Dnevni horoskop za petak 26. lipnja: Lav treba slobodu u vezi, a Ribi se otvaraju mogućnosti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste riješiti pitanje mirovine ili unajmiti stan koji će biti lijep i pristojne cijene. Otplatit ćete stare dugove ili ćete od nekoga posuditi novac. Izborite se za pravo na osobno mišljenje, osobito u ljubavi. Osjećajne odluke donesite vođeni srcem, a ne pod nečijim pritiskom. Pripazite na zdravlje, ne izlažite se sparinama i vrućinama.

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Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte brzopleto odbaciti savjete bližnjih. Iako će vam ići na živce jer vam se upleću u život, shvatit ćete da su dobronamjerni i iskreni. Odgodite veće poslove jer niste u danu u kojem će vam to polaziti za rukom. Imat ćete izraženiju tremu budete li trebali nastupiti pred više ljudi, no sve će na kraju ispasti jako dobro.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Razgovor s osobom na položaju vratit će vam nadu u bolju poslovnu budućnost. Shvatit ćete da vam se otvaraju novi putovi uspjeha. Ne oklijevajte staviti do znanja da ste spremni preuzeti inicijativu i ostvariti dobre rezultate. Roditelji ovog znaka razmišljat će o udomljavanju kućnog ljubimca za svoju djecu – naučite ih i odgovornostima!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Promišljenošću i osjećajnošću unijet ćete mir u bračne odnose. Tijekom večeri očekuju vas ugodni trenuci s partnerom. Istaknuta je vaša druželjubivost i lakoća u sklapanju poznanstava. S mnogo šarma obraćat ćete se i onima kojima nije do zabave, no uspjet ćete ih razveseliti, pa i nasmijati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako ćete se osjećati nespremnima za vezu, moguća je velika strast i zaljubljenost. No druga će strana ustrajati na češćim susretima, što bi vas moglo smetati. Objasnite partneru da vam treba više slobode. Provedete li večer u većem društvu, nećete se baš ugodno osjećati jer će vam sve izgledati lažno i izvještačeno.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Susret ili telefonski poziv unijet će u vaš život pozitivne promjene. Shvatit ćete da vas netko nije zaboravio ili da je bivšem partneru stalo do vas. Koristit će vam koji sat odmora kako biste se mogli marljivo posvetiti poslovnim ili obiteljskim obavezama. U razgovoru s članom obitelji dokučit ćete rješenje obiteljskog problema.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša moć uvjeravanja i pregovaranja bit će neupitni. Trgovci, menadžeri i pravnici bit će zadovoljni postignutim. Zajednički interesi ojačat će spone koje vas povezuju s partnerom, pa nije isključeno da oboje krenete u kakav posao. Stjecajem okolnosti naći ćete se u prilici pomoći osobi koja je u nevolji.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete raspoloženi za zabavu i razgovore. Prepričavat ćete događaje iz svog djetinjstva na komičan način, pa ćete mnoge nasmijati. Druženje s poslovnim partnerima i suradnicima proteći će u ugodnom ozračju. Sve loše što vam se događalo u prošlosti sagledat ćete vrlo realno i shvatiti ih kao veliku životnu školu.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nemojte se povjeravati niti onima za koje mislite da osobe od povjerenja, jer biste na neugodan način mogli spoznati da nisu takvi. Osjetite li potrebu da nešto promijenite, držite to u sebi. Zaljubljenima se savjetuje promišljeniji pristup. Ne pretjerujte u izljevima osjećaja, dok niste sigurni u osjećaje druge strane.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

U vama će se probuditi optimizam i želja da dobro raspoloženje prenesete i na svoju okolinu. Uživat ćete u uređivanju doma, druženju s prijateljima i djecom. Iznenadit će vas intenzitet ljubavnih zbivanja - mogli biste započeti novu vezu koja će biti veselo dočekana od strane vaše obitelji i prijatelja.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zaokupite se raznovrsnim aktivnostima jer će dosada i besposlica pridonijeti neraspoloženju. Tijekom jutra bit ćete nestrpljivi pa biste svojim postupcima mogli živcirati okolinu. Osjećat ćete se preopterećeno pa nemojte raditi nešto što možete odgoditi. Ako ste zaboravni, napravite popis stvari koje trebate ponijeti ili kupiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Kontakt s inozemstvom ili neki drugi oblik novog iskustva, npr., tečajevi i dopunsko obrazovanje, otvorit će vam nove mogućnosti. Javljajte se na poslovne natječaje i zamolite utjecajne osobe za uslugu. Dan će vam uljepšati poruka ili dar voljene osobe, poziv prijatelja iz inozemstva ili posjet članova rodbine.