama.
