Dnevni horoskop za ponedjeljak 19. svibnja: Ovan radi red u životu, Vaga plijeni pozornost

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Imat ćete potrebu da napravite reda u životu, raščistite neke odnose ili se više pozabavite područjem koje vas zanima. Bit ćete dosljedni u odlukama pa ni dobri rezultati neće izostati. Privatni život i odnosi s ukućanima dobit će na značaju. Zajedničkim snagama kreirat ćete budućnost, kako bi vam svima bilo bolje.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dobro se usredotočite na ono što morate obaviti jer će vam odgađanje poslova poremetiti ostale planove. Osmislite svoje vrijeme tako da ne bude ni trenutka praznog hoda. Odgovarat će vam povećana aktivnost. Mlađi Bikovi će se suprotstaviti roditeljskom autoritetu, pa nije isključeno da dobijete zabranu izlazaka.

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uželjet ćete se promjena i izazova. Neki će se osjećati zaljubljeno ili barem zadovoljno zbog osjećaja da su riješili osjećajne teškoće. Osoba koju ne možete zaboraviti, mogla bi stupiti u kontakt s vama i dati nade za nov ljubavni početak. U poslovnim vodama ne odustajte od zacrtanih ciljeva. Održite obećanje koje ste dali kolegi.

Rak 22. 6. - 22. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Učinkovitost će biti vaša vrlina - sve što započnete to ćete i dovršiti. Iskoristite priliku za razgovor sa šefom jer vam on može dati dobar poslovni savjet. Ako ste nešto posudili nastojte to vratiti na vrijeme, osobito ako je riječ o novcu. Očekujete li odgovor na poslanu poslovnu molbu, uskoro biste mogli čuti vijesti.

Lav 23. 7.- 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bez konkretnih razloga osjetit ćete se razdraženo i umorno, pa pripazite da svojim ponašanjem ne upropastite pozitivan razvoj ljubavne situacije. Rasprava s partnerom kulminirat će zbog promjena raspoloženja i suprotstavljenih interesa. Ono što vama bude odgovaralo neće i njemu, pa ćete otežano pronaći srednje rješenje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Nerazriješeni odnosi ili obiteljske teškoće neće podnositi odgodu, pa ćete se morati uhvatiti u koštac s njima. Razgovarajte s ukućanima odmjerenim tonom i ne namećite svoje stavove. Pojave li se kakve zdravstvene tegobe, nemojte biti nemarni prema sebi. Možda bi bilo pametno posavjetovati se s liječnikom.

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Plijenit ćete pozornost izgledom i ponašanjem. Bit ćete željni uzbuđenja, ljubavnih pustolovina i dokazivanja. Odlično ćete se snaći na stručnom skupu, poslovnom putovanju i u komunikaciji s inozemnim partnerima. Imat ćete spretne ruke i biti vješti u zanatskim poslovima. Obavite poslove vezane uz banku.

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Iako su vam poslovni rezultati neizvjesni, napori neće proći nezapaženo. Nastavite istim tempom i ne obazirite se na one koji misle drukčije. Raspoloženje će vam biti promjenjivo i odraziti se na odnos s ljudima s kojima živite. Možete ih iznenaditi pretjeranom otvorenošću i kriticizmom, a potom samozatajnošću.

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Razvijajte umjetničke sklonosti, stvorite dobar ugođaj oko sebe. Moći ćete se osloniti na svoje diplomatske sposobnosti i umijeće pregovaranja, pa ćete uspjeh postizati bez velikog truda. Odabirat ćete društvo ljudi koji vas nadahnjuju i s kojima uvijek imate dobrih tema za razgovor. Putovanja su vam izvrsno aspektirana!

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vjerujte u svoju intuiciju jer ćete nepogrješivo znati koji sljedeći potez trebate povući. Netko će vas osvojiti komplimentom ili ćete u društvu upoznati nekog tko će vam se svidjeti. Dobro ćete se slagati s kolegama, a vaše organizatorske sposobnosti bit će pohvaljene od strane nadređenih.

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Koncentracija će vam biti na visini a volja jaka, pa ćete sve što se bude događalo dočekati spremni. Osjećate li se osamljeno pozovite prijatelje, inicirajte susrete i zabave. Na ljubavnom planu slijede vam velika poboljšanja. Odnos s partnerom izaći će iz zatvorenog kruga pa će vam mnogo toga biti jasnije.

Ribe 19. 2.- 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Malo toga će vam danas ići po planu. Bit ćete izloženi pritisku okoline i nečijim prevelikim očekivanjima. Klonite se rasprava jer vam svađe nisu potrebne. Ne otkrivajte svoje slabosti i planove drugima, osobito one poslovne prirode. Neki će ući u novu vezu, ali ćete imati osjećaj da je druga strana previše zatvorena i nedostupna.