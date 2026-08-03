Dnevni horoskop za ponedjeljak 3. kolovoza: Ribe oprezno s novcem, Jarcu fali motivacije!

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Izlazak s društvom pridonijet će dobrom raspoloženju, opustiti vas i napuniti energijom. Obnovite kontakt s prijateljima, osobito ako ste ih zapostavili. Ne zanemarujte hobije, sport i tjelesne aktivnosti. Priuštite sebi kratki odmak od svakodnevnih poslova. Bavite li se javnim poslom, ostvarit ćete zapaženi nastup.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Napetost i nervoza pratit će vas cijeli dan. Iskakat ćete ponašanjem i otvoreno iskazivati nezadovoljstvo onim s čime se ne slažete. Mnogo ćete razmišljati o nepravdama koje vas bole. Začahurit ćete se u svoj svijet, no osoba s kojom niste previše bliski mogla bi vas potaknuti da joj se otvorite. S lakoćom ćete joj pričati o sebi.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

U danu ste kada možete mnogo naučiti te savladati teško poslovno gradivo. Što više čitajte, razgovarajte s ljudima, iskoristite prilike za putovanje - sigurno je da ćete steći korisna iskustva i prikupiti vrijedne informacije. Bit će vam stalo da napredujete, no postoji osoba koja vas u tome usporava, ali bezuspješno.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Koncentracija će vam biti otežana. Po nekoliko puta ćete čitati istu rečenicu, pri čemu ćete razmišljati o sasvim drugim stvarima. Ako ste nezadovoljni načinom na koji s vama razgovaraju kolege i šefovi, smirite strasti i pokušajte shvatiti da sve to dolazi i prolazi. Više energije uložite u kvalitetu svoga rada.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iza vas stoje lijepi rezultati, a sretne okolnosti koje vas prate ojačavaju vašu svijest o vlastitim vrijednostima. Odvažite se na rizik, jer promjena koju sada pokrenete donijet će vam napredak. Svaka vaša odluka imat će cilj i neće biti pogrešna. Bit ćete pozitivno raspoloženi i toplo dočekani gdje god se pojavili.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Naći ćete kanale putem kojih ćete riješiti financijske probleme, ali pazite da taj način bude ispravan. Vrebaju vas sitne zamke koje bi poslije mogle postati teško rješive. Koncentrirajte se na posao, ako treba isključite mobitel i otkažite izlaske. Nemojte sve ostavljati za posljednji trenutak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uhvatili ste se u koštac s velikim izazovima, no pripazite da ne zagrizete u preveliki komad. Prihvatite pomoć osobe na položaju, povežite se s ljudima koji će vam olakšati uspon. Partner prolazi kroz probleme, što će se negativno odraziti na međusobno povjerenje i erotski život. No kriza je privremena pa većih šteta po vaš odnos neće biti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Dani su pogodni za uspostavljanje veza koje će vam pomoći oko ulaganja, pa i promjenu radnog mjesta. Kontaktirat ćete s nepoznatim pojedincima, neiskusnog kolegu poučavati poslu ili neko vrijeme provesti na terenu. Bit će vam potrebna uputnica, recept ili ćete savjetovati bliske osobe kako da saniraju zdravstvene tegobe.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Mars vas tjera na burne reakcije pa gdje god se pojavili skrećete pozornost na sebe. To može biti dobro, ali i štetno. Budite mudri i razmislite što možete reći, a da vas to ne dovede u osjetljiv položaj. Imat ćete više sreće u površnim kontaktima s osobama suprotnog spola, nego u odnosima s ljudima koje dugo poznajete.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ponestajat će vam motivacije, a rutinski će vas poslovi uspavljivati. Izgubit ćete povjerenje u neke ljude i više se oslanjati na vlastite mogućnosti. Moglo bi se dogoditi da jedan vaš projekt ili zamisao ostane na listi čekanja još neko vrijeme, ali umjesto toga uletjet će novi radni zadatak pa ni financijski dobici neće izostati.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

U onom što drugi ne primjećuju, vi pronalazite dublji smisao. Dan će biti pun malih zanimljivosti koje će obogatiti vaš život. Putem medija doznat ćete važne vijesti, a poslovni sastanci mogu prerasti u neformalna i zabavna druženja. Bavljenje sportom ili obnova garderobe utjecat će na vaše veće samopouzdanje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Svima će biti ugodno raditi s vama, a i vi ćete tuđe provokacije ili zanovijetanja trpjeti lakše nego inače. Riješite zapetljan odnos s partnerom. Pomoglo bi ako porazgovarate ne samo o tome hoćete li ići u kino ili na večeru, nego i o tome što vas u vezi, poslu, obitelji i životu općenito smeta. S novcem postupajte mudrije.