Dnevni horoskop za ponedjeljak 27. travnja: Ovnu raste energija, Rak dobro komunicira

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

U porastu će vam biti energija i dobro raspoloženje pa ćete dan započeti s novim idejama i ludim planovima. Upoznat ćete zanimljive ljude koji će biti temelj dobre zabave. Na poslu će se događati promjene koje bi mogle i vas zahvatiti. Budite u tijeku sa zbivanjima jer ćete u jednoj situaciji morati brzo reagirati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slučajan susret i razgovor s osobom suprotna spola predstavljat će vam pravo nadahnuće. Pobrinite se da razmijenite brojeve mobitela ili se dogovorite za kavu. Druženje s prijateljima podizat će vam raspoloženje, pogotovo kada oni otvoreno pohvale vaše kvalitete. Ako ste u braku, izborite se za ravnopravnu raspodjelu kućnih poslova.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U vašem će domu biti nužni ustupci, jer bi vas u protivnome bližnji mogli krivo shvatiti ili previše živcirati. Morat ćete se pomiriti sa zahtjevima ukućana ili se nečega odreći u njihovu korist. Mnogo toga htjet ćete napraviti pa ćete biti u stisci s vremenom. Želite li nekome uputiti prijateljsku kritiku, ne činite to pred drugima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Mogli biste ugostiti rođaka ili organizirati nečiji rođendan, proslavu i slično te se odlično zabaviti. Dobro ćete komunicirati i lako sklapati poznanstva. Riječi će teći same od sebe, bilo u razgovoru ili u pisanju SMS poruka. Netko iz obitelji pokušat će vam nametnuti svoja pravila, no ovaj put odlučnije ćete se suprotstaviti.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Sudjelovat ćete u bitnim promjenama člana obitelji i pokazati se mudrima u rješavanju njegovih problema. Dio dana posvetit ćete učenju, prikupljanju informacija i istraživanju, a u tome ćete biti i vrlo uspješni. Provodite li dan na izletištu ili na nekom drugom javnom mjestu gdje se kreće mnogo ljudi, čuvajte svoje vrijedne stvari.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobro ćete se osjećati i zabavljati u društvu osoba suprotnog spola. Ljubav, zabave i društveni život ići će ruku pod ruku. Bit ćete u centru pozornosti osoba čiju naklonost možete mudro iskoristiti. Moći ćete se pohvaliti izvrsnom samokontrolom. Mirno ćete promatrati kako se radne kolege uzrujavaju i svađaju zbog sitnica.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Koliko god bili nezadovoljni ili zabrinuti zbog nekih situacija i odnosa, znat ćete što trebate činiti kako biste se zaštitili od ogovaranja i nepotrebnih pametovanja. Mogli biste se odvojiti od osoba koje vas iscrpljuju. Niste li raspoloženi za odlazak u goste ili kakvo slavlje, sasvim dobro ćete se osjećati ako ostanete kod kuće.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Priuštite sebi trenutke izležavanja i potpunog odmora. Nemojte stalno misliti na posao i međuljudske odnose. Čitajte omiljeno štivo, slušajte glazbu i posvetite se obitelji. Slobodni bi se mogli zaljubiti, ali nećete znati kako započeti vezu. Pričekate li još malo i ništa ne forsirate, situacija će se spontano razvijati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Vrijeme je da prekinete s odnosima koji su izgubili smisao. Ne dopustite da vam se pojedinci lažno predstavljaju prijateljima. Nepotrebna mudrovanja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati takta, a partneru strpljenja. Manje nezgode mogli bi doživjeti oni koji se bave sportom.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Slobodno vrijeme u smislu odmora neće vas previše privlačiti. Željet ćete uzbuđenja i dinamična događanja. Jedni će se uputiti u društvo ili organizirati večernji izlazak, a drugi se zabaviti omiljenom aktivnošću, odnosno onime što ih ispunjava. Razveselit će vas ugodan telefonski razgovor s rođakom iz inozemstva.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Dan će biti ugodan i ispunjen raznolikim zbivanjima. Više ćete izlaziti, kontaktirati i biti u potrazi za promjenama. Možda ćete obnoviti neko staro prijateljstvo, naći se s prijateljima ili sretati ljude s kojima ste nekad provodili mnogo vremena. Razgovor o novčanim pitanjima s obitelji najbolje je izbjeći jer će potaknuti lavinu optužbi.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nemojte sebi dopustiti da olako izgubite strpljenje, jer će vam bližnji zamjeriti na izgovorenim riječima. U procjeni ljubavnih okolnosti previše ste brzopleti. Potreban vam je odmak od cjelokupne situacije. Nemojte činiti nešto što ne morate ili što možete odgoditi. Ako ste sudionik u prometu, pazite da zbog umora ne budete dekoncentrirani za upravljačem.