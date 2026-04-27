Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 27. travnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Dnevni horoskop za ponedjeljak 27. travnja: Ovnu raste energija, Rak dobro komunicira
Ovan 21. 3. - 20. 4.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
U porastu će vam biti energija i dobro raspoloženje pa ćete dan započeti s novim idejama i ludim planovima. Upoznat ćete zanimljive ljude koji će biti temelj dobre zabave. Na poslu će se događati promjene koje bi mogle i vas zahvatiti. Budite u tijeku sa zbivanjima jer ćete u jednoj situaciji morati brzo reagirati.
POGLEDAJ VIDEO: horoskop
Pokretanje videa...
Bik 21. 4. - 21. 5.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Slučajan susret i razgovor s osobom suprotna spola predstavljat će vam pravo nadahnuće. Pobrinite se da razmijenite brojeve mobitela ili se dogovorite za kavu. Druženje s prijateljima podizat će vam raspoloženje, pogotovo kada oni otvoreno pohvale vaše kvalitete. Ako ste u braku, izborite se za ravnopravnu raspodjelu kućnih poslova.
Blizanci 22. 5. - 21. 6.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
U vašem će domu biti nužni ustupci, jer bi vas u protivnome bližnji mogli krivo shvatiti ili previše živcirati. Morat ćete se pomiriti sa zahtjevima ukućana ili se nečega odreći u njihovu korist. Mnogo toga htjet ćete napraviti pa ćete biti u stisci s vremenom. Želite li nekome uputiti prijateljsku kritiku, ne činite to pred drugima.
Rak 22. 6. - 23. 7.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3
Mogli biste ugostiti rođaka ili organizirati nečiji rođendan, proslavu i slično te se odlično zabaviti. Dobro ćete komunicirati i lako sklapati poznanstva. Riječi će teći same od sebe, bilo u razgovoru ili u pisanju SMS poruka. Netko iz obitelji pokušat će vam nametnuti svoja pravila, no ovaj put odlučnije ćete se suprotstaviti.
Lav 24. 7. - 22. 8.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 3
Zdravlje: 4
Sudjelovat ćete u bitnim promjenama člana obitelji i pokazati se mudrima u rješavanju njegovih problema. Dio dana posvetit ćete učenju, prikupljanju informacija i istraživanju, a u tome ćete biti i vrlo uspješni. Provodite li dan na izletištu ili na nekom drugom javnom mjestu gdje se kreće mnogo ljudi, čuvajte svoje vrijedne stvari.
Djevica 23. 8. - 22. 9.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Dobro ćete se osjećati i zabavljati u društvu osoba suprotnog spola. Ljubav, zabave i društveni život ići će ruku pod ruku. Bit ćete u centru pozornosti osoba čiju naklonost možete mudro iskoristiti. Moći ćete se pohvaliti izvrsnom samokontrolom. Mirno ćete promatrati kako se radne kolege uzrujavaju i svađaju zbog sitnica.
Vaga 23. 9. - 23. 10.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 4
Posao: 3
Zdravlje: 2
Koliko god bili nezadovoljni ili zabrinuti zbog nekih situacija i odnosa, znat ćete što trebate činiti kako biste se zaštitili od ogovaranja i nepotrebnih pametovanja. Mogli biste se odvojiti od osoba koje vas iscrpljuju. Niste li raspoloženi za odlazak u goste ili kakvo slavlje, sasvim dobro ćete se osjećati ako ostanete kod kuće.
Škorpion 24. 10. - 22. 11.
Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 4
Priuštite sebi trenutke izležavanja i potpunog odmora. Nemojte stalno misliti na posao i međuljudske odnose. Čitajte omiljeno štivo, slušajte glazbu i posvetite se obitelji. Slobodni bi se mogli zaljubiti, ali nećete znati kako započeti vezu. Pričekate li još malo i ništa ne forsirate, situacija će se spontano razvijati.
Strijelac 23. 11. - 21. 12.
Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2
Vrijeme je da prekinete s odnosima koji su izgubili smisao. Ne dopustite da vam se pojedinci lažno predstavljaju prijateljima. Nepotrebna mudrovanja i rasprave mogle bi štetiti bračnom odnosu. Dan nije povoljan za razgovore jer će vam nedostajati takta, a partneru strpljenja. Manje nezgode mogli bi doživjeti oni koji se bave sportom.
Jarac 22. 12. - 20. 1.
Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5
Slobodno vrijeme u smislu odmora neće vas previše privlačiti. Željet ćete uzbuđenja i dinamična događanja. Jedni će se uputiti u društvo ili organizirati večernji izlazak, a drugi se zabaviti omiljenom aktivnošću, odnosno onime što ih ispunjava. Razveselit će vas ugodan telefonski razgovor s rođakom iz inozemstva.
Vodenjak 21. 1. - 19. 2.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 4
Dan će biti ugodan i ispunjen raznolikim zbivanjima. Više ćete izlaziti, kontaktirati i biti u potrazi za promjenama. Možda ćete obnoviti neko staro prijateljstvo, naći se s prijateljima ili sretati ljude s kojima ste nekad provodili mnogo vremena. Razgovor o novčanim pitanjima s obitelji najbolje je izbjeći jer će potaknuti lavinu optužbi.
Ribe 20. 2. - 20. 3.
Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 3
Nemojte sebi dopustiti da olako izgubite strpljenje, jer će vam bližnji zamjeriti na izgovorenim riječima. U procjeni ljubavnih okolnosti previše ste brzopleti. Potreban vam je odmak od cjelokupne situacije. Nemojte činiti nešto što ne morate ili što možete odgoditi. Ako ste sudionik u prometu, pazite da zbog umora ne budete dekoncentrirani za upravljačem.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+