Egipatski horoskop: Otkrijte koji ste bog i što to govori o vama

Egipatski horoskop jedan je od najstarijih koje poznamo. Služio je faraonima kako bi lakše upravljali zemljom, a povezivali su ga sa svojim božanstvima. Radi se o dvanaest znakova te svakim znakom vlada jedno božanstvo.

Foto: Dreamstime

Amon 01.01-02.02.

U emotivnom životu štiti vas Amon, bog proroka koji svojim štićenicima omogućuje da u životu pronađu pravu osobu. Kada se to dogodi, uglavnom je to neko javno mjesto, jer osobu svog života osvajate pozitivnom i privlačnom energijom kojoj je teško odoljeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

Uporna ste, ali i nenametljiva osoba, a svoju volju provodite tiho i polako. Na prvi pogled izgledate hladno, ali u suštini gajite duboke osjećaje do kojih treba doći. Ponekad čak izgledate nezainteresirano, no to je samo maska za snažnu emotivnost. Vi ste privržena i odana osoba koja ide na sve ili ništa.

Obično ste ljubitelj etno glazbe koja vam u dobroj atmosferi budi nostalgiju i čini vas sentimentalnim i raznježenim. Ne podnosite nevjernost i loše veze naprosto prekidate. Mana vam je posesivnost, a vaša boja je zlatna te najvažnije 'oružje' - pamet.

Sebek 03.02.-04.03

Jako cijenite ljepotu i umjetnost, no ponekad vas vanjska ljepota i sjaj mogu sasvim zaslijepiti. Usprkos tome, pripadate među najnaprednije osobe kada je riječ o emocijama. Originalna ste osoba.

U emotivnim vezama imate snažnu potrebu za intelektualnom razmjenom i prijateljstvom. Osim toga ste radoznala osoba te se ne volite vezati samo za jednu osobu. Volite eksperimente.

Brzog steuma, dobro zapažate i imate dosta prijatelja. Iskrena ste osoba u emocijama te ne podnosite laži.

Sebek je bog – krokodil, čuva svetu rijeku Nil i blago drevnog Egipta. Za vas čuva sposobnost da s voljenom osobom ostvarite harmoniju i sklad. Jer kada naiđete na pravu osobu, onda se želite vezati za čitav život. Tada ne postoji privrženija osoba od vas.

Vaša boja je plava, a najveća vrlina vaša originalnost.

Oziris 05.03.- 09.04.

Romantičana i senzualna osoba sklona je idealizaciji ljubavnog partnera i ljubavnog života uopće. Može se dogoditi da budete i razočarani. Puni ste razumijevanja za druge i možete biti izrazito duhovna osoba.

Često imate naglašenu intuiciju te obožavate voliš prirodu, poeziju i životinje. U prirodi se osjećate kao doma, ne volite zagušljive, zatvorene prostore.

Potrebno vam je puno vremena da se zaljubite, no kad dođe do toga, vrijeme je na vašoj strani. Vaša ljubav je konkretna, radi dubokih emocija, odanosti i strasti.

Štiti vas Oziris, bog plodnosti, a idealna boja vam je indigo. Najveća prednost vam je prodoran pogled.

Foto: Dreamstime

Ptah 10.04. - 02.05.

Impulzivni ste i puni zahtjeva. Iskreni ste, otvoreni i pomalo naivni. Ptah je bog istine, stoga ne pristajete na odnose koji nisu sasvim iskreni. Ponekad znate biti neugodno iskreni, jer za vas je istina najvažnija, bez obzira na posljedice.

Ljudi pod Ptahom znaju promijeniti mnogo partnera, a sve kako bi došli do onog idealnog. Zato im se dešava da se često zaljubljuju, njihova je strast direktna, žele sve sad i odmah.

U izboru ljubavnog partnera ipak znate donijeti i neke sasvim praktične odluke. Obično birate osobu koja čvrsto stoji na zemlji i na koju se možete sasvim osloniti.

Vaše najjače oružje je osmijeh, a boja crvena.

Horus 03.05. - 16.06.

Ponekad su emotivno slični leptiru jer su nestalni i bježe od konkretnih veza. Privlače ih avanture i novi ljudi, radoznali su. Imaju strastvenu prirodu i oči koje su uvijek žive, pokretljive i obično svijetle.

Snažna i stabilna osoba postat će njihova prava ljubav, to je netko tko može ukrotiti njihov nemirni duh. No, nitko ih ne smije ograničavati, posesivne osobe ih guše.

Njihova najjača strana je bogat duh, a od boja im odgovaraju sve.

Neftis 17.06. - 21.07.

Neftis vlada ovim najromantičnijim znakom od svih. Ove su osobe vjerne, odane i smatraju da je osoba koju vole dio njih, s njom postaje jedno.

Senzualne su, strastvena i vrlo emotivne osoba.

Njima su ljubav i nježnost potrebniji nego bilo kojem drugom znaku, ali isto tako i puno daju. Ponekad su skloni sanjarenju, ali ako vam se pruži prilika, svoje će snove i ostvariti. Veoma ste kreativni i potrebno vam je više načina da bi se izrazili, najčešće nekim oblikom umjetnosti.

