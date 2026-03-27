Dnevni horoskop za petak 27. ožujka: Ovna sputavaju šefovi, Rak će dobiti ljubavnu ponudu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nametnuti poslovi ili pritisak kojima će vas podvrgnuti šefovi, sputat će vašu kreativnost i prave potencijale. Posrijedi je prolazna poslovna kriza koju ćete najbolje prevladati ako se prilagodite i ne ulazite u nadmudrivanja. Vaša očekivanja bit će teško zadovoljiti, a budući da toga nećete biti svjesni kritizirat ćete i biti kritizirani.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Moguće su pozitivne poslovne promjene ili kvalitetniji pristup zadacima. Vaš položaj bit će stabilan, zato nemojte dopustiti da vas iskorištavaju. Sami se potrudite oko ostvarenja svojih želja i ne očekujte pomoć od drugih, jer se oni na koje računate neće previše iskazati. Partneru budite potpora, čak i ako niste u najboljim odnosima.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogli biste sudjelovati u novim, vrlo zahtjevnim i opsežnim projektima koji će zahtijevati prekovremeni rad, putovanje u inozemstvo ili odlučniju komunikaciju s pretpostavljenima. Želite li uspjeti i pokazati što znate, morat ćete biti poduzetni i hrabro se upustiti u rizične situacije te čvrsto vjerovati u svoje sposobnosti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Osvajat ćete spontanim i srdačnim ponašanjem. Mogla bi vas iznenaditi nova ljubavna ponuda koja će, prihvatite li je, promijeniti vaš život. Više pozornosti posvetit ćete njezi svoga tijela. Kozmetičkim tretmanima, dijetom ili posjetom frizerskom salonu osvježit će izgled i bolje se osjećati. Školarci će se na lukav način domoći dobre ocjene.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ne ulijećite nepromišljeno u nova poznanstva. Imajte više povjerenja u procjenu prijatelja koji će vas dobro savjetovati. Ne dopustite rodbini da se petlja u vaš privatni život. Postavite se čvrsto i pokažite im da zadiru tamo gdje im nije mjesto. U nečemu vama bitnom nećete moći računati na partnerovu potporu i pomoć.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Partner se trudi pokazati koliko mu je stalo do vas. No nemojte misliti da će to vječno trajati – i vi trebate uzvratiti isto, ako vam je stalo. Neke među vama očekuju novčani troškovi vezani uz najam stana, registraciju ili popravku prijevoznog sredstva. No čak i ako odete u velike troškove, splet dobrih okolnosti izvlači vas iz krize.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prijateljstva, poslovni odnosi i ljubavne veze bit će narušene pomanjkanjem vremena i osjećajem da vas ne cijene dovoljno. Pripazite što govorite na javnom mjestu i čuvajte novce, dokumente i povjerljive informacije. U ljubavi ne odustajte dok sve ne bude onako kako želite - riješite problem koji je uzdrmao bračne temelje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Samci bi se mogli zaljubiti. No nećete samo vi izgarati od netom probuđenih osjećaja – i druga strana osjećat će se jednako kao i vi. Razmišljat će o vama, telefonski vas kontaktirati i s nestrpljenjem iščekivati susret s vama. Mogli biste pronaći izgubljenu stvar ili otkloniti zastoje ili nejasnoće koji su vam ometali normalan život.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Poslovi će se gomilati, a vama će se činiti da tapkate na mjestu. Nećete se moći osloniti na učinkovitost kolega, pa ćete gubiti vrijeme na kontrole i naknadne zahvate. Više ćete brinuti o zdravlju. Posjetit ćete liječnika, proučavati medicinsku literaturu ili kupovati razne vitaminske preparate.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Djelujte promišljeno u obiteljskom okruženju. Zbog umora ili nervoze lako ćete planuti, pa biste se mogli iskaliti na djeci ili bračnom partneru. Nećete rado izlaziti ususret ni očekivanjima šefova, pa ćete otvoreno iskazivati protivljenje. Odmaknite se od osoba i situacija s kojima ne možete uspostaviti normalan odnos.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mogli biste rješavati pitanja nasljedstva i obiteljske imovine, no izostat će očekivana potpora članova obitelji. Čini se da nećete imati izbora, osim prihvatiti postavljene uvjete. Mnogo energije potrošit ćete tijekom radnih aktivnosti. Živcirat će vas gomila poslova. Bit ćete zaduženi i za tuđe poslove pa ćete se kući vratiti iscrpljeni.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Poslovna i ljubavna aktivnost bit će više nego poželjna. Ljudi će odgovarati na vaše potrebe, udvarati vam se, nastojati vas pridobiti za osobne ciljeve ili vam nuditi poslovnu suradnju. Vaš dobrodušan osmijeh i topla riječ, bit će zaslužni za omiljenost u društvu. Nije isključeno da ljubavi odnos od kojeg ste odustali, odjednom zaživi.