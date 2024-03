Dnevni horoskop za petak 29. ožujka: Ovnovi će imati ugodan dan, a Rakovi krenuti trenirati

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je ugodan dan. Kolege će vam činiti usluge ili olakšati izvršavanje poslova. U osjećajnom životu predstoje vam uzbudljivi trenuci i zanimljiva događanja. Mogli biste se pomiriti s partnerom i početi ispočetka ili ćete napokon smoći hrabrosti da nekome kažete što osjećate prema njemu. Krenut ćete u kupnju Uskršnjih darova.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Prijateljski odnosi pokazat će se bitnima. Utjecajni pojedinci i poznanstva pomoći će vam u potrazi za poslom. Nađete li se u nepoznatom društvu, budite suzdržani da netko ne bi vašu otvorenost krivo protumačio. Dan je pogodan za odluke vezane uz štednju ili ulaganje novca, a nekima bi mogao biti odobren zajam.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Očekuju vas neplanirane obaveze koje će poremetiti druge planove. Mogli biste prekovremeno raditi ili zbog izostanka kolege raditi i njegove poslove. Ljubavnim događanjima nećete pridavati veći značaj, ne zato što vas ne zanima nego zato što nećete imati dovoljno vremena. Imate li kućnog ljubimca, bit će mu potrebno više vaše pažnje.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Uljepšavat ćete se, posvetiti njezi tijela i duha. Pazit ćete na prehranu i pojačati fizičku aktivnost kako biste do ljeta skinuli višak kilograma. Bit ćete željni znanja pa ćete kućnu biblioteku povećati za još koji novi naslov. Zaljubljene među vama samo korak dijeli do ozakonjenja veze ili početka zajedničkog života.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuju vas ugodna događanja u domu ili bližoj okolini. Rado ćete odlaziti u goste i posjećivati prijatelje. Kraća putovanja pokazat će se korisna. Unatoč nekim kašnjenjima i zastojima poslovi će uznapredovati, a vi se sve više isticati kvalitetama i marljivošću. Muče li vas ljubavne dvojbe, pomoći će razgovor sa starijom osobom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Podnosit ćete upletanja roditelja u svoju intimu. No to neće umanjiti vašu društvenost pa ćete biti otvoreni prema novim poznanstvima. Ženske pripadnice znaka očekuje obimniji kućanski poslovi i pečenje kolača, dok će se muškarci primiti uređenja stambenog prostora. No čega god se primili, stalno će vas netko prekidati u poslu.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Povećavaju se vaše obaveze prema prijateljima, rodbini i djeci. Mlađe očekuje mnogo susreta i telefonskih poziva. Imate li brata ili sestru, uspješno ćete riješiti nesuglasice koje su remetile vaše odnose. U poslu ćete se boriti protiv nametnutih ograničenja i pravila. Predstoji li vam poslovni sastanak, potrajat će dulje od predviđenog.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

U vašem govoru i gestikulacijama osjećat će se živost. Oslobodit ćete se tmurnih misli i okrenuti novu stranicu u životu te krenuti naprijed u svim smjerovima. Spoznaja da vam je partner na raspolaganju u svakom trenutku, pružiti vam osjećajnu sigurnost. Jedino što će vam stvarati probleme jesu financije. Morat ćete biti štedljiviji.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Pripremat ćete teren za nešto novo i dovršavati stare poslove. Kraće stanke koristit ćete za razgovor s prijateljima, pa će neki dogovarati izlaske, organizirati zajedničke večere ili obnoviti kontakte. Cijenit ćete jednostavne ljude koji znaju uživati u malim stvarima i s kojima u razgovoru možete dotaknuti bilo koju temu.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Neće vam biti do druženja pa ćete mnogima biti nedostupni. Problemi koji muče blisku osobu na neposredan će način postati i vaši. Možda se radi o nekome tko nema nikog drugog osim vas da mu pomogne. U misli će vam se uvući bivša ljubav. Razmišljat ćete o tome zašto niste uspjeli i to će vas prilično rastužiti.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Energično ćete prionuti rješavanju poslova i hrabro se uhvatiti ukoštac s problemima. Znat ćete pronaći rješenje, olakšavajući sebi i pritom misleći na druge. Osjećajna strana života bit će pomalo gurnuta u drugi plan, no uz malo inicijative to se može promijeniti. U večernjim satima moguć je izraženiji umor.

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Kritizirat ćete nečiji rad pa biste zbog toga mogli upasti u nevolje. Bez obzira koliko mislili da imate pravo, izbjegnite izravnost. Bit ćete rastrgani između želje za novim ljubavnim iskustvom i osjećajne prošlosti. Stvarat ćete probleme i tamo gdje ih nema, što će partner uvidjeti i prigovoriti vam. Dobro poslušajte njegove riječi.