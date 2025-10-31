Pročitajte dnevni horoskop za petak 31. listopada i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za petak 31. listopada: Djevicama su moguće pomirbe, Bik je nepopustljiv...
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2
Očekuje vas prolazno neraspoloženje. Nećete imati dovoljno energije da se uhvatite u koštac s obavezama koje će se samo nakupljati. Ponudite pomoć kolegi u rješavanju uskrslog poslovnog problema, čak i ako nije u vašoj nadležnosti. Iznenadan posjet poremetit će vam planove baš u trenutku kada ste se htjeli odmarati.
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Vaši planovi mogli bi se početi ispunjavati, a odnosi s ljudima postati sadržajniji. Fizička i verbalna spretnost omogućit će vam da učinkovito i u kratkom roku ispunite naporne poslove. Poželjet ćete više uzbuđenja u ljubavnom odnosu. No čini se da svojim postupcima nećete tome pridonijeti. Ne budite toliko nepopustljivi.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 2
Nemojte ulaziti u nesuglasice koje se pojavljuju među vašim kolegama – pustite ih neka se sami pomire. Odlazak u kupnju nije najbolji način za popravljanje raspoloženja - obuzdajte poriv za trošenjem! Budite promišljeni i oprezni ako poslujete s osobom suprotnog spola, jer bi vas u nečemu mogla iznevjeriti.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Povećava se vaša kreativnost i interes za intelektualne poslove. Dan je odličan za pregovore i kratka putovanja. Imate dobru sposobnost prosuđivanja pa će odluke koje donesete biti dobre. Mnogi će doživjeti novu ljubav i uzvraćene osjećaje. Netko će vas zadiviti pri prvom susretu, ali nemojte djelovati na temelju prvih dojmova.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 2
Pogodan je dan za naplatu dugova, ulaganja, različite oblike štednje i suradnju s poslovnim i bračnim partnerima. Moći ćete se pohvaliti iznimnom intuicijom i darom govora. Otvorit će vam se prigoda za poslovno putovanje. Uspješno ćete riješiti neke zavrzlame iz prošlosti, što će vam donijeti veliko olakšanje.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Planetarni položaji idu u korist svima koji imaju ljubavnih problema. Mogući su pomirbe i novi počeci. Uživat ćete u partnerovom zagrljaju i otvoreno izražavati osjećaje. Mogli biste krojiti planove o zajedničkoj budućnosti ili proširenju obitelji. Bavite li se javnim poslom ili imate javni nastup, dobro se pripremite!
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 2
Zdravlje: 3
Očekuju vas situacije na koje nećete imati veći utjecaj, a morat ćete ih prihvatiti. Kako biste izbjegli moguće sukobe i nove neugodnosti, naoružajte se strpljenjem i promislite prije burne reakcije. Neće vam polaziti za rukom obavljati više poslova istodobno. Usredotočite se na važne zadatke i osigurajte sebi što bolje uvjete rada..
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Planeti vam omogućuju da pospješite razumijevanje s partnerom, a češći izlasci pojačat će uzajamne osjećaje. Samci, pripremite se za nova ljubavna uzbuđenja, jer nije isključeno da baš danas nekog upoznate. Na poslu ćete briljirati - istaknuta imaginacija i kreativnost rezultirat će raznovrsnim idejama.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 2
Posao: 2
Zdravlje: 3
Bit ćete učinkoviti i dokazati se kao vrstan organizator. Zaključite li da trenutačne financije ne idu ukorak s vašim troškovima, intenzivno ćete razmišljati o dodatnim prihodima. Iscrpljivat će vas obiteljske i ljubavne obaveze, bježat ćete od odgovornosti i teško podnositi partnerovo nastojanje da vas promijeni. Moguća je i svađa.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 4
Zahvaljujući smislu za praktično i komunikacijskim sposobnostima, uživat ćete potporu šefova. Uvidite li da partnera nešto muči, potaknite ga da vam se otvori. Dan je odličan za ljubavne razgovore i pokušaje pomirenja. Slobodnjacima se smiješi dobra prilika – s nekim se mjerkate pogledima, pa će i do susreta brzo doći.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 4
Razmišljate li o kupnji na otplatu, pomno sagledajte svoju financijsku situaciju. Nemojte se zalijetati i provjerite sve opcije jeftinije kupnje. Zbivanja u privatnom životu iziskuju više popuštanja i prilagodljivosti. Morat ćete djeci omogućiti veću slobodu i samostalnost u donošenju odluka.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Ništa vas neće spriječiti u ostvarenju većih planova. Bit ćete sigurni u sebe i puni samopouzdanja. Moći ćete se jasnije izboriti za svoje ciljeve i opravdati svoja stajališta. Ako ste odnedavno u vezi, sputajte sklonost kritici i ne donosite neosnovane zaključke. Pustite neka se odnos razvija spontano.
