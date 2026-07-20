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Dnevni horoskop za ponedjeljak 20. srpnja: Vodenjaka čeka pomirba, Lav je pun energije

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 3 min
Dnevni horoskop za ponedjeljak 20. srpnja: Vodenjaka čeka pomirba, Lav je pun energije
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 20. srpnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Admiral

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

U ljubavnim odnosima očekuju vas ugodne promjene. Romantičan susret ojačat će vašu vjeru u ljubav, no neće se sve odvijati kako biste željeli. Netko će se protiviti vašem odnosu, možda roditelji, a ni prijatelji vas neće podržavati. Donosite samostalno sve odluke i ne dopustite drugima da vam kreiraju život.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Izbjegavajte poslove koji zahtijevaju tjelesna naprezanja - bit ćete skloniji ozljedama ili upali mišića. Otežano ćete tumačiti i prihvaćati partnerovo ponašanje i stavove. Posao i drugi ljudi ispriječit će se između vas – nemojte to dopustiti! Povedite više računa o prehrani, osobito ako vam je liječnik savjetovao suzdržavanje od nekih namirnica.

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Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Bit ćete popularni i svugdje rado viđeni. Merkur u Vagi vas od danas uvodi u povoljno poslovno razdoblje. Vaša oštroumnost i praktičnost sada će još više doći do izražaja. Brže ćete pronalaziti putove do rješenja problematičnih situacija. Školarci i studenti lakše će svladavati gradivo i davati ispite.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Nepromišljenim potezima mogli biste poljuljati svoj ugled. Primirite se i ne skrećite pozornost. Iako će vam se otvoriti nove mogućnosti i ulaganja, ne budete li na oprezu one će povući za sobom i niz problema. Slobodno vrijeme potrošit ćete na člana obitelji koji treba vašu pomoć, ali će zahvala s njegove strane izostati.

A couple in romantic relationship, girl warm hugs a man.
Foto: PROFIMEDIA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 4
Posao: 5
Zdravlje: 3

Osjetit ćete nalet energije i dobrih prilika u kojima će vas voditi entuzijazam i odlično raspoloženje. Sve opcije su vam otvorene, a najviše odnosi sa strancima, putovanja, polaganje ispita, učenje i nadogradnja znanja. Povećana je mogućnost romantičnih susreta ili ćete sklopiti novo prijateljstvo koje će vas oduševiti.

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Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 3

Ponašanje pojedinaca iz neposredne okoline djelovat će loše na vaše raspoloženje i radni elan. Vodite više računa o detaljima i rokovima i ne dajte brzopleta obećanja. Netko ozbiljno računa na vas, pa ga i vi ozbiljno shvatite. Oprezno brojite novac i čuvajte važne stvari i dokumente. Pohranite vrijednosti na sigurno mjesto.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Mjesec u vašem znaku omogućit će da se koncentrirano posvetite poslovima i da prionete na učenje. Možda će vaš šef biti odsutan, pa ćete preuzeti njegovu ulogu ili se više družiti s utjecajnim osobama. Nastojte obaviti što više stvari - obavite kućne popravke, obiđite banke i druge ustanove u kojima imate posla.

Foto: 123RF

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Mnogo ćete razmišljati o svojim postupcima, analizirati događaje iz prošlosti i doći do vrijednih spoznaja o sebi i drugima. Mijenjat ćete raspoloženja. Povremeno će vas svladavati tugaljivost i nezadovoljstvo, no takva stanja uspješno ćete liječiti radnim aktivnostima, pospremanjem kuće ili druženjem s prijateljima.

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Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 4
Zdravlje: 5

Potkraj dana izađite s prijateljima, rasteretite se poslovnih briga. Treba vam dobro društvo, kako biste što manje mislili na brige. U ljubavi vam barem zasad najviše odgovaraju površne veze i flertovi. Dragocjen je osjećaj slobode koju imate, pa vam treba dobar razlog da krenete u nešto ozbiljnije.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Oslobodite se prošlosti i okrenite novu stranicu u ljubavnom životu. Imat ćete sreće u osvajanju, morate jedino krenuti u akciju. Nemojte gušiti osjećaje i zatvarati se u prošlost. Neprijateljski stav zamijenite otvorenim pristupom i okrenite se budućnosti. Pazite da vaša brzopletost ne pokvari posao s dobrim izgledima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zahvaljujući Mjesecu u znaku Vage poboljšat će se komunikacija s okolinom. Pomirit ćete se s prijateljem ili partneru nešto oprostiti. Moguće je kraće putovanje, promjena mjesta boravka, pa i posao u novoj sredini. Neki će s više uspjeha ostvariti svoje potencijale, dok će drugi biti popularni u društvu i stjecati nova poznanstva.

Male boos handshake excited female employee greeting with promotion
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Čuvajte se riskantnih novčanih ulaganja. Unatoč izloženosti stresu i naporima, vaš ugled raste. No poslovna previranja ostavit će vam malo vremena za odmor, slanje SMS-ova ili čavrljanje preko mobitela. U privatnom životu nastojte izbjeći nejasne i komplicirane odnose, jer će vas natjerati na nepotrebne i dugotrajne analize.

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