Zbog preosjetljivosti i ranjivosti moraju biti jako pažljiv pri izboru partnera. Trebaju pronaći nekog tko je podjednako pažljiv i odan kao i oni, jer u suprotnom mogu biti iskorišteni. Njihova prednost je super izgled, a od boja im pašu one pastelne.

Set 22.07. - 18.08.

Imate vrlo živ temperament, a vaše su emocije uzvišene. Set je bog munje i oluje te osjećanjima daje notu žestoke strastvenosti.

Ne predajete se tako lako te od partnera očekujete najveći mogući angažman.

Vaši kriteriji su ponekad toliko visoki da radije maštate, nego da se prepustite nekom tko će vas samo polovično zadovoljiti. Potrebna vam je osoba uravnoteženog karaktera, koja će znati izaći na kraj s vašim žestokim osjećajima.

No, niste posesivna osoba te se ponosite partnerom. Volite kad vas obasipa pažnjom i poklonima.

Osvajate svojom pojavom i aristokratskim držanjem, a su vaše boje tonovi sunčeve svjetlosti: narančasta i zlatna.

Anubis 19.08. - 21.09.

Vrlo ste odgovorni, inteligentni i pošteni, a također i emotivni, no ponekad vam nedostaje inicijative. Trebate uložiti malo više energije i entuzijazma kada tražite partnera.

U stanju ste dugo, dugo nekoga voljeti bez ikakvog pokušaja da mu se približite i započnete neku vezu. Ljubazni ste i diskretni i nije vam uvijek lako nametnuti se, bez obzira na vaše vrijednosti.

Skloni ste previše očekivati, no u jednom trenutku se morate spustiti na zemlju te time odlučiti za nekoga tko ipak ima neku manu.

Tražite osobu koja će moći otkriti vaše kvalitete. Želite postepeno vezivanje i u vezi očekujete prije svega sigurnost. Prava osoba za vas je ona tajanstvena, koja će vam dopustiti da je stalno otkrivate. Vaše najjače oružje su inteligencija i duh, a idealna boja je žuta.

Ra 22.09. - 15.10.

Vaše emocije su delikatne, odmjerene, pune pažnje i ljubaznosti. Volite romantičnu atmosferu i ljubavne igre da bi se osjećali kako treba. Vi ste osoba koja je stvorena za život udvoje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vrlo ste osjetljivi na komplimente, rado ih primate i dugo ih pamtite. Na početku veze najvažnija je romantika.

Uvijek su tu osobe koje privlačite, pa možete i birati. No, to ponekad dovodi do pretjeranog kolebanja i neodlučnosti.

Boja je zelena.

Izida 16.10. - 09.11.

Izida je boginja čuda, a osobe koje su rođene pod njenom zaštitom ponekad daju dojam moći. Vaš osmijeh je čaroban, osvaja sve. Dajete sve od sebe i kad poželite preuzimate inicijativu.

Vrlo ste strastvena i prije svega otvorena osoba, a takvo ponašanje očekujete i od partnera. Vašim osjećajima se teško oduprijeti. Upornost je jedna od vaših najupečatljivijih osobina. Kada se za nekog odlučite, on je sigurno vaš. Vodite igru i birate, mada dozvoljavate da budete i izabrani.

Svoju ljubav ugledate i kada je kilometrima daleko, a vaš šarm će učiniti ostalo. Vaša boja je tamnocrvena.

Thot 10.11. - 03.12.

Ponekad imate teškoća u pokazivanju svojih osjećaja, naročito ljubavnih. S jedne strane imate potrebu da je netko stalno pored tebe, a s druge strane imate stalnu potrebu za bijegom jer volite avanture i nova poznanstva.

Najviše bi vam odgovarala osoba koja je uvijek na jednom mjestu i kojoj uvijek možete doći kada osjetite potrebu za mirom. Vaši emotivni potencijali najviše ovise o raspoloženju. Možete biti lijeni, ali i velikodušni. Zbog svoje ćudljivosti i česte promjene raspoloženja, često ste misteriozni za druge ljude.

Za vas je ljubav sinonim života i zbog toga vam je svaka veza veličanstvena. Rado preuzimate inicijativu i lako se prepuštate iznenadnim, uzbudljivim ljubavnim doživljajima, a na otvoreno pokazivanje osjećaja uzvraćate istom mjerom. Najviše vam odgovaraju duge veze u kojima postajete prije svega prijatelj s partnerom.

Vaša boja je ljubičasta, a oružje – duhovitost.

Hator 04.12. - 31.12.

Vi ste osoba zaljubljena u ljubav. Kada se u nekog zaljubite, teško prekidate vezu. Potreban vam je partner koji će vas u potpunosti razumjeti, ali i koji će ujedno znati potaknuti sve one osjećaje koji se kovitlaju u vama. Hator je boginja umjetnosti i glazbe, stoga su vaši osjećaji rafinirani i nježni.

Želite ljubav, ali je se istovremeno i bojite. Volite duge pripreme, a strpljenje nagrađujete strašću.

Imate velik seksualni potencijal, što se iz vašeg ponašanja ne može lako zaključiti. Konzervativni stavovi i sramežljivost koju pokazujete zaista ne mogu otkriti vaše motive.

Vaša boja je tamnozelena, a oružje kojim zavodite nije uočljivo na prvi pogled. U tome i je vaša tajna. Treba vas postupno otkrivati, piše atma.hr.