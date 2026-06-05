Dnevni horoskop za petak 5. lipnja: Ovan upoznaje privlačnu osobu, Rak prima dobre vijesti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Moguće je sklapanje povoljnih poslova koji će vam ojačati položaj. Slobodni će sve više vremena provoditi s prijateljima, a posredstvom njih mogli biste upoznati privlačnu osobu. Prijateljski odnosi bit će dvostruko naglašeni; s jednima ćete se iznimno dobro slagati, no bit će i onih koji će vas razočarati.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Predstoji vam dan većih poslovnih obaveza i zaduženja - nekog ćete mijenjati i odraditi njegov posao. Bit ćete odlučni u namjeri da ukućane zamolite za pomoć u kućanskim poslovima. Shvatit ćete da ste opterećeni i da je previše toga na vama. Večer je pogodna za povjerljive razgovore udvoje. Iznesite partneru svoje želje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Imat ćete mnogo energije, pa će vam trebati manje vremena za obavljanje rutinskih poslova. Planovi vezani uz putovanja ili poslovanje s inozemstvom ostvarivat ćete lakše nego prije. Steći ćete zanimljiva poznanstva na mjestima na kojima to niste očekivali. Lako ćete uspostaviti kontakt, nepogrješivo sjećajući što od koga možete očekivati.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Prihvatite partnerovu kritiku bez ljutnje. Otvoreno će vam reći u čemu griješite pa njegove riječi shvatite ozbiljno. Morat ćete više surađivati s drugima, a nećete podnositi bilo čije savjete ili uplitanje u svoj posao. Prema večernjim satima neraspoloženje će vas popuštati, a tome će pridonijeti i neke dobre financijske vijesti.

Foto: lev dolgachov

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Zbog svoje preosjetljivosti, mislit ćete da su se svi protiv vas i da vas nitko ne razumije. No to je samo neraspoloženje koje je prolazno. U komunikaciji ćete ići u krajnosti, od šutljivosti do pretjerane pričljivosti, pa ćete partneru biti neshvatljivi. Mogli biste se posvađati zbog različitih stavova oko odgoja djece.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaše bi radno mjesto mogla zahvatiti reorganizacija. Što budete spremniji brže prihvatiti nove poslovne okolnosti, teret početne nelagode i neizvjesnosti postat će lakši. Razgovor s partnerom oslobodit će vas nekih sumnji jer će objektivnije sagledati situacije koje vas muče. Manje zdravstvene tegobe mučit će kronične bolesnike.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete snalažljivi i kreativni pa ćete u umjetničkih zvanjima dokazati svoj talent. Uživat ćete družiti se u velikoj skupini ljudi, pa biste navečer negdje mogli izaći. Zabavljat ćete se uz glazbu i ples, ali i uz dobru kapljicu - pazite da ne pretjerate. Samci neće biti spremni na novu vezu, unatoč udvaranju pouzdane osobe.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Nećete biti raspoloženi za druženja i razgovore. Ukućani će vam to zamjeriti ni ne pokušavajući dokučiti razloge vašem neraspoloženju. Slobodno vrijeme posvetite vlastitim interesima jer ćete tako pronaći potreban mir. Nečiji iznenadni posjet može vas razveseliti, ali vam teme za razgovor neće biti zanimljive.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Plijenit ćete šarmom pa ćete izvlačiti najbolje iz svake situacije. Spontano ćete se zbližiti s osobom do koje vam je stalo i povući pravi potez. Mogli biste se dogovoriti za susret na kavi i tako pokrenuti pozitivna romantičnih zbivanja. Osjetite li da se stvara napeta atmosfera, pokušajte je razbiti duhovitim dosjetkama.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pokažite se na djelu i motivirajte druge u željenom pravcu. Budite svjesni snage koja vas pokreće i kojem možete riješiti većinu problema. Usmjerite energiju na poslovna i egzistencijalna pitanja i vjerujte u dobar ishod razgovora i rasprava. Nova poznanstva moguća su preko suradnika i osoba s kojima financijski surađujete.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odnosi s partnerom bit će otvoreniji pa ćete riješiti prijašnje nejasnoće. Neki će u društvu upoznati osobu koja će načinom razmišljanja biti bliska vašemu. Iz tog poznanstva mogla bi se izroditi korisna suradnja ili ljubavna veza. U poslu vam kreće nabolje, a neke utjecajne osobe spremne su vas podržati u ostvarenju ambicija.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Budite oprezni sa svima onima o kojima ovisite - lako možete pogriješiti ili nešto krivo reći. Unatoč vašoj nesigurnosti i zatvaranju u sebe, partner će dokučiti što vas muči i podići vam raspoloženje svojim šarmom i zabavljačkim duhom. Mogli biste se brinuti za nekog, možda bolesnog člana rodbine ili kućnog ljubimca.