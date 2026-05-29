Pročitajte dnevni horoskop za petak 29. svibnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za petak 29. svibnja: Škorpion analizira svoj život, Vage budite štedljive!
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Nestat će neke financijske zapreke, no još nije vrijeme da ulazite u nove kredite i posudbe. Moći ćete se pohvaliti dobrom intuicijom kada je posrijedi privatni život. Dobro ćete procijeniti koliko su bliske osobe iskrene prema vama. Poslijepodne obećava zanimljive kontakte i nova poznanstva, zato ga provedite što aktivnije.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Teško ćete uskladiti nagomilane poslove s privatnim životom, a mogli bi iskrsnuti i novi problemi. Osjećat ćete da vam treba više mira i netko tko vas razumije, no partner će biti zaokupljen svojim brigama. Propitkivat ćete svoju ulogu i značaj u ljubavnom odnosu te partnerove osjećaje i truditi se doći do određenih zaključaka.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Pod velikim ste pritiskom i morat ćete se potruditi dokazati da možete ukorak s obavezama. Postoji mogućnost svađe s nekime pa pokušajte pronaći kompromisno rješenje. Mogući su obiteljski problemi, preuređenje ili mijenjanje mjesta boravišta te nerazumijevanja s ukućanima koji neće najbolje razumjeti vaše motive.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Iako će vaše misli i planovi biti usmjereni na posao, osjećaji će vas voditi prema obitelji. Obje strane tražit će od vas mnogo energije i ustupaka, no znat ćete uspostaviti ravnotežu. Ako ste slobodni, velika je mogućnost da započnete novu vezu, osobito ako se već podulje s nekim mjerkate pogledima i zavodite.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Bit ćete razdražljivi ili tražiti više nježnosti i ljubavnih dokaza, zbog čega biste partneru mogli postati naporni. Neki će primiti novčani iznos od članova obitelji, bilo da ste u zajedničkom poslu ili ste tek nekim dijelom imali međusobnih obaveza. Na radnom mjestu moguća je napeta situacija – ne uplećite se u nečije rasprave.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Svojim ćete šarmom i izgledom privlačiti tuđe poglede, pa izlazak s društvom neće proći bez nečijih komplimenata na vaš račun. Na poslu se ističete organizatorskim sposobnostima, iako ima onih koji vas namjerno ili nenamjerno usporavaju. Ostavit ćete izvrstan dojam u pregovorima ili dogovoriti obostrano korisnu suradnju.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Budite štedljivi s novcem jer prolazak Mjeseca vašim poljem financija ističe brzopletost na tom planu. Maštate li o napredovanju, računajte na potporu nadređene osobe. Ako ste mlađi, ne odbijajte poziv za izlazak. Moguća je nova ljubav, ali i planovi o zarukama i roditeljstvu kod onih koji su u ozbiljnim vezama.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Dan ćete provesti u razmišljanjima i analiziranju svoga života. Protekli su događaji ostavili snažan dojam na vas i utjecali na promjenu vaših svjetonazora. Osjećate da predstoji vrijeme odluka nakon kojih slijede novi počeci. S partnerom ćete se gotovo intuitivno slagati, a povjerljiv razgovor rastjerat će sve strahove.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Izbjegavat ćete velika društva i radije uživati u svome miru. Nove ljubavi mogle bi biti tajnovite ili se odvijati skriveno od tuđih pogleda. Bit ćete skloni promišljanju i samoanaliziranju. Osigurajte si više vremena za odmor, posvetite se sebi i izborite se za ono za što mislite da vam pripada.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Doći ćete do zanimljivih informacija ili bi vam netko mogao pomoći u ostvarenju važnog plana. Bit ćete privlačni i simpatični te upoznavati ljude s kojima ćete brzo povesti povjerljive razgovore. Zbog svoje spremnosti da saslušate i razumijete druge, prijateljima ćete biti dragocjen sugovornik.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Sputavat će vas ista mjesta i ljudi, tražit ćete više izazova i promjena. Njih bi moglo biti u večernjim satima, stoga će osjećaj dosade zamijeniti uzbuđenje. U poslu biste nešto mogli započeti, ali ne i završiti pa vas očekuju šefove kritike. U ljubavi vas uskoro očekuju lijepi trenuci pa se strpite ako se sada baš ništa ne događa.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Putovanja vam donose korisne spoznaje i zanimljive susrete, pa je dan odličan za takve akcije. Ljubavne spone bit će čvrste i održavajte ih takvima. Imat ćete veću potrebu za zbližavanjem, ali i uljepšavanjem. Mogli biste se od frizera vratiti kući zadovoljni novim izgledom ili iz dućana doći nakrcani vrećicama punima odjeće.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+