Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. ožujka: Ovan briljira na poslu i u ljubavi, Blizanci renoviraju...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Više ćete razmišljati o budućnosti i novim mogućnostima. Dosadašnje iskustvo pomoći će vam da donesete ispravne odluke, osobito ako se tiču nekih ljudi. Bavite li se kreativnim poslom, polučit ćete zavidan uspjeh. Slobodne će očarati privlačnost jedne osobe pa nije isključeno da se posredstvom prijatelja i upoznate.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Činit će se da u nekim situacijama niste dovoljno napredovali, iako je sve na to upućivalo. Splet okolnosti mogao bi utjecati i na privatne planove. Neke ćete mijenjati, a od nekih vjerojatno i odustati. Izbjegavajte nepromišljene poteze, nepotrebne troškove i ulaganja. Poslušajte partnerov savjet jer vam ga govori u najboljoj namjeri.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 5

Zdravlje: 4

Dođe li do susreta s rodbinom koji žive u drugom gradu, mogli biste ih ugostiti na nekoliko dana. U ljubavi će biti nužno više ustupaka i popuštanja. Iza svoga tvrdoglavoga stava skrivate nesigurnost. No shvatit ćete kako riješiti problem obiteljske prirode. Renovirate li stan, iskazat ćete mnogo kreativnosti i mašte.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odlično se snalazite u poslovnim situacijama. Bit ćete najsnalažljiviji u radnoj sredini, a vaše znanje cijenit će i šefovi. Jedino bi vam novčana situacija mogla zadavati glavobolje. Neplaćeni računi i zatezne kamate sjest će na naplatu. Ne kupujte stvari za koje znate da ih oni kojima su namijenjeni neće moći praktično koristiti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Potreba za promjenama i novim životnim sadržajima omogućit će da proširite vidike i postanete bogatiji za još poneko iskustvo. Prikupljanje znanja i informacija omogućit će ostvarenje davno osmišljenoga projekta. Pružite partneru više povjerenja. Čak i ako vas je nečim uvrijedio, stavite mu do znanja da ste spremni oprostiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Skrivat ćete osjećaje i glumiti nezainteresiranost, kako biste se obranili od tuđe znatiželje. Osjećate li potrebu da se odmaknete iz svakodnevice i sredite misli, objasnite ukućanima da vam je potrebno mira. Priuštite sebi večer opuštanja, makar to značilo i odustati od dogovora za izlazak ili nekih drugih manje bitnih obaveza.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Opuštenost u društvu prijatelja ili izlazak popravit će vam raspoloženje. Bit ćete romantično raspoloženi pa ćete preuzeti ljubavnu inicijativu. U večernjim satima zajamčena vam je dobra zabava u društvu, a nije isključeno ni poznanstvo koje se ne mora odmah pretvoriti u ljubavno. No ta će vam se osoba sve više vrzmati po glavi.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ne dopustite da se napeto ozračje u radnoj okolini negativno odrazi na radni elan. Izbjegavajte rasprave s osobama za koje znate da ne razmišljaju kao i vi. U razgovoru s poslovnim partnerima zadržite diplomatski pristup. Poslijepodne i večer posvetite omiljenim aktivnostima, nađite se s prijateljima u omiljenom kafiću.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razumjet ćete tuđe potrebe, a drugi će vam uzvraćati naklonošću. U problematičnim vezama i brakovima doći će do smirivanja napete situacije - spoznat ćete koliko značite jedno drugome. Dobro raspoloženje i intuicija bit će vaši aduti u rukavu, osobito u poslu i u međuljudskim odnosima.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Morat ćete kontrolirati povećane troškove, kao i nečiju sklonost da se koristi vašim novcima. Iako je pred vama dan ispunjen obavezama, ne dopustite da to utječe na vaše raspoloženje. Usredotočite se na cilj, a manje bitne poslove odgodite. U ljubavi ste na iskušenju. Nova prilika mogla bi odvući vašu pozornost sa stalne veze.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Umjesto da razmišljate o poslovnom ili ljubavnom nezadovoljstvu, bolje je da se posvetite hobiju, sportu i izlascima. Ne zahtijevajte previše od sebe, a ako ste u nečemu pogriješili ne dopustite si preduga stanja grizodušja. Zbog svoje preosjetljivosti, partnera ćete doživljavati kao napornu osobu. Sve što vam treba je mir.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neće vam manjkati zanimljivosti i susreta. Mogli biste sresti prijatelja kojeg niste dugo vidjeli, povesti razgovor, razmijeniti brojeve telefona i dogovoriti susret. U poslu bi vam neke promjene mogle ići naruku ili barem omogućiti da iznesete prijedloge. Oslobođeni nekih predrasuda, u ljubavi ćete lakše izraziti svoje osjećaje.