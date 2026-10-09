Dnevni horoskop za petak 9. listopada: Ovan neka pazi na zdravlje, a Jarcu ide na poslu...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Radom ćete dokazati svoje kvalitete, osvojiti simpatije radne okoline i izboriti se za moralnu potporu utjecajnih ljudi. Neočekivano bi vas mogle snaći nove poslovne dužnosti ili ćete mijenjati odsutnog kolegu. Ako ste nezaposleni, potražnja za poslom mogla bi dati rezultata. Zdravlje vam danas može biti osjetljivo.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moglo bi vam se dogoditi da vas iz osjećajne uspavanosti probudi neočekivana plima strasti koju će potaknuti privlačna osoba. Dan je odličan za pokušaj osvajanja osobe koja vam se sviđa, pa je ne oklijevajte pozvati na kavu. Roditelji će imati inspirativne odnose s djecom i pomagati im oko školskih zadataka.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Moguće su nesuglasice na koje ne trebate obraćati previše pozornosti. U odnosu s roditeljima bit će dramatično, no nekoliko lijepih riječi moglo bi sve popraviti. Nastojat ćete biti drugima na raspolaganju, ali će vam se to obiti o glavu. Održavate li tajnu ljubavnu vezu, mogli biste je prekinuti i svoj žar usmjeriti prema nekom tko je slobodan.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Nešto što ste obavili u nedavnoj prošlosti donijet će vam lijep znak zahvalnosti i to od strane nadređenih. Odškrinut će se i vrata za napredovanje, no pravu priliku još treba pričekati. Ostanite dosljedni sebi, svojim planovima i ciljevima koje ste si zacrtali. Ako se nađete u dvojbi, oslonite se na prvi dojam.

Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dan je povoljan za početak novih poslova. Novčana pitanja naći će se u žarištu zanimanja. Uložite novac u nešto pametno ili otvorite štednu knjižicu – mislite i na budućnost! Partnera bi mogle mučiti financijske brige. Iako će one dijelom biti utemeljene, čini se da će biti sklon doživljavati ih većima nego što uistinu jesu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spremni ste za nove izazove, bilo da su posrijedi ljubav ili posao. Usmjerit ćete energiju na obrazovanje, rad i razgovor s intelektualcima, a možda i planirate kraće putovanje u inozemstvo. Mogli biste otvoriti novo poglavlje u ljubavnom životu. Za to će biti zaslužna voljena osoba ili nova simpatija. Neki će uživati u osjećaju zaljubljenosti.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Prijemčivi ste na raspoloženja ljudi koji vas okružuju. O psihičkom stanju ovisit će vaša motivacija. Mijenjat ćete raspoloženja – na trenutak ćete biti veseli, pa nostalgični Ako ste u vezi, izbjegavajte svađe i povišeni ton, no i inače biste morali voditi više računa o osjećajima vama dragih osobai. Ne uplićite se u živote drugih ljudi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Planeti vam pružaju potporu, ali i upozoravaju na racionalnost u trošenju psihofizičke energije. Oprostite partneru riječi izrečene u svađi i ljutnju zamijenite ljubavlju. Slobodni, širom otvorite oči, nadomak ste poznanstva koji će se dogoditi s osobom koja se kreće u vašem društvu, ali s kojom dosad niste ulaziti u dublje razgovore.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Neće vam se svidjeti način na koji će se osoba na položaju odnositi prema vama - zadržite osmijeh na licu. Izbjegavajte tračeve na radnom mjestu. Možda razlog za nezadovoljstvo ne leži u drugima, nego u vama. Bit ćete nemirni, željni promjene i skloni prigovaranju. Izbjegavajte kontakt s rodbinom- posvađat ćete se.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Moći ćete se osloniti na partnera u svakoj situaciji. Bit će i trenutaka u kojima će vas iznenaditi koliko vas zapravo dobro poznaje. Nadređeni će se oslanjati na vas, vjerovati vam i davati veću slobodu u djelovanju. Napredovat će pregovori s inozemstvom te poslovi vezani uz intelektualni rad. U popodnevnim satima mogli biste dobiti goste.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

U odnosu sa starijima ili nadređenima odglumite da se slažete s njihovim stavovima. Tako ćete barem izbjeći rasprave i neslaganja. Financije će iziskivati više opreza. Činit će vam se da tapkate u mjestu, čak i da se vraćate korak unatrag. Ne dopustite da vam takvi osjećaji iskrive percepciju stvarnosti. Popričajte s nekim tko vas razumije.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izgledna je ljutnja na susjede ili članove obitelji, ali nemojte dolijevati „ulje na vatru“. Prihvatite svoj dio krivnje. Vaš smisao za humor i ležernost neće biti dovoljni da popravite loše odnose s partnerom. Nešto je krenulo nizbrdo i to uporno ne priznajete. Preispitajte razloge koji su doveli do obostranog udaljavanja.