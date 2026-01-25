Koja vam je životna svrha? Vaš mjesec rođenja krije odgovor

TRAVANJ - Održati ono što ste dovoljno hrabri započeti: Rođenje u travnju znači da je svrha vašeg života oblikovana dinamizmom Ovna i prizemljenom upornošću Bika. Kombinacija vatrene brzine i strpljive predanosti može se činiti nelogičnom, ali kada uspijete usporiti kako biste se usredotočili na ono što ste vrlo strastveno započeli, na kraju pobjeđujete. Samo započinjanje onoga što znate da ćete završiti vodi do uspjeha usklađenog s dušom. | Foto: unknown