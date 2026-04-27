Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 27. travnja: Ovnu raste energija, Rak dobro komunicira

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 27. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

U porastu će vam biti energija i dobro raspoloženje pa ćete dan započeti s novim idejama i ludim planovima. Upoznat ćete zanimljive ljude koji će biti temelj dobre zabave. Na poslu će se događati promjene koje bi mogle i vas zahvatiti. Budite u tijeku sa zbivanjima jer ćete u jednoj situaciji morati brzo reagirati.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa...

horoskop 01:26
horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slučajan susret i razgovor s osobom suprotna spola predstavljat će vam pravo nadahnuće. Pobrinite se da razmijenite brojeve mobitela ili se dogovorite za kavu. Druženje s prijateljima podizat će vam raspoloženje, pogotovo kada oni otvoreno pohvale vaše kvalitete. Ako ste u braku, izborite se za ravnopravnu raspodjelu kućnih poslova.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

U vašem će domu biti nužni ustupci, jer bi vas u protivnome bližnji mogli krivo shvatiti ili previše živcirati. Morat ćete se pomiriti sa zahtjevima ukućana ili se nečega odreći u njihovu korist. Mnogo toga htjet ćete napraviti pa ćete biti u stisci s vremenom. Želite li nekome uputiti prijateljsku kritiku, ne činite to pred drugima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Mogli biste ugostiti rođaka ili organizirati nečiji rođendan, proslavu i slično te se odlično zabaviti. Dobro ćete komunicirati i lako sklapati poznanstva. Riječi će teći same od sebe, bilo u razgovoru ili u pisanju SMS poruka. Netko iz obitelji pokušat će vam nametnuti svoja pravila, no ovaj put odlučnije ćete se suprotstaviti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4

Sudjelovat ćete u bitnim promjenama člana obitelji i pokazati se mudrima u rješavanju njegovih problema. Dio dana posvetit ćete učenju, prikupljanju informacija i istraživanju, a u tome ćete biti i vrlo uspješni. Provodite li dan na izletištu ili na nekom drugom javnom mjestu gdje se kreće mnogo ljudi, čuvajte svoje vrijedne stvari.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Dobro ćete se osjećati i zabavljati u društvu osoba suprotnog spola. Ljubav, zabave i društveni život ići će ruku pod ruku. Bit ćete u centru pozornosti osoba čiju naklonost možete mudro iskoristiti. Moći ćete se pohvaliti izvrsnom samokontrolom. Mirno ćete promatrati kako se radne kolege uzrujavaju i svađaju zbog sitnica.

Foto: PROFIMEDIA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2

Koliko god bili nezadovoljni ili zabrinuti zbog nekih situacija i odnosa, znat ćete što trebate činiti kako biste se zaštitili od ogovaranja i nepotrebnih pametovanja. Mogli biste se odvojiti od osoba koje vas iscrpljuju. Niste li raspoloženi za odlazak u goste ili kakvo slavlje, sasvim dobro ćete se osjećati ako ostanete kod kuće.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4

Priuštite sebi trenutke izležavanja i potpunog odmora. Nemojte stalno misliti na posao i međuljudske odnose. Čitajte omiljeno štivo, slušajte glazbu i posvetite se obitelji. Slobodni bi se mogli zaljubiti, ali nećete znati kako započeti vezu. Pričekate li još malo i ništa ne forsirate, situacija će se spontano razvijati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Vrijeme je da prekinete s odnosima koji su izgubili smisao. Ne dopustite da vam se pojedinci lažno predstavljaju prijateljima. Nepotrebna mudrovanja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati takta, a partneru strpljenja. Manje nezgode mogli bi doživjeti oni koji se bave sportom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Slobodno vrijeme u smislu odmora neće vas previše privlačiti. Željet ćete uzbuđenja i dinamična događanja. Jedni će se uputiti u društvo ili organizirati večernji izlazak, a drugi se zabaviti omiljenom aktivnošću, odnosno onime što ih ispunjava. Razveselit će vas ugodan telefonski razgovor s rođakom iz inozemstva.

Travelers couple look at the mountain lake. Travel and active life concept with team. Adventure and travel in the mountains region in the Austria
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4

Dan će biti ugodan i ispunjen raznolikim zbivanjima. Više ćete izlaziti, kontaktirati i biti u potrazi za promjenama. Možda ćete obnoviti neko staro prijateljstvo, naći se s prijateljima ili sretati ljude s kojima ste nekad provodili mnogo vremena. Razgovor o novčanim pitanjima s obitelji najbolje je izbjeći jer će potaknuti lavinu optužbi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3

Nemojte sebi dopustiti da olako izgubite strpljenje, jer će vam bližnji zamjeriti na izgovorenim riječima. U procjeni ljubavnih okolnosti previše ste brzopleti. Potreban vam je odmak od cjelokupne situacije. Nemojte činiti nešto što ne morate ili što možete odgoditi. Ako ste sudionik u prometu, pazite da zbog umora ne budete dekoncentrirani za upravljačem.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
33 najčešća razloga zbog kojih žene napokon ostave muža
LOGIČNO JE

33 najčešća razloga zbog kojih žene napokon ostave muža

Odluka da se napusti muž rijetko se donosi olako. Nije to obično zbog jedne velike svađe ili dramatičnog trenutka – iako ponekad i to zna biti kap koja prelije čašu
Dnevni horoskop za nedjelju 26. travnja: Lavovi dijele odlične savjete, Ribe su jako vrijedne...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za nedjelju 26. travnja: Lavovi dijele odlične savjete, Ribe su jako vrijedne...

Pročitajte dnevni horoskop za nedjelju 26. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Najljepša mjesta na svijetu u 2026.: Na listi se našao i ovaj hrvatski dragulj
PREMA IZBORU TIME OUTA

Najljepša mjesta na svijetu u 2026.: Na listi se našao i ovaj hrvatski dragulj

Time Out objavio je listu najljepših mjesta na svijetu za 2026. koju su sastavili putnički stručnjaci. Na njoj su nacionalni parkovi, povijesni gradovi i prirodna čuda. Među njima su i neočekivani izbori poput crkvenih interijera i knjižnice u Manhattanu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026