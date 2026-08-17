Dnevni horoskop za ponedjeljak 17. kolovoza: Ribe, ne pričajte svima sve, Jarčevi opustite se!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit ćete prevrtljivi pa biste mogli krivo procjenjivati i nagliti. Dobro razmislite o nekim svojim potezima, ali i o partnerovim postupcima. Iako će vas živcirati sitnice i njegovi istupi, opstojnost vaše veze neće doći u pitanje. Želite li miran popodnevni počinak, isključite mobitel i osigurajte si mir u kući.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Posla ćete imati preko glave pa ćete umor teško izbjeći. Nemojte zapostavljati razbibrigu i odmaranje, čak ako zbog toga budete morali otkazati neku od obaveza. Ako ste nezadovoljni ljubavnim životom, okolnosti vas potiču na iskorake. Oni koji su u braku uživat će u razgovorima, preporođenim osjećajima i zajedničkim aktivnostima.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vaša je energija usmjerena na rutinske poslove, no ipak ćete nalaziti vremena i volje za rekreaciju, hobije, ali i ljubav. Odnos s partnerom bit će odličan - savršeno ćete se nadopunjavati i razumjeti. Bit ćete iznimno živahni i pokretljivi, pa ćete rado odlaziti na sportske terene i vježbati ne biste li tijelo doveli u željenu formu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mislite li da vam je povrijeđeno neko pravo, borite se i ne dopustite da se drugi poigravaju s vama. Oslobodite se negativnih iskustava iz prošlosti koje vas koče u postizanju osjećajnog zadovoljstva. Pronađite malo vremena za opuštajuću šetnju po parku. Tako ćete moći poslušati što vam govori vaš unutarnji glas.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Kontakti s rodbinom i prijateljima ispunit će vam dan i neće ostati vremena za obavljanje planiranih poslova. Usmjerite energiju na ono što vam je najbitnije. Dobivat ćete komplimente od drugih ljudi, ali i pohvale od šefova zbog vješto odrađenog zadatka. Partner će pokazati više inicijative, što će vas ugodno iznenaditi.

Foto: 123RF

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 5

Prije nego posegnete za novčanikom, razmislite treba li vam ono što kupujete. Bolje je odustati nego poslije žaliti zbog nepromišljenosti. Oslobodite se viška energije jer ćete u protivnom postati nervozni. Osjetit ćete potrebu da budete malo više sa svojom obitelji, no nećete moći izbjeći neke društvene obaveze.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Um vam je izoštren, a koncentracija odlična. Udovoljite svojim željama i okrenite se vlastitim ciljevima. Veći dio vremena provodit ćete u društvu i sudjelovati u grupnim izlascima, tjelovježbi ili učenju. Sve naznake nesigurnosti ili tjeskobe će nestati pa ćete se zbližavati s drugima lakše nego inače.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete nezadovoljni sobom. Iako će neraspoloženje biti prolazno, ne pripazite li mogli biste uvrijediti one koje najviše volite. Partnera ćete kritizirati i brzo gubiti strpljenje. Zbog pomanjkanja samokontrole mogli biste srljati u površne veze i steći naklonost osobe koja će biti sve samo ne ugodan sugovornik.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Sva razumna i utemeljena nastojanja na području posla, karijere i društvenog položaja imat će povećanih izgleda za uspjeh. Mogli biste ići na putovanja povezana s poslom ili obrazovanjem. Ukućani će trebati vašu potporu ili vodstvo pa ćete se u jednom trenutku naći preopterećeni, ali vam to ipak neće teško pasti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemir će vas tjerati na neumjerenu aktivnost pa se pripazite većih iscrpljenja. Mogli biste nešto nepromišljeno reći pred nadređenima pa potom požaliti. Brzo se ispričajte kako se nesporazumi ne bi produbili. Ne znate li kako utrošiti slobodno vrijeme, bavite se čitanjem, izlascima i neobaveznim druženjima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mjesečev utjecaj povećava potrebu za druženjem i raznovrsnijim načinom života. Istaknuti su kontakti s prijateljima i rodbinom, kao i ambiciozni ljubavni planovi. Bližnji će vam se obraćati za pomoć, znajući da ste uvijek raspoloženi saslušati ih. Nećete skrivati svoj interes prema duhovnoj nadogradnji ili zdravoj prehrani.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

U poslu pazite što govorite, kome vjerujete i s kim surađujete. Pokušajte radoznalce držati podalje od svoje intime, a ni vi se nemojte povjeravati nedovoljno poznatim ljudima. Poslovni sastanak pretvorit će se u večernje druženje, a dogovori koje ćete ostvariti prilično će zadovoljiti vaše narasle ambicije.